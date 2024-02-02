https://sputniknews.com.tr/20240202/anket-ruslarin-yuzde-789u-putine-guveniyor-1080309182.html

Anket: Rusların yüzde 78.9’u Putin’e güveniyor

Anket: Rusların yüzde 78.9’u Putin’e güveniyor

VTsIOM anketi, Rusların Devlet Başkanı Vladimir Putin’e duyduğu güvenin yüzde 78.9’a çıktığını gösterdi. Ülke vatandaşlarının yüzde 76.2’si de Putin’in... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T13:08+0300

2024-02-02T13:08+0300

2024-02-02T13:08+0300

dünya

rusya

vladimir putin

moskova. kremlin. putin

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Rus Kamuoyu Araştırma Merkezi’nin (VTSIOM) internet sitesinde yayınlanan anket sonuçlarına göre, Rusya vatandaşların yüzde 78,9’u ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güveniyor musunuz?’ sorusuna ‘evet’ cevabını verdi. Vatandaşların yüzde 17.4’ü ülke liderine güvenmediğini belirtti.Ankete katılanların büyük kısmı (yüzde 76.2) genel olarak Putin’in icraatlarını onayladıklarını ifade ederken destek vermeyenlerin oranı yüzde 15 civarında.VTSİOM-Sputnik işbirliği ile 22-28 Ocak tarihlerinde Rusya genelinde telefon görüşmesi usulü ile yapılan ankete 18 yaş ve üstü bin 600 Rusya vatandaşı katıldı. Azami hata oranı yüzde 95 olasılıkla yüzde 1’i geçmiyor.

https://sputniknews.com.tr/20240202/rusyadaki-secmen-sayisi-aciklandi-1080298388.html

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