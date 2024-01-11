https://sputniknews.com.tr/20240111/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-fransiz-somurgelerinin-bagimsizlik-surecini-destekleyecegiz-1079535605.html
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Fransız sömürgelerinin bağımsızlık sürecini destekleyeceğiz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Fransız sömürgelerinin bağımsızlık sürecini destekleyeceğiz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yerel medyaya yaptığı açıklamalarda Fransız sömürgelerinin Paris'in sömürgeci boyunduruğundan kurtarılması sürecini... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T12:10+0300
2024-01-11T12:10+0300
2024-01-11T12:16+0300
dünya
ilham aliyev
azerbaycan
bakü
fransa
ermenistan
zengezur koridoru
kafkasya
karabağ
dağlık karabağ
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yerel medyaya verdiği mülakatta, Azerbaycan'ın Fransız sömürgeciliğinin ifşa edilmesine katkıda bulunacağını ve Fransız sömürgelerinin Paris'in sömürgeci boyunduruğundan kurtarılması sürecini destekleyeceğini söyledi.Aliyev, "Bağlantısızlar Hareketi başkanlığımızı sona erdiriyoruz ancak Bakü Girişim Grubu yaşamaya devam edecek" dedi.Devlet Başkanı ayrıca Fransa'da Azerbaycanlı şair Hurşidbanu Natevan'ın anıtına yapılan saygısızlığı 'ahlaki çöküntünün dibi' olarak nitelendirdi. Aliyev işgal sırasında Ermeni ayrılıkçıların Natevan'ın Ağdam'daki mezarını kazdıklarını hatırlatarak, bu durumda benzetmenin yerinde olduğunu söyledi.Aliyev konuşmasında şu noktaya dikkat çekti:Aliyev Paris'in eylemlerine karşılık olarak tedbir aldıklarını ve almaya devam edeceklerinin altını çizdi.'Fransa bölgede gerginliğe sebep oluyor'Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fransa'nın Ermenistan'ı yeni bir savaşa hazırladığını ve Güney Kafkasya'da gerginliğin artmasına katkıda bulunduğunu belirtti.Aliyev, "Bize yönelik olumsuz tutum, geleneksel kaynaklardan gelen olumsuz tutum durmayacak. Ermenistan'ı silahlandırma girişimleri bizi sürekli baskı altında tutmayı amaçlıyor" dedi.Aliyev konuşmasında Paris'in Erivan'ı desteklediğini, Ermeni askerleri eğittiğini ve savaşa hazırladığını vurguladı. Devlet Başkanı, "Fransa'nın politikasının Kafkasya'da gerilimin tırmanmasına katkıda bulunduğunu söylediğimde tam olarak bunu kastettim" dedi.Ermenistan ile sınırlar açılırsa...Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne giden yük ve insanların herhangi bir denetime tabi tutulmadan geçmesi gerektiğini aksi takdirde Ermenistan ile sınırların kapalı kalacağını söyledi.Aliyev konuşmasında şu noktayı bilhassa vurguladı:Devlet Başkanı, böyle bir senaryoda Ermenistan'ın sonsuza kadar çıkmaz sokak olarak kalacağını kaydetti.Barış anlaşmasıAliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan ile barış anlaşması konusunda herhangi bir garantöre ihtiyacı olmadığını söyledi.Aliyev barış anlaşmasının imzalanması için temel koşulların artık oluşmuş durumda olduğunu vurgulayarak, "Ancak Ermenistan bu barış anlaşmasının garantörlerinin olmasını istiyor. Biz buna gerek olmadığına inanıyoruz" dedi.Azerbaycan Devlet Başkanı aynı zamanda, eğer birileri belgenin imzalanmasına yardımcı olma arzusunu ifade ederse, Bakü'nün buna itiraz etmeyeceğini ve karşı çıkmayacağını, ancak böyle bir yardımın zorlanmaması gerektiğini kaydetti.'Paşinyan ile Petersburg'da ayaküstü konuştuk'Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Petersburg'da düzenlenen BDT liderler toplantısı çerçevesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gayrı resmi temasları sırasında 'ayaküstü' Anklavlar konusunu görüştüklerini söyledi.Aliyev açıklamasında şu sözleri kaydetti:Aliyev: Modern Azerbaycan dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer alıyorCumhurbaşkanı İlham Aliyev yerel medyaya verdiği bir mülakatta, Azerbaycanlı yetkililerin ülkenin egemenliğini tamamen yeniden tesis ettiklerini söyledi.Aliyev konuşmasında şu sözlere yer verdi:Karabağ'da terörle mücadele operasyonuAliyev, 19-20 Eylül terörle mücadele operasyonunun başarılı ve profesyonelce yürütüldüğünü açıkladı.Aliyev konuşmasında, "Biz aslında