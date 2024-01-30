https://sputniknews.com.tr/20240130/pariste-varilan-mutabakat-sonrasinda-iletilen-oneriler-hamasi-memnun-etmedi-1080208444.html

Paris’te varılan mutabakat sonrasında iletilen öneriler Hamas’ı memnun etmedi

Paris’te varılan mutabakat sonrasında iletilen öneriler Hamas’ı memnun etmedi

Hamas’ın Beyrut'taki siyasi büro yöneticilerinden Bassam Khalyaf, Sputnik'e demecinde ABD, İsrail, Mısır ve Katar istihbarat teşkilatlarının başkanlarının... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T22:48+0300

2024-01-30T22:48+0300

2024-01-30T22:48+0300

israil- filistin çatışması

mutabakat

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Khalyaf, “Mossad başkanı ile Katarlı, Mısırlı ve Amerikalı bürokratların Paris'teki toplantısında üç aşamalı ateşkes için öneriler geliştirildi. Bunların ilkinde Hamas'ın bölgeye gıda, ilaç ve yakıt tedariki karşılığında yaşlıları ve 18 yaşın altındaki kişileri serbest bırakacağı bir aylık ateşkes öneriyor” diye konuştu.İkinci aşamada ateşkesin bir ay daha uzatılmasının ve bu süre zarfında ele geçirilen askerlerin serbest bırakılmasının öngörüldüğüne dikkat çeken Hamas yetkilisi, “Aynı zamanda kapsamlı bir ateşkes ile sonuçlanabilecek üçüncü aşama da tartışılıyor” dedi ve şöyle devam etti:Hamas’ın İsrail'e silah, savaş uçağı ve füze tedarik ederek Gazze savaşının suç ortağı olan ABD’ye güvenmediğini vurgulayan Khalyaf, “Bu nedenle ABD, kapsamlı veya geçici bir ateşkesin garantörü olamaz ve bu konunun, anlaşmaya ön ayak olan tüm ülkeler tarafından dikkate alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240130/israilin-gazze-saldirilarinda-oldurulen-filistinlilerin-sayisi-26-bin-751e-yukseldi-1080189922.html

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