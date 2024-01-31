https://sputniknews.com.tr/20240131/pentagon-abdnin-ukraynaya-yeni-silah-tedariki-duyurma-plani-yok-1080211187.html

Pentagon: ABD’nin Ukrayna'ya yeni silah tedariki duyurma planı yok

Pentagon: ABD’nin Ukrayna'ya yeni silah tedariki duyurma planı yok

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, ABD’nin Ukrayna'ya yeni silah tedariki duyurma planı olmadığını belirtti. 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T00:51+0300

2024-01-31T00:51+0300

2024-01-31T00:51+0300

ukrayna krizi

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

abd savunma bakanlığı (pentagon)

ukrayna

ukrayna krizi

patrick ryder

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder düzenlediği basın toplantısında, Kongre tarafından ek finansmana onay verilmemesi nedeniyle ABD'nin Ukrayna'ya kendi askeri stoklarından yeni silah tedariki duyurma planı olmadığını söyledi.‘Pentagon'un yeni silah tedariki duyurma planı olup olmadığı’ yönündeki soruya Ryder, "Elbette, başkanlık yetkisi kapsamında yeni bir duyuru yok. Hala Kongre'den çıkacak ek finansmanı bekliyoruz” yanıtını verdi.Ryder, daha önce teslimat kararı alınan Kiev'e silah tedarikinin ‘Ukrayna'nın Güvenliğini Destekleme Girişimi’ çerçevesinde üretildikçe devam edeceğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240131/ukrayna-devlet-baskanligi-natodaki-lobi-faaliyetlerimizi-eski-batili-politikacilar-yurutecek-1080211082.html

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pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, ukrayna krizi, patrick ryder