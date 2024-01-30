https://sputniknews.com.tr/20240130/israil-ordusu-tunellere-deniz-suyu-pompaladigini-dogruladi-1080208766.html

İsrail ordusu, tünellere deniz suyu pompaladığını doğruladı

İsrail ordusu, tünellere deniz suyu pompaladığını doğruladı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki bazı tünellerin deniz suyuyla doldurulduğu yönündeki haberleri teyit etti. 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T22:54+0300

2024-01-30T22:54+0300

2024-01-30T22:54+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

hamas

hamas

hamas

hamas

hamas hareketi

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bazı tünellere büyük miktarda deniz suyu pompalandığı belirtildi.Yürütülen mühendislik çalışması kapsamında pompalar ve borular aracılığıyla tünellere su pompalandığı kaydedilen açıklamada, toprak ve su yollarının analizi yapılarak yer altı sularına zarar verilmesinin önlendiği öne sürüldü.Açıklamada, "Son yıllarda, İsrail ordusu ve İsrail güvenlik makamları tarafından geliştirilen bu yolla, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yeraltı altyapısına karşı operasyon düzenlenmektedir" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240130/pariste-varilan-mutabakat-sonrasinda-iletilen-oneriler-hamasi-memnun-etmedi-1080208444.html

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gazze

gazze şeridi

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