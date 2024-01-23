https://sputniknews.com.tr/20240123/real-madridden-kritik-arda-guler-karari-kiralik-gonderilecek-iddiasi-1079945616.html
Real Madrid'den kritik Arda Güler kararı: 'Kiralık gönderilecek' iddiası
Real Madrid'den kritik Arda Güler kararı: 'Kiralık gönderilecek' iddiası
Real Madrid'de çok fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'in sezon sonuna kadar farklı bir takıma kiralık gönderilme ihtimalinin bulunduğu öne sürüldü... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T12:58+0300
2024-01-23T12:58+0300
2024-01-23T12:58+0300
spor
arda güler
carlo ancelotti
real madrid
futbol
kiralık
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Real Madrid'de sezon başında transfer olan ve sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, İspanya Kral Kupası'nda Arandina karşılaşmasıyla birlikte ilk kez eflatun-beyazlı formayı giymişti.Ancak teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kupa maçında oynanan Arandina karşılaşması haricinde tüm maçlara hücum bölgesinde aynı oyuncularla çıktığı görüldü.Isınma yeleğini fırlattıSon olarak lig sonuncusu Almeria karşısında ısınmaya giden Arda, oyuna alınmayacağını anlayınca yedek kulübesine doğru hareket ederken ısınma yeleğini yere fırlatarak Ancelotti'ye tepki gösterdi.İspanyol basınından Sport'un haberine göre, Arda Güler'in ritim yakalayabilmesi için sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderilme ihtimalinin bulunduğunu öne sürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240112/real-madridden-arda-guler-paylasimi-1930larda-yasasa-nasil-gorunurdu-1079580163.html
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arda güler kiralık,arda güler ancelotti,arda güler real madrid
arda güler kiralık,arda güler ancelotti,arda güler real madrid
Real Madrid'den kritik Arda Güler kararı: 'Kiralık gönderilecek' iddiası
Real Madrid'de çok fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'in sezon sonuna kadar farklı bir takıma kiralık gönderilme ihtimalinin bulunduğu öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan haberde milli futbolcunun ritim yakalayabilmesi için bu kararın alınabileceği kaydedildi.
Real Madrid'de sezon başında transfer olan ve sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, İspanya Kral Kupası'nda Arandina karşılaşmasıyla birlikte ilk kez eflatun-beyazlı formayı giymişti.
Ancak teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kupa maçında oynanan Arandina karşılaşması haricinde tüm maçlara hücum bölgesinde aynı oyuncularla çıktığı görüldü.
Son olarak lig sonuncusu Almeria karşısında ısınmaya giden Arda, oyuna alınmayacağını anlayınca yedek kulübesine doğru hareket ederken ısınma yeleğini yere fırlatarak Ancelotti'ye tepki gösterdi.
İspanyol basınından Sport'un haberine göre, Arda Güler'in ritim yakalayabilmesi için sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderilme ihtimalinin bulunduğunu öne sürüldü.