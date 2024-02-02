https://sputniknews.com.tr/20240202/kremlin-kievden-il-76-ucaginda-olen-askerlerin-cenazelerinin-teslim-edilmesi-talebini-almadik-1080297856.html

Kremlin: Kiev’den İl-76 uçağında ölen askerlerin cenazelerinin teslim edilmesi talebini almadık

Kremlin: Kiev’den İl-76 uçağında ölen askerlerin cenazelerinin teslim edilmesi talebini almadık

Kremlin Sözcüsü Peskov, Belgorod Bölgesi’nde İl-76 uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybeden Ukraynalı esir askerlerin cenazelerinin teslim edilmesi yönünde... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T10:37+0300

2024-02-02T10:37+0300

2024-02-02T10:37+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

kriz

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1e/1080190524_0:243:2778:1806_1920x0_80_0_0_a5f90eb4d1b49e34d6fcf88d55c2ea20.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İl-76 uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybeden Ukraynalı esir askerlerin cenazelerinin teslim edilmesi yönünde Kiev’den bir talep gelip gelmediği sorusuna, “İdaremize gelmedi” dedi.Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) Sözcüsü Andrey Yusov, Rus İl-76 uçağının Belgorod bölgesinde düşmesi sonucunda hayatını kaybeden Ukraynalı 65 esir askerin cenazelerinin teslim edilmesi talebiyle Rusya’ya başvuruda bulunduklarını dile getirdi. Rus tarafı bu açıklamayı henüz resmi olarak doğrulamadı.24 Ocak’ta, takasa götürülen 65 Ukraynalı asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 nakliye uçağı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi üzerinde düşürülmüştü. Uçakta bulunan 74 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240202/rus-topcular-cok-sayida-ukraynali-asker-ve-techizati-yok-etti-1080297065.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kremlin, dmitriy peskov, kriz, ukrayna