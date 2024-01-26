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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240126/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-son-durum-oldurulenlerin-sayisi-26-bini-asti-1080063856.html
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son durum: Öldürülenlerin sayısı 26 bini aştı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son durum: Öldürülenlerin sayısı 26 bini aştı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T12:58+0300
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israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
filistin
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israil-filistin sorunu
israil
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ölü
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 83'e yükseldi.Açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'deki Filistinlilerin evlerine yönelik 19 saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısının 183 artarak 26 bin 83'e çıktığı, yaralı sayısının da 64 bin 487 olduğu ifade edildi.Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240124/israilin-gazze-saldirilarinda-yasamini-yitirenlerin-sayisi-25-bin-700e-cikti-1079995907.html
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gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze sağlık bakanlığı, ölü, yaralı
gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze sağlık bakanlığı, ölü, yaralı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son durum: Öldürülenlerin sayısı 26 bini aştı

12:58 26.01.2024
© AFP 2023 / MARCO LONGARIİsrail Gazze Şeridi saldırı
İsrail Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© AFP 2023 / MARCO LONGARI
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 83'e yükseldi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 83'e yükseldi.
Açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'deki Filistinlilerin evlerine yönelik 19 saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.
İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısının 183 artarak 26 bin 83'e çıktığı, yaralı sayısının da 64 bin 487 olduğu ifade edildi.
Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtiliyor.
İsrail Gazze saldırı cibaliya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail'in Gazze saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 25 bin 700'e çıktı
24 Ocak, 16:11
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