https://sputniknews.com.tr/20240128/arda-guler-la-ligada-ilk-kez-sure-aldi-devami-gelecek-mi-1080112043.html

Arda Güler La Liga’da ilk kez süre aldı: Devamı gelecek mi?

Arda Güler La Liga’da ilk kez süre aldı: Devamı gelecek mi?

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıkan milli oyuncu Arda Güler, "Devamı gelecek" mesajı verdi. 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T09:23+0300

2024-01-28T09:23+0300

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spor

arda güler

real madrid

maç

la liga

carlo ancelotti

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İspanyol kulüpten yapılan görüntülü paylaşımda, Arda Güler, "LaLiga'da ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Devamı gelecek." ifadelerini kullandı.LaLiga'nın 22. haftasında, Real Madrid'in deplasmanda Las Palmas'ı 2-1 yendiği maçın 81. dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil olan Arda Güler, İspanya'da ilk lig maçına çıktı. Milli futbolcu, daha önce birer İspanya Kral Kupası ve Süper Kupa maçında forma giymişti.

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arda güler, real madrid, maç, la liga, carlo ancelotti