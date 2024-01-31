https://sputniknews.com.tr/20240131/pentagon-abdnin-ukraynaya-yeni-silah-tedariki-duyurma-plani-yok-1080211187.html
Pentagon: ABD’nin Ukrayna'ya yeni silah tedariki duyurma planı yok
Pentagon: ABD’nin Ukrayna'ya yeni silah tedariki duyurma planı yok
Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, ABD’nin Ukrayna'ya yeni silah tedariki duyurma planı olmadığını belirtti. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T00:51+0300
2024-01-31T00:51+0300
2024-01-31T00:51+0300
ukrayna krizi
pentagon
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
abd savunma bakanlığı (pentagon)
ukrayna
ukrayna krizi
patrick ryder
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder düzenlediği basın toplantısında, Kongre tarafından ek finansmana onay verilmemesi nedeniyle ABD'nin Ukrayna'ya kendi askeri stoklarından yeni silah tedariki duyurma planı olmadığını söyledi.‘Pentagon'un yeni silah tedariki duyurma planı olup olmadığı’ yönündeki soruya Ryder, "Elbette, başkanlık yetkisi kapsamında yeni bir duyuru yok. Hala Kongre'den çıkacak ek finansmanı bekliyoruz” yanıtını verdi.Ryder, daha önce teslimat kararı alınan Kiev'e silah tedarikinin ‘Ukrayna'nın Güvenliğini Destekleme Girişimi’ çerçevesinde üretildikçe devam edeceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240131/ukrayna-devlet-baskanligi-natodaki-lobi-faaliyetlerimizi-eski-batili-politikacilar-yurutecek-1080211082.html
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pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, ukrayna krizi, patrick ryder
pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, ukrayna krizi, patrick ryder
Pentagon: ABD’nin Ukrayna'ya yeni silah tedariki duyurma planı yok
Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, ABD’nin Ukrayna'ya yeni silah tedariki duyurma planı olmadığını belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder düzenlediği basın toplantısında, Kongre tarafından ek finansmana onay verilmemesi nedeniyle ABD'nin Ukrayna'ya kendi askeri stoklarından yeni silah tedariki duyurma planı olmadığını söyledi.
‘Pentagon'un yeni silah tedariki duyurma planı olup olmadığı’ yönündeki soruya Ryder, "Elbette, başkanlık yetkisi kapsamında yeni bir duyuru yok. Hala Kongre'den çıkacak ek finansmanı bekliyoruz” yanıtını verdi.
Ryder, daha önce teslimat kararı alınan Kiev'e silah tedarikinin ‘Ukrayna'nın Güvenliğini Destekleme Girişimi’ çerçevesinde üretildikçe devam edeceğini kaydetti.