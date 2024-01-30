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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240130/israil-ordusu-tunellere-deniz-suyu-pompaladigini-dogruladi-1080208766.html
İsrail ordusu, tünellere deniz suyu pompaladığını doğruladı
İsrail ordusu, tünellere deniz suyu pompaladığını doğruladı
İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki bazı tünellerin deniz suyuyla doldurulduğu yönündeki haberleri teyit etti. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T22:54+0300
2024-01-30T22:54+0300
israil- filistin çatışması
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hamas
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bazı tünellere büyük miktarda deniz suyu pompalandığı belirtildi.Yürütülen mühendislik çalışması kapsamında pompalar ve borular aracılığıyla tünellere su pompalandığı kaydedilen açıklamada, toprak ve su yollarının analizi yapılarak yer altı sularına zarar verilmesinin önlendiği öne sürüldü.Açıklamada, "Son yıllarda, İsrail ordusu ve İsrail güvenlik makamları tarafından geliştirilen bu yolla, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yeraltı altyapısına karşı operasyon düzenlenmektedir" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240130/pariste-varilan-mutabakat-sonrasinda-iletilen-oneriler-hamasi-memnun-etmedi-1080208444.html
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İsrail ordusu, tünellere deniz suyu pompaladığını doğruladı

22:54 30.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZİsrail ordusu Hamas tüneli
İsrail ordusu Hamas tüneli - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki bazı tünellerin deniz suyuyla doldurulduğu yönündeki haberleri teyit etti.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bazı tünellere büyük miktarda deniz suyu pompalandığı belirtildi.
Yürütülen mühendislik çalışması kapsamında pompalar ve borular aracılığıyla tünellere su pompalandığı kaydedilen açıklamada, toprak ve su yollarının analizi yapılarak yer altı sularına zarar verilmesinin önlendiği öne sürüldü.
Açıklamada, "Son yıllarda, İsrail ordusu ve İsrail güvenlik makamları tarafından geliştirilen bu yolla, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yeraltı altyapısına karşı operasyon düzenlenmektedir" ifadelerine yer verildi.
İsrail ordusu tank Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
Paris’te varılan mutabakat sonrasında iletilen öneriler Hamas’ı memnun etmedi
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