https://sputniknews.com.tr/20240131/ukrayna-devlet-baskanligi-natodaki-lobi-faaliyetlerimizi-eski-batili-politikacilar-yurutecek-1080211082.html

Ukrayna Devlet Başkanlığı: NATO'daki lobi faaliyetlerimizi eski Batılı politikacılar yürütecek

Ukrayna Devlet Başkanlığı: NATO'daki lobi faaliyetlerimizi eski Batılı politikacılar yürütecek

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, eski Batılı siyasetçilerden oluşan bir ekibin Ukrayna’nın NATO'daki lobi faaliyetlerini yürüteceğini belirtti. 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T00:42+0300

2024-01-31T00:42+0300

2024-01-31T00:42+0300

ukrayna krizi

ukrayna devlet başkanlığı idaresi

ukrayna krizi

ukrayna

andrey yermak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/19/1059114832_0:45:3068:1771_1920x0_80_0_0_14029d76851707ee0f17135dc346f91f.jpg

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, düzenlediği basın toplantısında Kiev'in ülkesinin NATO'daki lobi faaliyetlerini yürütmek için eski Avrupalı ​​politikacılardan oluşan bir ekip oluşturduğunu söyledi.Yermak, "Bu yeni bir ekip, bu ekiple ilk Zoom toplantısını biraz önce tamamladık. Grubun amacı öncelikle NATO üyesi ülkelerle çalışmak, uzman çevreleriyle, siyasi çevrelerle çalışmak, NATO’ya katılım yolunda ilerlememize yardımcı olacak bir atmosfer yaratmak” dedi.Yermak, ‘hala oldukça büyük bir etkiye sahip saygın ve güçlü insanlar’ olarak adlandırdığı grup üyelerini tanıttı. Bunlar arasında eski Litvanya Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite, eski Polonya Devlet Başkanı Aleksandr Kwasniewski, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, eski ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton ve diğerleri yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240130/ukrayna-askeri-istihbarat-baskani-budanov-rus-birliklerinin-ilerleyisi-suruyor-1080209116.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna devlet başkanlığı idaresi, ukrayna krizi, ukrayna, andrey yermak