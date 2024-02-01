Ukrayna ordusunda yasa dışı organ nakli skandalı

Türkiye
SON DAKİKA | Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir ayda asgari ücretin kuşa döndüğünü görüyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Küresel yolsuzluk endeksinde Türkiye'nin yeri
09:06
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kredi kartları kullanım artışı
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Maymunların hafızaları o kadar güçlü ki, aşık oluyorlar ve her şeyi hatırlıyorlar'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Ramazan Pişkin cinayetinde oklar kimi gösteriyor?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
83 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
106 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240201/ukrayna-ordusunda-yasa-disi-organ-nakli-skandali-1080261345.html
Ukrayna ordusunda yasa dışı organ nakli skandalı
Ukrayna ordusunda yasa dışı organ nakli skandalı
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Severodonetsk şehrinde, Ukrayna ordusuna bağlı doktorların ağır yaralı ve ölen askerleri kullanarak yasadışı organ nakli yaptığını... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T11:34+0300
2024-02-01T11:34+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna krizi
organ nakli
doktor
rusya
rusya savunma bakanlığı
lugansk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/14/1078648686_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_817cf1c19cdcba107349a80bc8c78c13.jpg
Lugansk Halk Cumhuriyeti güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Kurtarılmış bölgelerde oldukça ilginç bazı belgelerle karşılaştık. Bu belgeler, Ukrayna’da organ naklinin seri halde yapıldığını gösteriyor. İlk bağışçılar Ukrayna ordusu askerleri” ifadesine yer verildi.Severodonetsk şehrinde, 2022 yılında Ukraynalı askerler adına doldurulan organ nakline onay formlarının tespit edildiği anlatan Lugansklı yetkili, tüm formların aynı el yazısıyla doldurulduğu, bağışçıların imzası olması gereken yerde de aynı kişinin imzası ve kaşesinin yer aldığına dikkat çekti.Yetkili, “Her bir Ukraynalı asker, tıbbi komisyondan geçtiği sırada güya böyle bir evrak dolduruyordu. Bu, organ nakline izin veren bir belge. Her bir asker için ayrı dosya oluşturuluyordu. Böylelikle yaralandığında hangi organının kullanılabileceği anlaşılıyordu. Ama formların altındaki imzaların askerlere ait olmadığını görüyoruz” dedi.Askerlerin, organ nakline onay verdiklerini bilmediğini kaydeden yetkili, Severodonetsk şehrinde Ukrayna ordusu saflarında yasa dışı organ nakli yapan doktorların faaliyet gösterdiğine dair ellerinde başka delillerin de bulunduğunu bildirdi.Severodonetsk şehrindeki morglarda, organları çıkarılan Ukraynalı askerlerin cesetlerinin tespit edildiği ve bu cesetlerin daha sonra “yok edildiği” yönünde tanık ifadelerinin bulunduğu kaydedildi.Şehrin Ukrayna ordusunun kontrolünde olduğu sırada hastanede çalışan bir sağlık uzmanı şunu dedi:Bu dönemde hastaneye düzenli olarak yabancı doktorların geldiğini anlatan kaynak, tedavi için Severodonetsk’ten Ukrayna’nın diğer şehirlerine götürülen bazı askerlerin kaybolduğunu söyledi.Ukrayna ordusu geri çekilirken hastaneyi, özellikle de morgu bombaladığını dile getiren kaynak, “Cesetler buzdolabında bile değildi. Böyle üst üste yığılmıştı. Aşırı sayıda ceset vardı” diye ekledi.Sağlık uzmanı, şimdi de cephede yaralanan Ukraynalı askerlerin, uyuşturucu verilerek organ nakli merkezlerinin bulunduğu Kramotorsk, Dnepr ve Harkov şehrilerine götürüldüğünü anlattı.Ukrayna’da, 2021 yılında, vatandaşın izni olmadan organ naklini öngören bir yasa kabul edilmişti. Yasa, hayattayken organ bağışına izin vermeyenlerin öldükten sonra organlarının kullanılması prosedürünü kolaylaştırıyor.Severodonetsk şehri, 2022’in yaz aylarında Rus ordusunun kontrolüne geçmişti.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, 2023 Temmuz ayında, Kiev rejiminin, yaralı askerlerini biyolojik malzeme olarak gördüğünü ve organ naklinde kullandığını açıklamıştı. Aynı dönemde, Odessa Bölgesi’nde ve Zaporojye Bölgesi’nin Kiev’in kontrolündeki arazilerde, bölge savunma üyeleri ve polis mensuplarından donör ve biyometrik materyal toplama çalışmaları hızlandırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240131/herson-valisi-saldo-il-76-saldirisi-sonrasi-zelenskiyin-siyasi-gelecegi-kalmadi-1080226570.html
ukrayna
rusya
lugansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/14/1078648686_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edfe5dec3f8bd19413f106f7cb010f0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, organ nakli, doktor, rusya, rusya savunma bakanlığı, lugansk
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, organ nakli, doktor, rusya, rusya savunma bakanlığı, lugansk

