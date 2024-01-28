https://sputniknews.com.tr/20240128/arda-guler-la-ligada-ilk-kez-sure-aldi-devami-gelecek-mi-1080112043.html
Arda Güler La Liga’da ilk kez süre aldı: Devamı gelecek mi?
Arda Güler La Liga’da ilk kez süre aldı: Devamı gelecek mi?
İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıkan milli oyuncu Arda Güler, "Devamı gelecek" mesajı verdi. 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T09:23+0300
2024-01-28T09:23+0300
2024-01-28T09:23+0300
spor
arda güler
real madrid
maç
la liga
carlo ancelotti
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İspanyol kulüpten yapılan görüntülü paylaşımda, Arda Güler, "LaLiga'da ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Devamı gelecek." ifadelerini kullandı.LaLiga'nın 22. haftasında, Real Madrid'in deplasmanda Las Palmas'ı 2-1 yendiği maçın 81. dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil olan Arda Güler, İspanya'da ilk lig maçına çıktı. Milli futbolcu, daha önce birer İspanya Kral Kupası ve Süper Kupa maçında forma giymişti.
https://sputniknews.com.tr/20240123/real-madridden-kritik-arda-guler-karari-kiralik-gonderilecek-iddiasi-1079945616.html
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arda güler, real madrid, maç, la liga, carlo ancelotti
arda güler, real madrid, maç, la liga, carlo ancelotti
Arda Güler La Liga’da ilk kez süre aldı: Devamı gelecek mi?
İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıkan milli oyuncu Arda Güler, "Devamı gelecek" mesajı verdi.
İspanyol kulüpten yapılan görüntülü paylaşımda, Arda Güler, "LaLiga'da ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Devamı gelecek." ifadelerini kullandı.
LaLiga'nın 22. haftasında, Real Madrid'in deplasmanda Las Palmas'ı 2-1 yendiği maçın 81. dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil olan Arda Güler, İspanya'da ilk lig maçına çıktı. Milli futbolcu, daha önce birer İspanya Kral Kupası ve Süper Kupa maçında forma giymişti.