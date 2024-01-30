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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240130/israilin-gazze-saldirilarinda-oldurulen-filistinlilerin-sayisi-26-bin-751e-yukseldi-1080189922.html
İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 751'e yükseldi
İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 751'e yükseldi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 116 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T13:51+0300
2024-01-30T13:51+0300
israil- filistin çatışması
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 114 artarak, 26 bin 751'e yükseldi.İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 114 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 249 Filistinliyi yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 751'e, yaralı sayısının da 65 bin 636'ya yükseldiğini kaydetti.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240127/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-son-durum-oldurulenlerin-sayisi-26-bin-257ye-yukseldi-1080096027.html
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İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 751'e yükseldi

13:51 30.01.2024
© AFP 2023 / -Filistin halkı Gazze Şeridi İsrail göç
Filistin halkı Gazze Şeridi İsrail göç - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AFP 2023 / -
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 116 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 114 artarak, 26 bin 751'e yükseldi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 114 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 249 Filistinliyi yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 751'e, yaralı sayısının da 65 bin 636'ya yükseldiğini kaydetti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.
Filistin halkı Gazze Şeridi İsrail göç - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son durum: Öldürülenlerin sayısı 26 bin 257'ye yükseldi
27 Ocak, 13:32
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