https://sputniknews.com.tr/20240131/ukraynali-esirleri-tasiyan-ucagin-vurulmasi-sonrasi-moskova-ve-kievden-ilk-takas-1080234956.html

Ukraynalı esirleri taşıyan uçağın vurulması sonrası Moskova ve Kiev'den ilk takas

Ukraynalı esirleri taşıyan uçağın vurulması sonrası Moskova ve Kiev'den ilk takas

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da esir düşen 195 Rus askerinin takas kapsamında ülkelerine döndüğünü, aynı sayıda esirin karşı tarafa teslim edildiğini... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T17:02+0300

2024-01-31T17:02+0300

2024-01-31T17:02+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

esir takası

belgorod

il-76

füze saldırısı

ukrayna ordusu

rus ordusu

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Geçen hafta takasa götürülen 65 Ukraynalı asker ile 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 kargo uçağının Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna ordusu tarafından vurulmasının ardından taraflar ilk kez esir takası gerçekleştirdi.Takas hakkında bir açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, "31 Ocak'ta müzakere süreci sonunda Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan esarette ölüm tehlikesi altında bulunan 195 Rus askeri iade edildi. Buna karşılık 195 Ukrayna askeri teslim edildi" dedi.Bakanlık, özgürlüklerine kavuşan askerlerin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçaklarla tedavi ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulmak üzere Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına gönderileceğini bildirdi.Savunma Bakanlığı, tüm askerlere tıbbi ve psikolojik destek sunulacağını da kaydetti.Gün içerisinde Sputnik'e konuşan Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından düşürülen Rus İl-76 uçağı olayından sonra mevcut devlet başkanı Vladimir Zelenskiy'in siyasi bir geleceği olmadığını söylemişti.Saldo, Ukraynalı esir askerlerin bulunduğu İl-76 uçağının düşürülmesinin, çatışmalar ve farklı askeri yaklaşımlar olsa dahi normal terimlerle açıklanamayacağını vurgularken, acı içinde olan Kiev rejiminin kendi halkını ‘sindirmek’ için en aşırı yöntemlere başvurduğunu ifade ettiği sözlerini şu şekilde sürdürdü:Uzman incelemesi, İl-76 uçağının Batı yapımı füze ile vurulduğunu doğruladıBelgorod bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından düşürülen Rus İl-76’nın gövdesinde bulunan tahrip edici unsurların uzman ön incelemesinin, uçağın Batı yapımı uçaksavar füze sistemi tarafından vurulduğunu doğruladığı belirtildi.Acil servislerden bir yetkili, Sputnik’e demecinde İl-76’nın gövdesinde bulunan tahrip edici unsurların uzman ön incelemesinin, uçağın Batı yapımı uçaksavar füze sistemi tarafından vurulduğunu doğruladığını söyledi.“Uçakta bulunan tahrip edici unsurlar üzerinde yapılan ön inceleme, füzenin Batı yapımı bir uçaksavar füze sistemine ait olduğunu gösteriyor” diye konuşan yetkili, ancak bunun dışında farklı bir takım ayrıntılar vermedi.İl-76'nın düşürülmesi24 Ocak Çarşamba günü Ukrayna ordusu, Belgorod bölgesi üzerinde takas için 65 Ukraynalı esir taşıyan bir İl-76 askeri nakliye uçağını düşürdü. Uçakta 6 mürettebat üyesi ve 3 Rus askeri polis memuru da bulunuyordu.Rus ordusu kazadan önce Harkov'dan iki uçaksavar füzesi fırlatıldığını kaydetmişti. Yine Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin o gün Belgorod ve Sumi bölgeleri sınırında gerçekleşecek olan takas için Ukraynalı askerlerin taşındığından haberdar olduğunu vurgulamıştı.Ukrayna dolaylı olarak İl-76'yı düşürdüğünü kabul etti. Nitekim Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, uçağın düşürüldüğüne ilişkin haberlerin ardından, Belgorod-Harkov istikametindeki nakliye araçlarını imha etmek için önlemler almaya devam edeceğini açıklamıştı.Bununla birlikte, olaydan hemen sonra yerel medya Rus uçağını Ukrayna ordusunun düşürdüğü haberini yaymış, fakat uçakta Ukraynalı mahkumların ortaya çıkmasından hemen sonra bu haberler ortadan kaldırılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-sorusturma-komitesi-il-76-kazasina-iliskin-sorusturmanin-ilk-sonuclarini-yayinladi-1080049498.html

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ukrayna, rusya, esir takası, belgorod, il-76, füze saldırısı, ukrayna ordusu, rus ordusu