https://sputniknews.com.tr/20240202/getafe-macini-yedek-kulubesinden-izledi-elindeki-ayrinti-dikkat-cekti-1080309079.html
Getafe maçını yedek kulübesinden izledi, elindeki ayrıntı dikkat çekti
Getafe maçını yedek kulübesinden izledi, elindeki ayrıntı dikkat çekti
Real Madrid'in Getafe'yi mağlup ederek liderliği geri aldığı maçta Arda Güler forma şansı bulamadı. Maçı yedek kulübesinde tamamlayan milli futbolcu elinde... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T13:07+0300
2024-02-02T13:07+0300
2024-02-02T13:08+0300
spor
real madrid
arda güler
getafe
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LaLiga'da 20. hafta mücadelesinde Getafe ile Real Madrid karşılaştı.Real Madrid maçı 2-0 kazandı. Galibiyeti getiren goller; 14. ve 56. dakikalarda Joselu'dan geldi.Getafe'den Bournemouth'a transfer olan Enes Ünal maç kadrosunda yer almadı. Real Madrid'de Arda Güler ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.Objektiflerin hedefindeki Arda Güler'in çekilen fotoğraflarında bir detay dikkat çekti. Milli futbolcunun elinde Türk bayrağı desenli nesne dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20240128/arda-guler-la-ligada-ilk-kez-sure-aldi-devami-gelecek-mi-1080112043.html
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real madrid, arda güler, getafe
real madrid, arda güler, getafe
Getafe maçını yedek kulübesinden izledi, elindeki ayrıntı dikkat çekti
13:07 02.02.2024 (güncellendi: 13:08 02.02.2024)
Real Madrid'in Getafe'yi mağlup ederek liderliği geri aldığı maçta Arda Güler forma şansı bulamadı. Maçı yedek kulübesinde tamamlayan milli futbolcu elinde Türk bayrağı desenli bir nesne tuttu.
LaLiga'da 20. hafta mücadelesinde Getafe ile Real Madrid karşılaştı.
Real Madrid maçı 2-0 kazandı. Galibiyeti getiren goller; 14. ve 56. dakikalarda Joselu'dan geldi.
Getafe'den Bournemouth'a transfer olan Enes Ünal maç kadrosunda yer almadı. Real Madrid'de Arda Güler ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Objektiflerin hedefindeki Arda Güler'in çekilen fotoğraflarında bir detay dikkat çekti. Milli futbolcunun elinde Türk bayrağı desenli nesne dikkat çekti.