https://sputniknews.com.tr/20240131/ukrayna-devlet-baskanligi-natodaki-lobi-faaliyetlerimizi-eski-batili-politikacilar-yurutecek-1080211082.html
Ukrayna Devlet Başkanlığı: NATO'daki lobi faaliyetlerimizi eski Batılı politikacılar yürütecek
Ukrayna Devlet Başkanlığı: NATO'daki lobi faaliyetlerimizi eski Batılı politikacılar yürütecek
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, eski Batılı siyasetçilerden oluşan bir ekibin Ukrayna’nın NATO'daki lobi faaliyetlerini yürüteceğini belirtti. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T00:42+0300
2024-01-31T00:42+0300
2024-01-31T00:42+0300
ukrayna krizi
ukrayna devlet başkanlığı idaresi
ukrayna krizi
ukrayna
andrey yermak
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, düzenlediği basın toplantısında Kiev'in ülkesinin NATO'daki lobi faaliyetlerini yürütmek için eski Avrupalı politikacılardan oluşan bir ekip oluşturduğunu söyledi.Yermak, "Bu yeni bir ekip, bu ekiple ilk Zoom toplantısını biraz önce tamamladık. Grubun amacı öncelikle NATO üyesi ülkelerle çalışmak, uzman çevreleriyle, siyasi çevrelerle çalışmak, NATO’ya katılım yolunda ilerlememize yardımcı olacak bir atmosfer yaratmak” dedi.Yermak, ‘hala oldukça büyük bir etkiye sahip saygın ve güçlü insanlar’ olarak adlandırdığı grup üyelerini tanıttı. Bunlar arasında eski Litvanya Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite, eski Polonya Devlet Başkanı Aleksandr Kwasniewski, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, eski ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton ve diğerleri yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240130/ukrayna-askeri-istihbarat-baskani-budanov-rus-birliklerinin-ilerleyisi-suruyor-1080209116.html
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ukrayna devlet başkanlığı idaresi, ukrayna krizi, ukrayna, andrey yermak
ukrayna devlet başkanlığı idaresi, ukrayna krizi, ukrayna, andrey yermak
Ukrayna Devlet Başkanlığı: NATO'daki lobi faaliyetlerimizi eski Batılı politikacılar yürütecek
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, eski Batılı siyasetçilerden oluşan bir ekibin Ukrayna’nın NATO'daki lobi faaliyetlerini yürüteceğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, düzenlediği basın toplantısında Kiev'in ülkesinin NATO'daki lobi faaliyetlerini yürütmek için eski Avrupalı politikacılardan oluşan bir ekip oluşturduğunu söyledi.
Yermak, "Bu yeni bir ekip, bu ekiple ilk Zoom toplantısını biraz önce tamamladık. Grubun amacı öncelikle NATO üyesi ülkelerle çalışmak, uzman çevreleriyle, siyasi çevrelerle çalışmak, NATO’ya katılım yolunda ilerlememize yardımcı olacak bir atmosfer yaratmak” dedi.
Yermak, ‘hala oldukça büyük bir etkiye sahip saygın ve güçlü insanlar’ olarak adlandırdığı grup üyelerini tanıttı. Bunlar arasında eski Litvanya Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite, eski Polonya Devlet Başkanı Aleksandr Kwasniewski, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, eski ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton ve diğerleri yer alıyor.