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Ehliyeti olanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı son tarihi duyurdu
Ehliyeti olanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı son tarihi duyurdu
Milyonlarca sürücüyü yakından etkileyen ehliyet yenilemeye ilişkin son sürece girildi.2016 öncesi eski tip ehliyet kullananlar, belirtilen tarihe kadar sürücü... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
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Eski tip ehliyetler belirlenen tarihe kadar yenilenmesi gerekiyor. Randevu olarak nüfus müdürlükleri vasıtasıyla çok kısa sürede işlemler gerçekleşip yeni ehliyetler eve kadar kargoyla geliyor.Türkiye yeni tip sürücü belgesiyle 1 Ocak 2016'da tanıştı. Bu tarihten önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor. İçişleri Bakanlığı eski tip ehliyetlerle ilgili önemli bir duyuru yaptı.Ehliyet yeniletmede son tarih ne zaman?Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada eski tip ehliyetlerin son değiştirme tarihinin 31 Aralık 2024 olduğu hatırlatıldı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Ehliyet harcı 2024 yılı için ne kadar oldu?Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde​​​​​​:Ehliyet yenilememe cezasıYeni ehliyetlerin de yenilenme süresi varYenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olarak belirlendi.
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ehliyet yenileme, ehliyet randevu, ehliyet harcı yatırma, ehliyet yenileme randevu, ehliyet harcı
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Ehliyeti olanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı son tarihi duyurdu

07:21 02.02.2024 (güncellendi: 07:22 02.02.2024)
© AAehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© AA
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Milyonlarca sürücüyü yakından etkileyen ehliyet yenilemeye ilişkin son sürece girildi.2016 öncesi eski tip ehliyet kullananlar, belirtilen tarihe kadar sürücü belgelerini yeniletmek durumunda. Yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Ehliyetler için son değiştirme tarihi ne? Ehliyet yeniletme harcı ne kadar oldu?
Eski tip ehliyetler belirlenen tarihe kadar yenilenmesi gerekiyor. Randevu olarak nüfus müdürlükleri vasıtasıyla çok kısa sürede işlemler gerçekleşip yeni ehliyetler eve kadar kargoyla geliyor.
Türkiye yeni tip sürücü belgesiyle 1 Ocak 2016'da tanıştı. Bu tarihten önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor. İçişleri Bakanlığı eski tip ehliyetlerle ilgili önemli bir duyuru yaptı.

Ehliyet yeniletmede son tarih ne zaman?

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada eski tip ehliyetlerin son değiştirme tarihinin 31 Aralık 2024 olduğu hatırlatıldı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi bulunmamakla beraber ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerimizden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet, verilen adrese kargolanıyor. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi de 10 yıl olarak belirlendi. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olacak."

Ehliyet harcı 2024 yılı için ne kadar oldu?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde​​​​​​:
1.
“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2 TL,
2.
“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13 TL,
3.
Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde​​​​​​

“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230 TL,
4.
“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990 TL,
5.
İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin

“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230,00 TL,
6.
“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990,00 TL,
7.
“A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 1.308,40 TL,
8.
“B” sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 3.945,40 TL,
9.
“B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 6.583,50 TL ödeme yapılması gerekiyor.

Ehliyet yenilememe cezası

1.
Geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak 2.610 TL,
2.
Yönetmelikle sınırlanan süre ve sınırlara uymadan farklı ülkelerin ehliyetleri ile araç kullanmak 2.610 TL,
3.
Ehliyetsiz araç kullanmak 12.978 TL,
4.
Ehliyetine el konulan birinin araç kullanması 12.978 TL,
5.
Ehliyeti iptal edilen birinin araç kullanması 12.978 TL,
6.
Ehliyet sınıfı dışında araç kullanmak 6.440 TL.

Yeni ehliyetlerin de yenilenme süresi var

Yenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olarak belirlendi.
112 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
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