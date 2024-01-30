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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240130/pariste-varilan-mutabakat-sonrasinda-iletilen-oneriler-hamasi-memnun-etmedi-1080208444.html
Paris’te varılan mutabakat sonrasında iletilen öneriler Hamas’ı memnun etmedi
Paris’te varılan mutabakat sonrasında iletilen öneriler Hamas’ı memnun etmedi
Hamas’ın Beyrut'taki siyasi büro yöneticilerinden Bassam Khalyaf, Sputnik'e demecinde ABD, İsrail, Mısır ve Katar istihbarat teşkilatlarının başkanlarının... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T22:48+0300
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Khalyaf, “Mossad başkanı ile Katarlı, Mısırlı ve Amerikalı bürokratların Paris'teki toplantısında üç aşamalı ateşkes için öneriler geliştirildi. Bunların ilkinde Hamas'ın bölgeye gıda, ilaç ve yakıt tedariki karşılığında yaşlıları ve 18 yaşın altındaki kişileri serbest bırakacağı bir aylık ateşkes öneriyor” diye konuştu.İkinci aşamada ateşkesin bir ay daha uzatılmasının ve bu süre zarfında ele geçirilen askerlerin serbest bırakılmasının öngörüldüğüne dikkat çeken Hamas yetkilisi, “Aynı zamanda kapsamlı bir ateşkes ile sonuçlanabilecek üçüncü aşama da tartışılıyor” dedi ve şöyle devam etti:Hamas’ın İsrail'e silah, savaş uçağı ve füze tedarik ederek Gazze savaşının suç ortağı olan ABD’ye güvenmediğini vurgulayan Khalyaf, “Bu nedenle ABD, kapsamlı veya geçici bir ateşkesin garantörü olamaz ve bu konunun, anlaşmaya ön ayak olan tüm ülkeler tarafından dikkate alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240130/israilin-gazze-saldirilarinda-oldurulen-filistinlilerin-sayisi-26-bin-751e-yukseldi-1080189922.html
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Paris’te varılan mutabakat sonrasında iletilen öneriler Hamas’ı memnun etmedi

22:48 30.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZİsrail ordusu tank Gazze Şeridi
İsrail ordusu tank Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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Hamas’ın Beyrut'taki siyasi büro yöneticilerinden Bassam Khalyaf, Sputnik'e demecinde ABD, İsrail, Mısır ve Katar istihbarat teşkilatlarının başkanlarının Paris'te vardıkları mutabakatın ardından Gazze'de ateşkes konusunda iletilen önerilerin Hamas liderlerini memnun etmediğini belirtti.
Khalyaf, “Mossad başkanı ile Katarlı, Mısırlı ve Amerikalı bürokratların Paris'teki toplantısında üç aşamalı ateşkes için öneriler geliştirildi. Bunların ilkinde Hamas'ın bölgeye gıda, ilaç ve yakıt tedariki karşılığında yaşlıları ve 18 yaşın altındaki kişileri serbest bırakacağı bir aylık ateşkes öneriyor” diye konuştu.
İkinci aşamada ateşkesin bir ay daha uzatılmasının ve bu süre zarfında ele geçirilen askerlerin serbest bırakılmasının öngörüldüğüne dikkat çeken Hamas yetkilisi, “Aynı zamanda kapsamlı bir ateşkes ile sonuçlanabilecek üçüncü aşama da tartışılıyor” dedi ve şöyle devam etti:
“Ancak İsrail Başbakanı, her üç aşamanın da yalnızca geçici bir ateşkes olduğu konusunda ısrar ediyor ve bu Hamas’a kesinlikle uymuyor, ancak buna rağmen aldığımız önerileri hala inceliyoruz ve henüz resmi herhangi bir anlaşma yok.”
Hamas’ın İsrail'e silah, savaş uçağı ve füze tedarik ederek Gazze savaşının suç ortağı olan ABD’ye güvenmediğini vurgulayan Khalyaf, “Bu nedenle ABD, kapsamlı veya geçici bir ateşkesin garantörü olamaz ve bu konunun, anlaşmaya ön ayak olan tüm ülkeler tarafından dikkate alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Filistin halkı Gazze Şeridi İsrail göç - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
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