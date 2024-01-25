https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-sorusturma-komitesi-il-76-kazasina-iliskin-sorusturmanin-ilk-sonuclarini-yayinladi-1080049498.html
Rusya Soruşturma Komitesi, İl-76 kazasına ilişkin soruşturmanın ilk sonuçlarını yayınladı
Rusya Soruşturma Komitesi, İl-76 kazasına ilişkin soruşturmanın ilk sonuçlarını yayınladı
Rusya Soruşturma Komitesi, yapılan soruşturma kapsamında elde edilen ilk bulguların, Belgorod bölgesinde düşürülen İl-76 askeri kargo uçağının Ukrayna... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T23:41+0300
2024-01-25T23:41+0300
2024-01-25T23:45+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya soruşturma komitesi
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Rusya Soruşturma Komitesi’nin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, olay yerinin incelenmesinden elde edilen ön bulgular da dahil olmak üzere soruşturma faaliyetlerinin ilk sonuçları, uçağın Ukrayna topraklarından uçaksavar füze saldırısına uğradığını gösterdi.Açıklamada, “Soruşturma kapsamında, Ukrayna silahlı oluşumlarından bu terör eylemine karışan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik bir dizi eylem sürdürülüyor” vurgusu yapıldı.Açıklamada ayrıca Soruşturma Komitesi’nin ‘Terör saldırısı’ maddesi üzerinden ceza davası açtığı kaydedildi.Bugün daha erken saatlerde acil servislerinden bir yetkili, Sputnik’e açıklamasında düşen İl-76 uçağının enkazında Ukrayna füzesinin tahrip edici unsurların açtığı yüzlerce deliğin bulunduğunu, bunlardan bazılarının uçağın kaplamasına sıkıştığını, birçoğunun ise uçağı delip geçtiğini anlatmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı Çarşamba günü 65 Ukraynalı esir dahil olmak üzere 74 kişinin içinde bulunduğu Rus İl-76 uçağının Ukrayna tarafından füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.Açıklamada, uçakta 6 kişilik mürettebat, esir takası için gönderilen 65 Ukraynalı askeri personel ve onlara refakat eden 3 Rus subayın bulunduğu, düşen uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240124/ukraynali-esirleri-tasiyan-ucak-rusyanin-belgorod-bolgesinde-dustu-1079987424.html
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Rusya Soruşturma Komitesi, İl-76 kazasına ilişkin soruşturmanın ilk sonuçlarını yayınladı
23:41 25.01.2024 (güncellendi: 23:45 25.01.2024)
Rusya Soruşturma Komitesi, yapılan soruşturma kapsamında elde edilen ilk bulguların, Belgorod bölgesinde düşürülen İl-76 askeri kargo uçağının Ukrayna topraklarından uçaksavar füzesinin saldırısına maruz kaldığını gösterdiğini bildirdi.
Rusya Soruşturma Komitesi’nin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, olay yerinin incelenmesinden elde edilen ön bulgular da dahil olmak üzere soruşturma faaliyetlerinin ilk sonuçları, uçağın Ukrayna topraklarından uçaksavar füze saldırısına uğradığını gösterdi.
Açıklamada, “Soruşturma kapsamında, Ukrayna silahlı oluşumlarından bu terör eylemine karışan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik bir dizi eylem sürdürülüyor” vurgusu yapıldı.
Açıklamada ayrıca Soruşturma Komitesi’nin ‘Terör saldırısı’ maddesi üzerinden ceza davası açtığı kaydedildi.
Bugün daha erken saatlerde acil servislerinden bir yetkili, Sputnik’e açıklamasında düşen İl-76 uçağının enkazında Ukrayna füzesinin tahrip edici unsurların açtığı yüzlerce deliğin bulunduğunu, bunlardan bazılarının uçağın kaplamasına sıkıştığını, birçoğunun ise uçağı delip geçtiğini anlatmıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı Çarşamba günü 65 Ukraynalı esir dahil olmak üzere 74 kişinin içinde bulunduğu Rus İl-76 uçağının Ukrayna tarafından füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.
Açıklamada, uçakta 6 kişilik mürettebat, esir takası için gönderilen 65 Ukraynalı askeri personel ve onlara refakat eden 3 Rus subayın bulunduğu, düşen uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği ifade edilmişti.