ayrılıkçılara başka seçenek bırakmadık. Eğer teslim olmasalardı, yok edileceklerdi" diyerek hem ülkenin hem de halkın 2024 yılına egemenliklerini tamamen geri kazanmış olarak girdiğine dikkat çekti. Aliyev ayrıca "Modern tarihimizin yeni bir döneminin tam olarak 20 Eylül'den sonra başladığına inanıyorum" sözlerini zikrederek adaletin galip geldiğini ve ülkenin haklı davasını tamamladığını belirtti.Uluslararası toplumun ana aktörleri kendi görüşlerini paylaşmadığını belirten Aliyev, aksine Azerbaycan'ı suçladıklarını ve çeşitli baskı mekanizmaları kullanmaya çalıştıklarını dile getirdi" dediKarabağ'ın Ermeni sakinleriAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinin ardından Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin devlet temsilcilerine temas kurma teklifleriyle yaklaştığını ve Azerbaycan tarafının bunları reddetmediğini söyledi.Aliyev konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:Aliyev, yeni Laçin-Hankendi otoyolunun güzergahının belirlenmesi ve inşasının çok önemli bir olay olduğunu da sözlerine ekledi. Devlet Başkanı, "Çünkü yeni bir yol inşa ederek Laçin şehrini geri almış olduk" dedi.Üçlü BildiriAliyev konuşmasında ayrıca Üçlü Bildiri'nin kabul edilmesinin ve bu şartların benimsenmesinin Azerbaycan için büyük bir siyasi başarı olduğunu söyledi.Aliyev, Şuşa'nın işgalden kurtarılmamış olması hlainde, "bu koşulların bildiriye dahil edilmesini sağlayamayacaklarını da dile getirdi.Cumhurbaşkanı, "Yani zaferimiz, güçlü olmamız, bu konuyla, özellikle de Zengezur koridoruyla ilgili olmayan koşulları bile dahil etmemizi sağladı" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231008/ilham-aliyev-guney-kafkasyadaki-yeni-catismanin-sorumlusu-fransa-olabilir--1076132111.html
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ilham aliyev, azerbaycan, bakü, fransa, ermenistan, zengezur koridoru, kafkasya, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Fransız sömürgelerinin bağımsızlık sürecini destekleyeceğiz
12:10 11.01.2024 (güncellendi: 12:16 11.01.2024)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yerel medyaya yaptığı açıklamalarda Fransız sömürgelerinin Paris'in sömürgeci boyunduruğundan kurtarılması sürecini destekleyeceğini dile getirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yerel medyaya verdiği mülakatta, Azerbaycan'ın Fransız sömürgeciliğinin ifşa edilmesine katkıda bulunacağını ve Fransız sömürgelerinin Paris'in sömürgeci boyunduruğundan kurtarılması sürecini destekleyeceğini söyledi.
Aliyev, "Bağlantısızlar Hareketi başkanlığımızı sona erdiriyoruz ancak Bakü Girişim Grubu yaşamaya devam edecek" dedi.
Devlet Başkanı ayrıca Fransa'da Azerbaycanlı şair Hurşidbanu Natevan'ın anıtına yapılan saygısızlığı 'ahlaki çöküntünün dibi' olarak nitelendirdi. Aliyev işgal sırasında Ermeni ayrılıkçıların Natevan'ın Ağdam'daki mezarını kazdıklarını hatırlatarak, bu durumda benzetmenin yerinde olduğunu söyledi.
Aliyev konuşmasında şu noktaya dikkat çekti:
Geçtiğimiz günlerde Yeni Kaledonya'da Azerbaycanlı bir gazeteci casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Bu nasıl bir çerçeveye sığar ki?! Olayları haberleştirmek için oradaydı.
Aliyev Paris'in eylemlerine karşılık olarak tedbir aldıklarını ve almaya devam edeceklerinin altını çizdi.
'Fransa bölgede gerginliğe sebep oluyor'
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fransa'nın Ermenistan'ı yeni bir savaşa hazırladığını ve Güney Kafkasya'da gerginliğin artmasına katkıda bulunduğunu belirtti.
Aliyev, "Bize yönelik olumsuz tutum, geleneksel kaynaklardan gelen olumsuz tutum durmayacak. Ermenistan'ı silahlandırma girişimleri bizi sürekli baskı altında tutmayı amaçlıyor" dedi.
Aliyev konuşmasında Paris'in Erivan'ı desteklediğini, Ermeni askerleri eğittiğini ve savaşa hazırladığını vurguladı. Devlet Başkanı, "Fransa'nın politikasının Kafkasya'da gerilimin tırmanmasına katkıda bulunduğunu söylediğimde tam olarak bunu kastettim" dedi.
Ermenistan ile sınırlar açılırsa...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne giden yük ve insanların herhangi bir denetime tabi tutulmadan geçmesi gerektiğini aksi takdirde Ermenistan ile sınırların kapalı kalacağını söyledi.
