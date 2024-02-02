https://sputniknews.com.tr/20240202/anket-ruslarin-yuzde-789u-putine-guveniyor-1080309182.html
Anket: Rusların yüzde 78.9’u Putin’e güveniyor
Anket: Rusların yüzde 78.9’u Putin’e güveniyor
VTsIOM anketi, Rusların Devlet Başkanı Vladimir Putin’e duyduğu güvenin yüzde 78.9’a çıktığını gösterdi. Ülke vatandaşlarının yüzde 76.2’si de Putin’in... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T13:08+0300
2024-02-02T13:08+0300
2024-02-02T13:08+0300
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rusya
vladimir putin
moskova. kremlin. putin
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Rus Kamuoyu Araştırma Merkezi’nin (VTSIOM) internet sitesinde yayınlanan anket sonuçlarına göre, Rusya vatandaşların yüzde 78,9’u ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güveniyor musunuz?’ sorusuna ‘evet’ cevabını verdi. Vatandaşların yüzde 17.4’ü ülke liderine güvenmediğini belirtti.Ankete katılanların büyük kısmı (yüzde 76.2) genel olarak Putin’in icraatlarını onayladıklarını ifade ederken destek vermeyenlerin oranı yüzde 15 civarında.VTSİOM-Sputnik işbirliği ile 22-28 Ocak tarihlerinde Rusya genelinde telefon görüşmesi usulü ile yapılan ankete 18 yaş ve üstü bin 600 Rusya vatandaşı katıldı. Azami hata oranı yüzde 95 olasılıkla yüzde 1’i geçmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240202/rusyadaki-secmen-sayisi-aciklandi-1080298388.html
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rusya, vladimir putin, moskova. kremlin. putin
rusya, vladimir putin, moskova. kremlin. putin
Anket: Rusların yüzde 78.9’u Putin’e güveniyor
VTsIOM anketi, Rusların Devlet Başkanı Vladimir Putin’e duyduğu güvenin yüzde 78.9’a çıktığını gösterdi. Ülke vatandaşlarının yüzde 76.2’si de Putin’in icraatlarını genel olarak destekliyor.
Rus Kamuoyu Araştırma Merkezi’nin (VTSIOM) internet sitesinde yayınlanan anket sonuçlarına göre, Rusya vatandaşların yüzde 78,9’u ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güveniyor musunuz?’ sorusuna ‘evet’ cevabını verdi. Vatandaşların yüzde 17.4’ü ülke liderine güvenmediğini belirtti.
Ankete katılanların büyük kısmı (yüzde 76.2) genel olarak Putin’in icraatlarını onayladıklarını ifade ederken destek vermeyenlerin oranı yüzde 15 civarında.
VTSİOM-Sputnik işbirliği ile 22-28 Ocak tarihlerinde Rusya genelinde telefon görüşmesi usulü ile yapılan ankete 18 yaş ve üstü bin 600 Rusya vatandaşı katıldı. Azami hata oranı yüzde 95 olasılıkla yüzde 1’i geçmiyor.