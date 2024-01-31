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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240131/ukraynali-esirleri-tasiyan-ucagin-vurulmasi-sonrasi-moskova-ve-kievden-ilk-takas-1080234956.html
Ukraynalı esirleri taşıyan uçağın vurulması sonrası Moskova ve Kiev'den ilk takas
Ukraynalı esirleri taşıyan uçağın vurulması sonrası Moskova ve Kiev'den ilk takas
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da esir düşen 195 Rus askerinin takas kapsamında ülkelerine döndüğünü, aynı sayıda esirin karşı tarafa teslim edildiğini... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T17:02+0300
2024-01-31T17:02+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
esir takası
belgorod
il-76
füze saldırısı
ukrayna ordusu
rus ordusu
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Geçen hafta takasa götürülen 65 Ukraynalı asker ile 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 kargo uçağının Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna ordusu tarafından vurulmasının ardından taraflar ilk kez esir takası gerçekleştirdi.Takas hakkında bir açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, "31 Ocak'ta müzakere süreci sonunda Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan esarette ölüm tehlikesi altında bulunan 195 Rus askeri iade edildi. Buna karşılık 195 Ukrayna askeri teslim edildi" dedi.Bakanlık, özgürlüklerine kavuşan askerlerin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçaklarla tedavi ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulmak üzere Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına gönderileceğini bildirdi.Savunma Bakanlığı, tüm askerlere tıbbi ve psikolojik destek sunulacağını da kaydetti.Gün içerisinde Sputnik'e konuşan Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından düşürülen Rus İl-76 uçağı olayından sonra mevcut devlet başkanı Vladimir Zelenskiy'in siyasi bir geleceği olmadığını söylemişti.Saldo, Ukraynalı esir askerlerin bulunduğu İl-76 uçağının düşürülmesinin, çatışmalar ve farklı askeri yaklaşımlar olsa dahi normal terimlerle açıklanamayacağını vurgularken, acı içinde olan Kiev rejiminin kendi halkını ‘sindirmek’ için en aşırı yöntemlere başvurduğunu ifade ettiği sözlerini şu şekilde sürdürdü:Uzman incelemesi, İl-76 uçağının Batı yapımı füze ile vurulduğunu doğruladıBelgorod bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından düşürülen Rus İl-76’nın gövdesinde bulunan tahrip edici unsurların uzman ön incelemesinin, uçağın Batı yapımı uçaksavar füze sistemi tarafından vurulduğunu doğruladığı belirtildi.Acil servislerden bir yetkili, Sputnik’e demecinde İl-76’nın gövdesinde bulunan tahrip edici unsurların uzman ön incelemesinin, uçağın Batı yapımı uçaksavar füze sistemi tarafından vurulduğunu doğruladığını söyledi.“Uçakta bulunan tahrip edici unsurlar üzerinde yapılan ön inceleme, füzenin Batı yapımı bir uçaksavar füze sistemine ait olduğunu gösteriyor” diye konuşan yetkili, ancak bunun dışında farklı bir takım ayrıntılar vermedi.İl-76'nın düşürülmesi24 Ocak Çarşamba günü Ukrayna ordusu, Belgorod bölgesi üzerinde takas için 65 Ukraynalı esir taşıyan bir İl-76 askeri nakliye uçağını düşürdü. Uçakta 6 mürettebat üyesi ve 3 Rus askeri polis memuru da bulunuyordu.Rus ordusu kazadan önce Harkov'dan iki uçaksavar füzesi fırlatıldığını kaydetmişti. Yine Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin o gün Belgorod ve Sumi bölgeleri sınırında gerçekleşecek olan takas için Ukraynalı askerlerin taşındığından haberdar olduğunu vurgulamıştı.Ukrayna dolaylı olarak İl-76'yı düşürdüğünü kabul etti. Nitekim Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, uçağın düşürüldüğüne ilişkin haberlerin ardından, Belgorod-Harkov istikametindeki nakliye araçlarını imha etmek için önlemler almaya devam edeceğini açıklamıştı.Bununla birlikte, olaydan hemen sonra yerel medya Rus uçağını Ukrayna ordusunun düşürdüğü haberini yaymış, fakat uçakta Ukraynalı mahkumların ortaya çıkmasından hemen sonra bu haberler ortadan kaldırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-sorusturma-komitesi-il-76-kazasina-iliskin-sorusturmanin-ilk-sonuclarini-yayinladi-1080049498.html
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ukrayna, rusya, esir takası, belgorod, il-76, füze saldırısı, ukrayna ordusu, rus ordusu
ukrayna, rusya, esir takası, belgorod, il-76, füze saldırısı, ukrayna ordusu, rus ordusu

