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Yolcu otobüsü tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var
Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 1’i ağır 19 kişi yaralandı. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
yolcu
yolcu otobüsü
kaza
tır şöförü
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Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisi Hüseyinli geçişi Edirne istikametinde seyreden Gültekin Akçan idaresindeki yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyerlere, ardından Muhammet Karataş idaresindeki kumaş yüklü tıra arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle tır otoyolda ters döndü, yolcu otobüsünün şoförü araçta de sıkıştı, bazı yolcular yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Jandarma otoyolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.İtfaiye ekipleri sürücü koltuğunda sıkışan Gültekin Akçan’ı bir süre yaptığı çalışmanın ardından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Vali Gül’den açıklamaİstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı:
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yolcu, yolcu otobüsü, kaza, tır şöförü
yolcu, yolcu otobüsü, kaza, tır şöförü

Yolcu otobüsü tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var

07:04 02.02.2024 (güncellendi: 07:25 02.02.2024)
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Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 1’i ağır 19 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisi Hüseyinli geçişi Edirne istikametinde seyreden Gültekin Akçan idaresindeki yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyerlere, ardından Muhammet Karataş idaresindeki kumaş yüklü tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tır otoyolda ters döndü, yolcu otobüsünün şoförü araçta de sıkıştı, bazı yolcular yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma otoyolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.
İtfaiye ekipleri sürücü koltuğunda sıkışan Gültekin Akçan’ı bir süre yaptığı çalışmanın ardından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vali Gül’den açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı:
“Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde Edirne istikametine seyir halinde bulunan yolcu otobüsünün, Çekmeköy Hüseyinli Kavşağı mevkisinde aynı istikamette seyir halinde bulunan tıra arkadan çarpması sonucunda çift taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada, 1 kişi ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır. Yol kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza Allahtan acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun.”
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