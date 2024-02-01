https://sputniknews.com.tr/20240201/ukrayna-ordusunda-yasa-disi-organ-nakli-skandali-1080261345.html
Ukrayna ordusunda yasa dışı organ nakli skandalı
Ukrayna ordusunda yasa dışı organ nakli skandalı
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Severodonetsk şehrinde, Ukrayna ordusuna bağlı doktorların ağır yaralı ve ölen askerleri kullanarak yasadışı organ nakli yaptığını... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T11:34+0300
2024-02-01T11:34+0300
2024-02-01T11:34+0300
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Lugansk Halk Cumhuriyeti güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Kurtarılmış bölgelerde oldukça ilginç bazı belgelerle karşılaştık. Bu belgeler, Ukrayna’da organ naklinin seri halde yapıldığını gösteriyor. İlk bağışçılar Ukrayna ordusu askerleri” ifadesine yer verildi.Severodonetsk şehrinde, 2022 yılında Ukraynalı askerler adına doldurulan organ nakline onay formlarının tespit edildiği anlatan Lugansklı yetkili, tüm formların aynı el yazısıyla doldurulduğu, bağışçıların imzası olması gereken yerde de aynı kişinin imzası ve kaşesinin yer aldığına dikkat çekti.Yetkili, “Her bir Ukraynalı asker, tıbbi komisyondan geçtiği sırada güya böyle bir evrak dolduruyordu. Bu, organ nakline izin veren bir belge. Her bir asker için ayrı dosya oluşturuluyordu. Böylelikle yaralandığında hangi organının kullanılabileceği anlaşılıyordu. Ama formların altındaki imzaların askerlere ait olmadığını görüyoruz” dedi.Askerlerin, organ nakline onay verdiklerini bilmediğini kaydeden yetkili, Severodonetsk şehrinde Ukrayna ordusu saflarında yasa dışı organ nakli yapan doktorların faaliyet gösterdiğine dair ellerinde başka delillerin de bulunduğunu bildirdi.Severodonetsk şehrindeki morglarda, organları çıkarılan Ukraynalı askerlerin cesetlerinin tespit edildiği ve bu cesetlerin daha sonra “yok edildiği” yönünde tanık ifadelerinin bulunduğu kaydedildi.Şehrin Ukrayna ordusunun kontrolünde olduğu sırada hastanede çalışan bir sağlık uzmanı şunu dedi:Bu dönemde hastaneye düzenli olarak yabancı doktorların geldiğini anlatan kaynak, tedavi için Severodonetsk’ten Ukrayna’nın diğer şehirlerine götürülen bazı askerlerin kaybolduğunu söyledi.Ukrayna ordusu geri çekilirken hastaneyi, özellikle de morgu bombaladığını dile getiren kaynak, “Cesetler buzdolabında bile değildi. Böyle üst üste yığılmıştı. Aşırı sayıda ceset vardı” diye ekledi.Sağlık uzmanı, şimdi de cephede yaralanan Ukraynalı askerlerin, uyuşturucu verilerek organ nakli merkezlerinin bulunduğu Kramotorsk, Dnepr ve Harkov şehrilerine götürüldüğünü anlattı.Ukrayna’da, 2021 yılında, vatandaşın izni olmadan organ naklini öngören bir yasa kabul edilmişti. Yasa, hayattayken organ bağışına izin vermeyenlerin öldükten sonra organlarının kullanılması prosedürünü kolaylaştırıyor.Severodonetsk şehri, 2022’in yaz aylarında Rus ordusunun kontrolüne geçmişti.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, 2023 Temmuz ayında, Kiev rejiminin, yaralı askerlerini biyolojik malzeme olarak gördüğünü ve organ naklinde kullandığını açıklamıştı. Aynı dönemde, Odessa Bölgesi’nde ve Zaporojye Bölgesi’nin Kiev’in kontrolündeki arazilerde, bölge savunma üyeleri ve polis mensuplarından donör ve biyometrik materyal toplama çalışmaları hızlandırılmıştı.
