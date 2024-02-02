https://sputniknews.com.tr/20240202/getafe-macini-yedek-kulubesinden-izledi-elindeki-ayrinti-dikkat-cekti-1080309079.html

Getafe maçını yedek kulübesinden izledi, elindeki ayrıntı dikkat çekti

Getafe maçını yedek kulübesinden izledi, elindeki ayrıntı dikkat çekti

Real Madrid'in Getafe'yi mağlup ederek liderliği geri aldığı maçta Arda Güler forma şansı bulamadı. Maçı yedek kulübesinde tamamlayan milli futbolcu elinde... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T13:07+0300

2024-02-02T13:07+0300

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spor

real madrid

arda güler

getafe

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LaLiga'da 20. hafta mücadelesinde Getafe ile Real Madrid karşılaştı.Real Madrid maçı 2-0 kazandı. Galibiyeti getiren goller; 14. ve 56. dakikalarda Joselu'dan geldi.Getafe'den Bournemouth'a transfer olan Enes Ünal maç kadrosunda yer almadı. Real Madrid'de Arda Güler ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.Objektiflerin hedefindeki Arda Güler'in çekilen fotoğraflarında bir detay dikkat çekti. Milli futbolcunun elinde Türk bayrağı desenli nesne dikkat çekti.

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real madrid, arda güler, getafe