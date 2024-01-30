https://sputniknews.com.tr/20240130/israilin-gazze-saldirilarinda-oldurulen-filistinlilerin-sayisi-26-bin-751e-yukseldi-1080189922.html

İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 751'e yükseldi

İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 751'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 116 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T13:51+0300

2024-01-30T13:51+0300

2024-01-30T13:51+0300

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 114 artarak, 26 bin 751'e yükseldi.İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 114 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 249 Filistinliyi yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 751'e, yaralı sayısının da 65 bin 636'ya yükseldiğini kaydetti.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240127/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-son-durum-oldurulenlerin-sayisi-26-bin-257ye-yukseldi-1080096027.html

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