https://sputniknews.com.tr/20240202/kremlin-kievden-il-76-ucaginda-olen-askerlerin-cenazelerinin-teslim-edilmesi-talebini-almadik-1080297856.html
Kremlin: Kiev’den İl-76 uçağında ölen askerlerin cenazelerinin teslim edilmesi talebini almadık
Kremlin: Kiev’den İl-76 uçağında ölen askerlerin cenazelerinin teslim edilmesi talebini almadık
Kremlin Sözcüsü Peskov, Belgorod Bölgesi’nde İl-76 uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybeden Ukraynalı esir askerlerin cenazelerinin teslim edilmesi yönünde... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T10:37+0300
2024-02-02T10:37+0300
2024-02-02T10:37+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
kriz
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1e/1080190524_0:243:2778:1806_1920x0_80_0_0_a5f90eb4d1b49e34d6fcf88d55c2ea20.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İl-76 uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybeden Ukraynalı esir askerlerin cenazelerinin teslim edilmesi yönünde Kiev’den bir talep gelip gelmediği sorusuna, “İdaremize gelmedi” dedi.Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) Sözcüsü Andrey Yusov, Rus İl-76 uçağının Belgorod bölgesinde düşmesi sonucunda hayatını kaybeden Ukraynalı 65 esir askerin cenazelerinin teslim edilmesi talebiyle Rusya’ya başvuruda bulunduklarını dile getirdi. Rus tarafı bu açıklamayı henüz resmi olarak doğrulamadı.24 Ocak’ta, takasa götürülen 65 Ukraynalı asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 nakliye uçağı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi üzerinde düşürülmüştü. Uçakta bulunan 74 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240202/rus-topcular-cok-sayida-ukraynali-asker-ve-techizati-yok-etti-1080297065.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1e/1080190524_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_3979e5d6c16c8325ebeb168e6e20e85b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kremlin, dmitriy peskov, kriz, ukrayna
kremlin, dmitriy peskov, kriz, ukrayna
Kremlin: Kiev’den İl-76 uçağında ölen askerlerin cenazelerinin teslim edilmesi talebini almadık
Kremlin Sözcüsü Peskov, Belgorod Bölgesi’nde İl-76 uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybeden Ukraynalı esir askerlerin cenazelerinin teslim edilmesi yönünde Kiev’den hiçbir talebin gelmediğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İl-76 uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybeden Ukraynalı esir askerlerin cenazelerinin teslim edilmesi yönünde Kiev’den bir talep gelip gelmediği sorusuna, “İdaremize gelmedi” dedi.
Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR) Sözcüsü Andrey Yusov, Rus İl-76 uçağının Belgorod bölgesinde düşmesi sonucunda hayatını kaybeden Ukraynalı 65 esir askerin cenazelerinin teslim edilmesi talebiyle Rusya’ya başvuruda bulunduklarını dile getirdi. Rus tarafı bu açıklamayı henüz resmi olarak doğrulamadı.
24 Ocak’ta, takasa götürülen 65 Ukraynalı asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 nakliye uçağı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi üzerinde düşürülmüştü. Uçakta bulunan 74 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.