Ukrayna ordusunda yasa dışı organ nakli skandalı

11:34 01.02.2024
© AP Photo / LibkosUkrayna asker
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Libkos
Abone ol
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Severodonetsk şehrinde, Ukrayna ordusuna bağlı doktorların ağır yaralı ve ölen askerleri kullanarak yasadışı organ nakli yaptığını ortaya koyan belgeler dahil bazı delillerin bulunduğu açıklandı.
Lugansk Halk Cumhuriyeti güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Kurtarılmış bölgelerde oldukça ilginç bazı belgelerle karşılaştık. Bu belgeler, Ukrayna’da organ naklinin seri halde yapıldığını gösteriyor. İlk bağışçılar Ukrayna ordusu askerleri” ifadesine yer verildi.
Severodonetsk şehrinde, 2022 yılında Ukraynalı askerler adına doldurulan organ nakline onay formlarının tespit edildiği anlatan Lugansklı yetkili, tüm formların aynı el yazısıyla doldurulduğu, bağışçıların imzası olması gereken yerde de aynı kişinin imzası ve kaşesinin yer aldığına dikkat çekti.
Yetkili, “Her bir Ukraynalı asker, tıbbi komisyondan geçtiği sırada güya böyle bir evrak dolduruyordu. Bu, organ nakline izin veren bir belge. Her bir asker için ayrı dosya oluşturuluyordu. Böylelikle yaralandığında hangi organının kullanılabileceği anlaşılıyordu. Ama formların altındaki imzaların askerlere ait olmadığını görüyoruz” dedi.
Askerlerin, organ nakline onay verdiklerini bilmediğini kaydeden yetkili, Severodonetsk şehrinde Ukrayna ordusu saflarında yasa dışı organ nakli yapan doktorların faaliyet gösterdiğine dair ellerinde başka delillerin de bulunduğunu bildirdi.
Severodonetsk şehrindeki morglarda, organları çıkarılan Ukraynalı askerlerin cesetlerinin tespit edildiği ve bu cesetlerin daha sonra “yok edildiği” yönünde tanık ifadelerinin bulunduğu kaydedildi.
Şehrin Ukrayna ordusunun kontrolünde olduğu sırada hastanede çalışan bir sağlık uzmanı şunu dedi:
“Çatışmalarda yaralanan Ukraynalı askerler yaralı olarak kaldırıldıkları şehir hastanesinden ölü olarak morglara naklediliyordu. Bu kişilerin organları kısmen çıkarılmıştı. Sonra cesetler depolanıyordu ve sonra yok ediliyordu. Ama doğrudan karnındaki bıçak izi, organlarının olmadığını gösteriyordu. Hatta bu kişinin organı çıkarıldığında hayatta olup olmadığı bile belirlenebilirdi.”
Bu dönemde hastaneye düzenli olarak yabancı doktorların geldiğini anlatan kaynak, tedavi için Severodonetsk’ten Ukrayna’nın diğer şehirlerine götürülen bazı askerlerin kaybolduğunu söyledi.
Ukrayna ordusu geri çekilirken hastaneyi, özellikle de morgu bombaladığını dile getiren kaynak, “Cesetler buzdolabında bile değildi. Böyle üst üste yığılmıştı. Aşırı sayıda ceset vardı” diye ekledi.
Sağlık uzmanı, şimdi de cephede yaralanan Ukraynalı askerlerin, uyuşturucu verilerek organ nakli merkezlerinin bulunduğu Kramotorsk, Dnepr ve Harkov şehrilerine götürüldüğünü anlattı.
Ukrayna’da, 2021 yılında, vatandaşın izni olmadan organ naklini öngören bir yasa kabul edilmişti. Yasa, hayattayken organ bağışına izin vermeyenlerin öldükten sonra organlarının kullanılması prosedürünü kolaylaştırıyor.
Severodonetsk şehri, 2022’in yaz aylarında Rus ordusunun kontrolüne geçmişti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, 2023 Temmuz ayında, Kiev rejiminin, yaralı askerlerini biyolojik malzeme olarak gördüğünü ve organ naklinde kullandığını açıklamıştı. Aynı dönemde, Odessa Bölgesi’nde ve Zaporojye Bölgesi’nin Kiev’in kontrolündeki arazilerde, bölge savunma üyeleri ve polis mensuplarından donör ve biyometrik materyal toplama çalışmaları hızlandırılmıştı.
Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
Ukrayna krizi
Herson Valisi Saldo: İl-76 saldırısı sonrası Zelenskiy’in siyasi geleceği kalmadı
Dün, 13:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала