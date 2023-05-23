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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230523/ukrayna-hastanelerinde-olu-ya-da-agir-yarali-askerlerin-organlari-nakil-icin-gizlice-cikariliyor-1071444295.html
Ukrayna hastanelerinde, ölü ya da ağır yaralı askerlerin organları nakil için gizlice çıkarılıyor
Ukrayna hastanelerinde, ölü ya da ağır yaralı askerlerin organları nakil için gizlice çıkarılıyor
Ukrayna’da Kiev hükümetinin denetiminde Herson Askeri Hastanesi’nde, buraya getirilen ağır yaralı ya da ölü askerlerin organlarının, başkalarına nakledilmeleri... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T13:41+0300
2023-05-23T13:41+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
herson şehir mahkemesi
herson
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Sputnik haber ajansına bilgi veren bir Rus güvenlik gücü kaynağı, Herson Askeri Hastanesi’nden bir kaynağına atıfla, “Herson Askeri Hastanesi personeli içinde, ağır yaralı ve ölülerin hastaneye kabul edilmesini denetleyen sağlık çalışanları olduğunu, bu görevin bu insanlara gereksinim duyulan iç organların kabul edilen yaralı ya da ölü askerlerden çıkarılması amacıyla verildiğini söyledi” dedi.Anlattığına göre organların çıkarılması için gerçekleştirilen operasyonların ardından söz konusu askerler hastanenin krematoryumunda yakılıyorlar ve ailelerine de ya buna dair ya da yakınlarının kayıp olduğuna ilişkin bir belge veriliyor.Bununla beraber, Ukrayna’daki bazı hastanelerde organ nakli için ölmüş askerlerin organlarının ailelerinin onayı olmadan çıkarılıyor olması ilk defa gündeme gelmiyor. Lugansk halk cumhuriyeti polis şefi Vitaliy Kiselev de geçen sene Sputnik’e verdiği demeçte ağır yaralı ya da ölü Ukrayna askerlerinin bedeninden kimsenin onayı olmadan gizlice organlarının çıkarıldığı duyumunu aldığını söylemişti.
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Ukrayna hastanelerinde, ölü ya da ağır yaralı askerlerin organları nakil için gizlice çıkarılıyor

13:41 23.05.2023
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AFP 2023
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Ukrayna’da Kiev hükümetinin denetiminde Herson Askeri Hastanesi’nde, buraya getirilen ağır yaralı ya da ölü askerlerin organlarının, başkalarına nakledilmeleri için gizlice yerlerinden çıkarıldıkları belirtildi. Söz konusu operasyonların, ölen askerlerin ailelerinden gizlendiği kaydediliyor.
Sputnik haber ajansına bilgi veren bir Rus güvenlik gücü kaynağı, Herson Askeri Hastanesi’nden bir kaynağına atıfla, “Herson Askeri Hastanesi personeli içinde, ağır yaralı ve ölülerin hastaneye kabul edilmesini denetleyen sağlık çalışanları olduğunu, bu görevin bu insanlara gereksinim duyulan iç organların kabul edilen yaralı ya da ölü askerlerden çıkarılması amacıyla verildiğini söyledi” dedi.
Anlattığına göre organların çıkarılması için gerçekleştirilen operasyonların ardından söz konusu askerler hastanenin krematoryumunda yakılıyorlar ve ailelerine de ya buna dair ya da yakınlarının kayıp olduğuna ilişkin bir belge veriliyor.
Bununla beraber, Ukrayna’daki bazı hastanelerde organ nakli için ölmüş askerlerin organlarının ailelerinin onayı olmadan çıkarılıyor olması ilk defa gündeme gelmiyor. Lugansk halk cumhuriyeti polis şefi Vitaliy Kiselev de geçen sene Sputnik’e verdiği demeçte ağır yaralı ya da ölü Ukrayna askerlerinin bedeninden kimsenin onayı olmadan gizlice organlarının çıkarıldığı duyumunu aldığını söylemişti.
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