Aliyev konuşmasında şu noktayı bilhassa vurguladı:
Söz konusu Zengezur Koridoru açılmayacaksa, Ermenistan ile sınırı başka bir yerde açmayı düşünmüyoruz. Yani bu şekilde yarardan çok zarar görecekler.
Devlet Başkanı, böyle bir senaryoda Ermenistan'ın sonsuza kadar çıkmaz sokak olarak kalacağını kaydetti.
Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan ile barış anlaşması konusunda herhangi bir garantöre ihtiyacı olmadığını söyledi.
Aliyev barış anlaşmasının imzalanması için temel koşulların artık oluşmuş durumda olduğunu vurgulayarak, "Ancak Ermenistan bu barış anlaşmasının garantörlerinin olmasını istiyor. Biz buna gerek olmadığına inanıyoruz" dedi.
Azerbaycan Devlet Başkanı aynı zamanda, eğer birileri belgenin imzalanmasına yardımcı olma arzusunu ifade ederse, Bakü'nün buna itiraz etmeyeceğini ve karşı çıkmayacağını, ancak böyle bir yardımın zorlanmaması gerektiğini kaydetti.
'Paşinyan ile Petersburg'da ayaküstü konuştuk'
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Petersburg'da düzenlenen BDT liderler toplantısı çerçevesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gayrı resmi temasları sırasında 'ayaküstü' Anklavlar konusunu görüştüklerini söyledi.
Aliyev açıklamasında şu sözleri kaydetti:
Bu konu Ermenistan Başbakanı ile temaslarım sırasında da ele alındı, Petersburg'daki "ayaküstü" görüşme sırasında da bu konuyu gündeme getirdim. Sınırlandırma Komisyonu'nun gündeminde de yer alıyor. Sınırlandırma Komisyonu'nun bir sonraki toplantısının bu ay içinde yapılmasının planlandığını da söylemeliyim.
Aliyev: Modern Azerbaycan dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer alıyor
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yerel medyaya verdiği bir mülakatta, Azerbaycanlı yetkililerin ülkenin egemenliğini tamamen yeniden tesis ettiklerini söyledi.
Aliyev konuşmasında şu sözlere yer verdi:
Bugünün Azerbaycan'ı kelimenin tam anlamıyla dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer alıyor. Birkaç ay önce ülkemizin egemenliğini tamamen yeniden tesis ederek ana hedefimize ulaştık . Ve Eylül olayları elbette genel bağlamdan çıkarılamaz.
Karabağ'da terörle mücadele operasyonu
Aliyev, 19-20 Eylül terörle mücadele operasyonunun başarılı ve profesyonelce yürütüldüğünü açıkladı.
Aliyev konuşmasında, "Biz aslında ayrılıkçılara başka seçenek bırakmadık. Eğer teslim olmasalardı, yok edileceklerdi" diyerek hem ülkenin hem de halkın 2024 yılına egemenliklerini tamamen geri kazanmış olarak girdiğine dikkat çekti. Aliyev ayrıca "Modern tarihimizin yeni bir döneminin tam olarak 20 Eylül'den sonra başladığına inanıyorum" sözlerini zikrederek adaletin galip geldiğini ve ülkenin haklı davasını tamamladığını belirtti.
Uluslararası toplumun ana aktörleri kendi görüşlerini paylaşmadığını belirten Aliyev, aksine Azerbaycan'ı suçladıklarını ve çeşitli baskı mekanizmaları kullanmaya çalıştıklarını dile getirdi" dedi
Karabağ'ın Ermeni sakinleri
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinin ardından Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin devlet temsilcilerine temas kurma teklifleriyle yaklaştığını ve Azerbaycan tarafının bunları reddetmediğini söyledi.
Aliyev konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
Amacımız egemenliği tam olarak yeniden tesis etmek ve Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusunu birleşik Azerbaycan devletinin bir parçası olarak rahat ve güvenli bir şekilde yaşayabileceklerine ikna etmekti.
Aliyev, yeni Laçin-Hankendi otoyolunun güzergahının belirlenmesi ve inşasının çok önemli bir olay olduğunu da sözlerine ekledi. Devlet Başkanı, "Çünkü yeni bir yol inşa ederek Laçin şehrini geri almış olduk" dedi.
Aliyev konuşmasında ayrıca Üçlü Bildiri'nin kabul edilmesinin ve bu şartların benimsenmesinin Azerbaycan için büyük bir siyasi başarı olduğunu söyledi.
Aliyev, Şuşa'nın işgalden kurtarılmamış olması hlainde, "bu koşulların bildiriye dahil edilmesini sağlayamayacaklarını da dile getirdi.
Cumhurbaşkanı, "Yani zaferimiz, güçlü olmamız, bu konuyla, özellikle de Zengezur koridoruyla ilgili olmayan koşulları bile dahil etmemizi sağladı" diye ekledi.