Ukraynalı esirleri taşıyan uçağın vurulması sonrası Moskova ve Kiev'den ilk takas

17:02 31.01.2024
© Sputnik / Павел ЛисицынEsir asker
Esir asker - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© Sputnik / Павел Лисицын
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da esir düşen 195 Rus askerinin takas kapsamında ülkelerine döndüğünü, aynı sayıda esirin karşı tarafa teslim edildiğini açıkladı.
Geçen hafta takasa götürülen 65 Ukraynalı asker ile 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 kargo uçağının Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna ordusu tarafından vurulmasının ardından taraflar ilk kez esir takası gerçekleştirdi.
Takas hakkında bir açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, "31 Ocak'ta müzakere süreci sonunda Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan esarette ölüm tehlikesi altında bulunan 195 Rus askeri iade edildi. Buna karşılık 195 Ukrayna askeri teslim edildi" dedi.
Bakanlık, özgürlüklerine kavuşan askerlerin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçaklarla tedavi ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulmak üzere Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına gönderileceğini bildirdi.
Savunma Bakanlığı, tüm askerlere tıbbi ve psikolojik destek sunulacağını da kaydetti.
Gün içerisinde Sputnik'e konuşan Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından düşürülen Rus İl-76 uçağı olayından sonra mevcut devlet başkanı Vladimir Zelenskiy'in siyasi bir geleceği olmadığını söylemişti.
Saldo, Ukraynalı esir askerlerin bulunduğu İl-76 uçağının düşürülmesinin, çatışmalar ve farklı askeri yaklaşımlar olsa dahi normal terimlerle açıklanamayacağını vurgularken, acı içinde olan Kiev rejiminin kendi halkını ‘sindirmek’ için en aşırı yöntemlere başvurduğunu ifade ettiği sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Yani, aileleriyle kavuşmaya hazırlanan ve aralarında Azov taburu elemanları olsalar bile savaş esirlerinin içinde olduğundan emin oldukları bir uçağı düşürme emri verdiklerinde, uçakta kimin olduğunu çok iyi biliyorlardı. Bu kendi halkına ve kendi geleceğine karşı yapılmış bir terörist eylemdir.”

Uzman incelemesi, İl-76 uçağının Batı yapımı füze ile vurulduğunu doğruladı

Belgorod bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından düşürülen Rus İl-76’nın gövdesinde bulunan tahrip edici unsurların uzman ön incelemesinin, uçağın Batı yapımı uçaksavar füze sistemi tarafından vurulduğunu doğruladığı belirtildi.
Acil servislerden bir yetkili, Sputnik’e demecinde İl-76’nın gövdesinde bulunan tahrip edici unsurların uzman ön incelemesinin, uçağın Batı yapımı uçaksavar füze sistemi tarafından vurulduğunu doğruladığını söyledi.
Uçakta bulunan tahrip edici unsurlar üzerinde yapılan ön inceleme, füzenin Batı yapımı bir uçaksavar füze sistemine ait olduğunu gösteriyor” diye konuşan yetkili, ancak bunun dışında farklı bir takım ayrıntılar vermedi.

İl-76'nın düşürülmesi

24 Ocak Çarşamba günü Ukrayna ordusu, Belgorod bölgesi üzerinde takas için 65 Ukraynalı esir taşıyan bir İl-76 askeri nakliye uçağını düşürdü. Uçakta 6 mürettebat üyesi ve 3 Rus askeri polis memuru da bulunuyordu.
Rus ordusu kazadan önce Harkov'dan iki uçaksavar füzesi fırlatıldığını kaydetmişti. Yine Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin o gün Belgorod ve Sumi bölgeleri sınırında gerçekleşecek olan takas için Ukraynalı askerlerin taşındığından haberdar olduğunu vurgulamıştı.
Ukrayna dolaylı olarak İl-76'yı düşürdüğünü kabul etti. Nitekim Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, uçağın düşürüldüğüne ilişkin haberlerin ardından, Belgorod-Harkov istikametindeki nakliye araçlarını imha etmek için önlemler almaya devam edeceğini açıklamıştı.
Bununla birlikte, olaydan hemen sonra yerel medya Rus uçağını Ukrayna ordusunun düşürdüğü haberini yaymış, fakat uçakta Ukraynalı mahkumların ortaya çıkmasından hemen sonra bu haberler ortadan kaldırılmıştı.
Rus il 76 uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
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25 Ocak, 23:41
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