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İzmir'de taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy oluşturdu
İzmir'de taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy oluşturdu
İzmir'de taksiciler, meslektaşlarının aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi sonrası konvoylu tepki... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
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фото, izmir, taksi, taksici, fotoğraf
фото, izmir, taksi, taksici, fotoğraf

İzmir'de taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy oluşturdu

02:52 02.02.2024
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İzmir'de taksiciler, meslektaşlarının aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi sonrası konvoylu tepki gösterdi.
© AA / Metin Aydemir

Gaziemir ilçesinde taksi şoförü 44 yaşındaki Oğuz Erge'nin aracında silahla vurulup hayatını kaybetmesinin ardından taksiciler, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir araya geldi.

Gaziemir ilçesinde taksi şoförü 44 yaşındaki Oğuz Erge&#x27;nin aracında silahla vurulup hayatını kaybetmesinin ardından taksiciler, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi&#x27;nde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Metin Aydemir

Gaziemir ilçesinde taksi şoförü 44 yaşındaki Oğuz Erge'nin aracında silahla vurulup hayatını kaybetmesinin ardından taksiciler, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir araya geldi.

© AA / Metin Aydemir

Oğuz Erge'nin cenazesi, buradan İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülmek üzere yola çıktı.

Oğuz Erge&#x27;nin cenazesi, buradan İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülmek üzere yola çıktı. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Metin Aydemir

Oğuz Erge'nin cenazesi, buradan İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülmek üzere yola çıktı.

© AA / Metin Aydemir

Taksiciler de cenaze nakil aracının arkasından konvoy oluşturup yol boyunca korna çalarak olayı protesto etti.

Taksiciler de cenaze nakil aracının arkasından konvoy oluşturup yol boyunca korna çalarak olayı protesto etti. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Metin Aydemir

Taksiciler de cenaze nakil aracının arkasından konvoy oluşturup yol boyunca korna çalarak olayı protesto etti.

© AA / Metin Aydemir

İzmir Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere açıklamada bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Erge'nin ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

İzmir Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere açıklamada bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Erge&#x27;nin ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diledi. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Metin Aydemir

İzmir Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere açıklamada bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Erge'nin ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

© AA / Metin Aydemir

Zanlının kısa sürede yakalanması dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Anık, "Kameranın bu olayda ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Tüm şoför arkadaşlarımıza da başsağlığı diliyorum. Gerekli tedbirler alınıyor. Tek temennimiz zanlının gerekli cezayı alması" diye konuştu.

Zanlının kısa sürede yakalanması dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Anık, &quot;Kameranın bu olayda ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Tüm şoför arkadaşlarımıza da başsağlığı diliyorum. Gerekli tedbirler alınıyor. Tek temennimiz zanlının gerekli cezayı alması&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Metin Aydemir

Zanlının kısa sürede yakalanması dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Anık, "Kameranın bu olayda ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Tüm şoför arkadaşlarımıza da başsağlığı diliyorum. Gerekli tedbirler alınıyor. Tek temennimiz zanlının gerekli cezayı alması" diye konuştu.

© AA / Metin Aydemir

Öte yandan, yaklaşık 15 yıldır taksicilik yapan Oğuz Erge'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yaklaşık 15 yıldır taksicilik yapan Oğuz Erge&#x27;nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - Sputnik Türkiye
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© AA / Metin Aydemir

Öte yandan, yaklaşık 15 yıldır taksicilik yapan Oğuz Erge'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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