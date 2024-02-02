https://sputniknews.com.tr/20240202/rusyadaki-secmen-sayisi-aciklandi-1080298388.html

Rusya seçime gidiyor: Seçmen sayısı açıklandı

Rusya seçime gidiyor: Seçmen sayısı açıklandı

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, ülkedeki seçmen sayısının 112 milyonun üzerinde olduğunu duyurdu. 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T10:41+0300

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vladimir putin

moskova. kremlin. putin

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Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla seçmen sayısı belirlendi. Rusya’nın içinde 112 milyon 309 bin 947 seçmen var” dendi. Ayrıca Rusya dışında 1 milyon 890 bin 863 seçmenin bulunduğu ifade edildi.Merkez Seçim Komisyonu’nun açıkladığı rakam, Rusya’ya yeni katılan bölgelerdeki vatandaşları da içeriyor. Rusya Federasyon Konseyi, devlet başkanlığı seçiminin 15-17 Mart 2024’te yapılması yönünde karar vermişti.

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