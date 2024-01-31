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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240131/gazzede-yasamini-yitiren-filistinlilerin-sayisi-7-bine-dayandi-1080227324.html
Gazze’de yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 27 bine dayandı
Gazze’de yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 27 bine dayandı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 900'e çıktı. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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gazze
gazze şeridi
filistin
ortadoğu
doğu akdeniz
abd
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 117 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 150 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 313 Filistinliyi yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 900'e, yaralı sayısının da 65 bin 949'a yükseldiğini kaydetti.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2'si subay 3 İsrail askeri daha öldüİsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2'si subay 3 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi.Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir binbaşı, güneydeki çatışmalarda da biri yüzbaşı, biri çavuş olmak üzere toplam 3 İsrail askerinin öldüğü aktarıldı.Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 223'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 560'a yükseldi.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme' gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail ordusu, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yana bombalıyor. Saldırılarda şu ana kadar 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 bin 751 Filistinli öldürüldü, 65 binden fazla kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1.9 milyon Filistinli yerinden oldu ve bu insanların çoğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240130/iran-israil-basbakani-netanyahu-suca-dayali-siyasi-yasaminin-sonuna-gelmistir-1080181368.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, ortadoğu, doğu akdeniz, abd
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, ortadoğu, doğu akdeniz, abd

Gazze’de yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 27 bine dayandı

13:48 31.01.2024 (güncellendi: 13:52 31.01.2024)
© AFP 2023 / -İsrail Gazze Şeridi saldırı
İsrail Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© AFP 2023 / -
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 900'e çıktı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 117 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 150 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 313 Filistinliyi yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 900'e, yaralı sayısının da 65 bin 949'a yükseldiğini kaydetti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2'si subay 3 İsrail askeri daha öldü

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2'si subay 3 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir binbaşı, güneydeki çatışmalarda da biri yüzbaşı, biri çavuş olmak üzere toplam 3 İsrail askerinin öldüğü aktarıldı.
Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 223'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 560'a yükseldi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme' gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusu, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yana bombalıyor. Saldırılarda şu ana kadar 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 bin 751 Filistinli öldürüldü, 65 binden fazla kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1.9 milyon Filistinli yerinden oldu ve bu insanların çoğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
İran: İsrail Başbakanı Netanyahu suça dayalı siyasi yaşamının sonuna gelmiştir
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