https://sputniknews.com.tr/20240202/rusyadaki-secmen-sayisi-aciklandi-1080298388.html
Rusya seçime gidiyor: Seçmen sayısı açıklandı
Rusya seçime gidiyor: Seçmen sayısı açıklandı
Rusya Merkez Seçim Komisyonu, ülkedeki seçmen sayısının 112 milyonun üzerinde olduğunu duyurdu. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T10:41+0300
2024-02-02T10:41+0300
2024-02-02T10:43+0300
dünya
rusya
seçim
başkanlık
başkanlık seçimleri
2024
vladimir putin
moskova. kremlin. putin
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Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla seçmen sayısı belirlendi. Rusya’nın içinde 112 milyon 309 bin 947 seçmen var” dendi. Ayrıca Rusya dışında 1 milyon 890 bin 863 seçmenin bulunduğu ifade edildi.Merkez Seçim Komisyonu’nun açıkladığı rakam, Rusya’ya yeni katılan bölgelerdeki vatandaşları da içeriyor. Rusya Federasyon Konseyi, devlet başkanlığı seçiminin 15-17 Mart 2024’te yapılması yönünde karar vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20240202/kremlin-kievden-il-76-ucaginda-olen-askerlerin-cenazelerinin-teslim-edilmesi-talebini-almadik-1080297856.html
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rusya, seçim, başkanlık, başkanlık seçimleri, 2024, vladimir putin, moskova. kremlin. putin
rusya, seçim, başkanlık, başkanlık seçimleri, 2024, vladimir putin, moskova. kremlin. putin
Rusya seçime gidiyor: Seçmen sayısı açıklandı
10:41 02.02.2024 (güncellendi: 10:43 02.02.2024)
Rusya Merkez Seçim Komisyonu, ülkedeki seçmen sayısının 112 milyonun üzerinde olduğunu duyurdu.
Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla seçmen sayısı belirlendi. Rusya’nın içinde 112 milyon 309 bin 947 seçmen var” dendi. Ayrıca Rusya dışında 1 milyon 890 bin 863 seçmenin bulunduğu ifade edildi.
Merkez Seçim Komisyonu’nun açıkladığı rakam, Rusya’ya yeni katılan bölgelerdeki vatandaşları da içeriyor. Rusya Federasyon Konseyi, devlet başkanlığı seçiminin 15-17 Mart 2024’te yapılması yönünde karar vermişti.