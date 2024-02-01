https://sputniknews.com.tr/20240201/peskov-abd-ukraynayi-desteklemenin-faturasini-abye-yuklemeye-calisacak-1080275994.html

Peskov: ABD, Ukrayna'yı desteklemenin faturasını AB'ye yüklemeye çalışacak

Peskov: ABD, Ukrayna'yı desteklemenin faturasını AB'ye yüklemeye çalışacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Kiev'i desteklemenin mali yükünü AB'ye yüklemeye çalışacağını söyledi. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T16:14+0300

2024-02-01T16:14+0300

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kremlin

dmitriy peskov

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il-76

terör saldırısı

avrupa birliği

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ABD'nin mali yardımının sona ermesiyle harekete geçen AB, Macaristan'ı ikna ederek Ukrayna'ya ek 50 milyar euro destek paketi üzerinde anlaşmıştı.ABD'nin Kiev'e verdiği desteğin mali yükünü AB'nin omuzlarına yüklemeye çalışacağını belirten Peskov, Ukrayna'nın sorunları olduğunun ve kolektif Batı'nın da bu tür sorunlar yaşadığının farkında olduklarını vurguladı.'Avrupa, İl-76 soruşturmasına ilgi göstermiyor'Ukraynalı esir askerleri takasa götürdüğü sırada Ukrayna ordusu tarafından vurulan İl-76 kargo uçağı vakasına değinen Peskov, Rusya'nın uluslararası soruşturma talep ederken Avrupa'nın buna ilgi göstermediğini vurguladı."Burada çelişkili bir durum mevcut. Devlet Başkanı Putin, bu dehşet verici eyleme ilişkin uluslararası soruşturmaya hazır olduğumuzu ve buna ilgi duyduğumuzu açık bir şekilde ve kamuoyu önünde söyledi. Ancak şimdi de Avrupalılardan evrak talepleri geldiğini, evrak olmadan hiçbir şeyi incelemeyeceklerini söylediklerini görüyoruz" diyen Peskov, sonuç olarak Avrupa ülkelerinin hiçbirinin soruşturma yürütmek ve soruşturmaya müdahil olmakla ilgilenmeyeceğinin altını çizdi.Rusya Soruşturma Komitesi, Ukraynalı esir askerleri taşıyan İl-76 uçağının ABD yapımı Patriot sisteminden fırlatılan MIM-104A tipi güdümlü uçaksavar füzesiyle vurulduğunu açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240201/ab-butcesinden-ukraynaya-50-milyar-euroluk-destek-paketi-uzerinde-uzlasti-1080269851.html

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kremlin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, il-76, terör saldırısı, avrupa birliği, mali yardım