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, organ nakli, doktor, rusya, rusya savunma bakanlığı, lugansk
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, organ nakli, doktor, rusya, rusya savunma bakanlığı, lugansk
Ukrayna ordusunda yasa dışı organ nakli skandalı
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Severodonetsk şehrinde, Ukrayna ordusuna bağlı doktorların ağır yaralı ve ölen askerleri kullanarak yasadışı organ nakli yaptığını ortaya koyan belgeler dahil bazı delillerin bulunduğu açıklandı.
Lugansk Halk Cumhuriyeti güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Kurtarılmış bölgelerde oldukça ilginç bazı belgelerle karşılaştık. Bu belgeler, Ukrayna’da organ naklinin seri halde yapıldığını gösteriyor. İlk bağışçılar Ukrayna ordusu askerleri” ifadesine yer verildi.
Severodonetsk şehrinde, 2022 yılında Ukraynalı askerler adına doldurulan organ nakline onay formlarının tespit edildiği anlatan Lugansklı yetkili, tüm formların aynı el yazısıyla doldurulduğu, bağışçıların imzası olması gereken yerde de aynı kişinin imzası ve kaşesinin yer aldığına dikkat çekti.
Yetkili, “Her bir Ukraynalı asker, tıbbi komisyondan geçtiği sırada güya böyle bir evrak dolduruyordu. Bu, organ nakline izin veren bir belge. Her bir asker için ayrı dosya oluşturuluyordu. Böylelikle yaralandığında hangi organının kullanılabileceği anlaşılıyordu. Ama formların altındaki imzaların askerlere ait olmadığını görüyoruz” dedi.
Askerlerin, organ nakline
onay verdiklerini bilmediğini kaydeden yetkili, Severodonetsk şehrinde Ukrayna ordusu saflarında yasa dışı organ nakli yapan doktorların faaliyet gösterdiğine dair ellerinde başka delillerin de bulunduğunu bildirdi.
Severodonetsk şehrindeki morglarda, organları çıkarılan Ukraynalı askerlerin cesetlerinin tespit edildiği ve bu cesetlerin daha sonra “yok edildiği” yönünde tanık ifadelerinin bulunduğu kaydedildi.
Şehrin Ukrayna ordusunun kontrolünde olduğu sırada hastanede çalışan bir sağlık uzmanı şunu dedi:
“Çatışmalarda yaralanan Ukraynalı askerler yaralı olarak kaldırıldıkları şehir hastanesinden ölü olarak morglara naklediliyordu. Bu kişilerin organları kısmen çıkarılmıştı. Sonra cesetler depolanıyordu ve sonra yok ediliyordu. Ama doğrudan karnındaki bıçak izi, organlarının olmadığını gösteriyordu. Hatta bu kişinin organı çıkarıldığında hayatta olup olmadığı bile belirlenebilirdi.”
Bu dönemde hastaneye düzenli olarak yabancı doktorların geldiğini anlatan kaynak, tedavi için Severodonetsk’ten Ukrayna’nın diğer şehirlerine götürülen bazı askerlerin kaybolduğunu söyledi.
Ukrayna ordusu geri çekilirken hastaneyi, özellikle de morgu bombaladığını dile getiren kaynak, “Cesetler buzdolabında bile değildi. Böyle üst üste yığılmıştı. Aşırı sayıda ceset vardı” diye ekledi.
Sağlık uzmanı, şimdi de cephede yaralanan Ukraynalı askerlerin, uyuşturucu verilerek organ nakli merkezlerinin bulunduğu Kramotorsk, Dnepr ve Harkov şehrilerine götürüldüğünü anlattı.
Ukrayna’da, 2021 yılında, vatandaşın izni olmadan organ naklini öngören bir yasa kabul edilmişti. Yasa, hayattayken organ bağışına izin vermeyenlerin öldükten sonra organlarının kullanılması prosedürünü kolaylaştırıyor.
Severodonetsk şehri, 2022’in yaz aylarında Rus ordusunun kontrolüne geçmişti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, 2023 Temmuz ayında, Kiev rejiminin, yaralı askerlerini biyolojik malzeme olarak gördüğünü ve organ naklinde kullandığını açıklamıştı. Aynı dönemde, Odessa Bölgesi’nde ve Zaporojye Bölgesi’nin Kiev’in kontrolündeki arazilerde, bölge savunma üyeleri ve polis mensuplarından donör ve biyometrik materyal toplama çalışmaları hızlandırılmıştı.