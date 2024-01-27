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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları'nı açıklayacak
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240127/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-son-durum-oldurulenlerin-sayisi-26-bin-257ye-yukseldi-1080096027.html
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son durum: Öldürülenlerin sayısı 26 bin 257'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son durum: Öldürülenlerin sayısı 26 bin 257'ye yükseldi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 113 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T13:32+0300
2024-01-27T13:32+0300
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 174 artarak, 26 bin 257'ye ulaştı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 174 Filistinliyi öldürdüğü ve 310 kişiyi yaraladığı belirtilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı bölgede, halen enkaz altında bulunanların olduğu aktarıldı.İsrail güçlerinin son 24 saatte '18 katliam' gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 257'ye, yaralananların sayısının ise 64 bin 797'ye çıktığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240126/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-son-durum-oldurulenlerin-sayisi-26-bini-asti-1080063856.html
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filistin, gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son durum: Öldürülenlerin sayısı 26 bin 257'ye yükseldi

13:32 27.01.2024
© AFP 2023 / -Filistin halkı Gazze Şeridi İsrail göç
Filistin halkı Gazze Şeridi İsrail göç - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
© AFP 2023 / -
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 113 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 174 artarak, 26 bin 257'ye ulaştı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 174 Filistinliyi öldürdüğü ve 310 kişiyi yaraladığı belirtilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı bölgede, halen enkaz altında bulunanların olduğu aktarıldı.
İsrail güçlerinin son 24 saatte '18 katliam' gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 257'ye, yaralananların sayısının ise 64 bin 797'ye çıktığı kaydedildi.
İsrail Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son durum: Öldürülenlerin sayısı 26 bini aştı
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