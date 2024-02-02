İzmir'de taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy oluşturdu

© AA / Metin Aydemir

Zanlının kısa sürede yakalanması dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Anık, "Kameranın bu olayda ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Tüm şoför arkadaşlarımıza da başsağlığı diliyorum. Gerekli tedbirler alınıyor. Tek temennimiz zanlının gerekli cezayı alması" diye konuştu.