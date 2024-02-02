https://sputniknews.com.tr/20240202/yolcu-otobusu-tira-carpti-cok-sayida-yarali-var-1080292574.html

Yolcu otobüsü tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 1’i ağır 19 kişi yaralandı. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T07:04+0300

2024-02-02T07:04+0300

2024-02-02T07:25+0300

türkiye

yolcu

yolcu otobüsü

kaza

tır şöförü

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Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisi Hüseyinli geçişi Edirne istikametinde seyreden Gültekin Akçan idaresindeki yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyerlere, ardından Muhammet Karataş idaresindeki kumaş yüklü tıra arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle tır otoyolda ters döndü, yolcu otobüsünün şoförü araçta de sıkıştı, bazı yolcular yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Jandarma otoyolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.İtfaiye ekipleri sürücü koltuğunda sıkışan Gültekin Akçan’ı bir süre yaptığı çalışmanın ardından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Vali Gül’den açıklamaİstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı:

https://sputniknews.com.tr/20240202/1080292034.html

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yolcu, yolcu otobüsü, kaza, tır şöförü