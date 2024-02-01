https://sputniknews.com.tr/20240201/rusya-dumasi-abd-kongresinden-il-76-vakasi-faillerinin-cezalandirilmasini-talep-edecek-1080266480.html
Rusya Duması, ABD Kongresi'nden İl-76 vakası faillerinin cezalandırılmasını talep edecek
Rusya Duması, ABD Kongresi'nden İl-76 vakası faillerinin cezalandırılmasını talep edecek
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Belgorod Bölgesi'nde düşürülen İl-76 askeri kargo uçağı hakkında ABD Kongresi'ne yönelik çağrı metninin taslağını bugün... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T13:02+0300
2024-02-01T13:02+0300
2024-02-01T13:02+0300
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rusya parlamentosunun alt kanadı duma
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ukrayna krizi
il-76
füze saldırısı
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Duma'nın dijital veri tabanında yayınlanan çağrı metni taslağına göre uçak, Ukraynalı birlikler tarafından Harkov Bölgesi'nin Liptsı yerleşiminden ABD yapımı Patriot füze sistemi kullanılarak düşürüldü.Duma vekilleri, saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğine dair yetkin kurumlarca doğrulanan veriler ışığında ABD Kongresi'nden İl-76 vakasında parmağı bulunan Kiev'deki suçluları kınamasını ve bu insanlık dışı saldırının faillerinin cezalandırılmasına katkı sunmasını talep edecek.Taslak belgede uçağa yapılan saldırının kasıtlı ve bilinçli bir cinayet olduğunun altını çizen vekiller, zira Rusya ile Ukrayna arasında nakil güzergahı da dahil esir takası üzerinde mutabakat sağlandığına dikkat çekti.Bunun Kiev'in esir düşen askerlerine zalimce davrandığı ilk vaka olmadığını da belirten vekiller, 29 Temmuz 2022'de ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Yelenovka köyündeki bir konvoya füze saldırısı gerçekleştirildiğini, bunun sonucunda 50'den fazla Ukraynalı askerin öldüğünü, 70'den fazlasının da yaralandığını anımsattı.Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Haziran Çarşamba günü 65 Ukraynalı esir asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 kargo uçağının Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna ordusu tarafından Harkov Bölgesi'nin Liptsı yerleşiminden atılan uçaksavar füzesiyle vurulduğunu bildirmişti.Bakanlık, Ukrayna yönetiminin bu terör saldırısını gerçekleştirerek gerçek yüzünü gösterdiğini ve vatandaşlarının hayatlarını hiçe saydığını da vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240131/putin-ukraynali-esirleri-tasiyan-ucak-abd-yapimi-patriot-sistemiyle-vuruldu-1080237581.html
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rusya, duma, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, ukrayna, ukrayna krizi, il-76, füze saldırısı, abd
rusya, duma, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, ukrayna, ukrayna krizi, il-76, füze saldırısı, abd
Rusya Duması, ABD Kongresi'nden İl-76 vakası faillerinin cezalandırılmasını talep edecek
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Belgorod Bölgesi'nde düşürülen İl-76 askeri kargo uçağı hakkında ABD Kongresi'ne yönelik çağrı metninin taslağını bugün oylayacak.
Duma'nın dijital veri tabanında yayınlanan çağrı metni taslağına göre uçak, Ukraynalı birlikler tarafından Harkov Bölgesi'nin Liptsı yerleşiminden ABD yapımı Patriot füze sistemi kullanılarak düşürüldü.
Duma vekilleri, saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğine dair yetkin kurumlarca doğrulanan veriler ışığında ABD Kongresi'nden İl-76 vakasında parmağı bulunan Kiev'deki suçluları kınamasını ve bu insanlık dışı saldırının faillerinin cezalandırılmasına katkı sunmasını talep edecek.
Taslak belgede uçağa yapılan saldırının kasıtlı ve bilinçli bir cinayet olduğunun altını çizen vekiller, zira Rusya ile Ukrayna arasında nakil güzergahı da dahil esir takası üzerinde mutabakat sağlandığına dikkat çekti.
Bunun Kiev'in esir düşen askerlerine zalimce davrandığı ilk vaka olmadığını da belirten vekiller, 29 Temmuz 2022'de ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Yelenovka köyündeki bir konvoya füze saldırısı gerçekleştirildiğini, bunun sonucunda 50'den fazla Ukraynalı askerin öldüğünü, 70'den fazlasının da yaralandığını anımsattı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Haziran Çarşamba günü 65 Ukraynalı esir asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 kargo uçağının Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna ordusu tarafından Harkov Bölgesi'nin Liptsı yerleşiminden atılan uçaksavar füzesiyle vurulduğunu
bildirmişti.
Bakanlık, Ukrayna yönetiminin bu terör saldırısını gerçekleştirerek gerçek yüzünü gösterdiğini ve vatandaşlarının hayatlarını hiçe saydığını da vurgulamıştı.