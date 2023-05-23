https://sputniknews.com.tr/20230523/ukrayna-hastanelerinde-olu-ya-da-agir-yarali-askerlerin-organlari-nakil-icin-gizlice-cikariliyor-1071444295.html

Ukrayna hastanelerinde, ölü ya da ağır yaralı askerlerin organları nakil için gizlice çıkarılıyor

Ukrayna hastanelerinde, ölü ya da ağır yaralı askerlerin organları nakil için gizlice çıkarılıyor

Ukrayna’da Kiev hükümetinin denetiminde Herson Askeri Hastanesi’nde, buraya getirilen ağır yaralı ya da ölü askerlerin organlarının, başkalarına nakledilmeleri... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T13:41+0300

2023-05-23T13:41+0300

2023-05-23T13:41+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

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herson

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Sputnik haber ajansına bilgi veren bir Rus güvenlik gücü kaynağı, Herson Askeri Hastanesi’nden bir kaynağına atıfla, “Herson Askeri Hastanesi personeli içinde, ağır yaralı ve ölülerin hastaneye kabul edilmesini denetleyen sağlık çalışanları olduğunu, bu görevin bu insanlara gereksinim duyulan iç organların kabul edilen yaralı ya da ölü askerlerden çıkarılması amacıyla verildiğini söyledi” dedi.Anlattığına göre organların çıkarılması için gerçekleştirilen operasyonların ardından söz konusu askerler hastanenin krematoryumunda yakılıyorlar ve ailelerine de ya buna dair ya da yakınlarının kayıp olduğuna ilişkin bir belge veriliyor.Bununla beraber, Ukrayna’daki bazı hastanelerde organ nakli için ölmüş askerlerin organlarının ailelerinin onayı olmadan çıkarılıyor olması ilk defa gündeme gelmiyor. Lugansk halk cumhuriyeti polis şefi Vitaliy Kiselev de geçen sene Sputnik’e verdiği demeçte ağır yaralı ya da ölü Ukrayna askerlerinin bedeninden kimsenin onayı olmadan gizlice organlarının çıkarıldığı duyumunu aldığını söylemişti.

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ukrayna, rusya, herson şehir mahkemesi, herson