https://sputniknews.com.tr/20240202/ehliyeti-eski-olanlar-dikkat-icisleri-bakanligi-son-tarihi-duyurdu-1080292961.html

Ehliyeti olanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı son tarihi duyurdu

Ehliyeti olanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı son tarihi duyurdu

Milyonlarca sürücüyü yakından etkileyen ehliyet yenilemeye ilişkin son sürece girildi.2016 öncesi eski tip ehliyet kullananlar, belirtilen tarihe kadar sürücü... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T07:21+0300

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2024-02-02T07:22+0300

türkiye

ehliyet

yenileme

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Eski tip ehliyetler belirlenen tarihe kadar yenilenmesi gerekiyor. Randevu olarak nüfus müdürlükleri vasıtasıyla çok kısa sürede işlemler gerçekleşip yeni ehliyetler eve kadar kargoyla geliyor.Türkiye yeni tip sürücü belgesiyle 1 Ocak 2016'da tanıştı. Bu tarihten önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor. İçişleri Bakanlığı eski tip ehliyetlerle ilgili önemli bir duyuru yaptı.Ehliyet yeniletmede son tarih ne zaman?Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada eski tip ehliyetlerin son değiştirme tarihinin 31 Aralık 2024 olduğu hatırlatıldı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Ehliyet harcı 2024 yılı için ne kadar oldu?Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde​​​​​​:Ehliyet yenilememe cezasıYeni ehliyetlerin de yenilenme süresi varYenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olarak belirlendi.

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