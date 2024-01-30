https://sputniknews.com.tr/20240130/pariste-varilan-mutabakat-sonrasinda-iletilen-oneriler-hamasi-memnun-etmedi-1080208444.html
Paris’te varılan mutabakat sonrasında iletilen öneriler Hamas’ı memnun etmedi
Paris’te varılan mutabakat sonrasında iletilen öneriler Hamas’ı memnun etmedi
Hamas’ın Beyrut'taki siyasi büro yöneticilerinden Bassam Khalyaf, Sputnik'e demecinde ABD, İsrail, Mısır ve Katar istihbarat teşkilatlarının başkanlarının... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T22:48+0300
2024-01-30T22:48+0300
2024-01-30T22:48+0300
israil- filistin çatışması
mutabakat
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Khalyaf, “Mossad başkanı ile Katarlı, Mısırlı ve Amerikalı bürokratların Paris'teki toplantısında üç aşamalı ateşkes için öneriler geliştirildi. Bunların ilkinde Hamas'ın bölgeye gıda, ilaç ve yakıt tedariki karşılığında yaşlıları ve 18 yaşın altındaki kişileri serbest bırakacağı bir aylık ateşkes öneriyor” diye konuştu.İkinci aşamada ateşkesin bir ay daha uzatılmasının ve bu süre zarfında ele geçirilen askerlerin serbest bırakılmasının öngörüldüğüne dikkat çeken Hamas yetkilisi, “Aynı zamanda kapsamlı bir ateşkes ile sonuçlanabilecek üçüncü aşama da tartışılıyor” dedi ve şöyle devam etti:Hamas’ın İsrail'e silah, savaş uçağı ve füze tedarik ederek Gazze savaşının suç ortağı olan ABD’ye güvenmediğini vurgulayan Khalyaf, “Bu nedenle ABD, kapsamlı veya geçici bir ateşkesin garantörü olamaz ve bu konunun, anlaşmaya ön ayak olan tüm ülkeler tarafından dikkate alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240130/israilin-gazze-saldirilarinda-oldurulen-filistinlilerin-sayisi-26-bin-751e-yukseldi-1080189922.html
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Paris’te varılan mutabakat sonrasında iletilen öneriler Hamas’ı memnun etmedi
Hamas’ın Beyrut'taki siyasi büro yöneticilerinden Bassam Khalyaf, Sputnik'e demecinde ABD, İsrail, Mısır ve Katar istihbarat teşkilatlarının başkanlarının Paris'te vardıkları mutabakatın ardından Gazze'de ateşkes konusunda iletilen önerilerin Hamas liderlerini memnun etmediğini belirtti.
Khalyaf, “Mossad başkanı ile Katarlı, Mısırlı ve Amerikalı bürokratların Paris'teki toplantısında üç aşamalı ateşkes için öneriler geliştirildi. Bunların ilkinde Hamas'ın bölgeye gıda, ilaç ve yakıt tedariki karşılığında yaşlıları ve 18 yaşın altındaki kişileri serbest bırakacağı bir aylık ateşkes öneriyor” diye konuştu.
İkinci aşamada ateşkesin bir ay daha uzatılmasının ve bu süre zarfında ele geçirilen askerlerin serbest bırakılmasının öngörüldüğüne dikkat çeken Hamas yetkilisi, “Aynı zamanda kapsamlı bir ateşkes ile sonuçlanabilecek üçüncü aşama da tartışılıyor” dedi ve şöyle devam etti:
“Ancak İsrail Başbakanı, her üç aşamanın da yalnızca geçici bir ateşkes olduğu konusunda ısrar ediyor ve bu Hamas’a kesinlikle uymuyor, ancak buna rağmen aldığımız önerileri hala inceliyoruz ve henüz resmi herhangi bir anlaşma yok.”
Hamas’ın İsrail'e silah, savaş uçağı ve füze tedarik ederek Gazze savaşının suç ortağı olan ABD’ye güvenmediğini vurgulayan Khalyaf, “Bu nedenle ABD, kapsamlı veya geçici bir ateşkesin garantörü olamaz ve bu konunun, anlaşmaya ön ayak olan tüm ülkeler tarafından dikkate alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.