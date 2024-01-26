https://sputniknews.com.tr/20240126/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-son-durum-oldurulenlerin-sayisi-26-bini-asti-1080063856.html
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son durum: Öldürülenlerin sayısı 26 bini aştı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son durum: Öldürülenlerin sayısı 26 bini aştı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T12:58+0300
2024-01-26T12:58+0300
2024-01-26T12:58+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
gazze sağlık bakanlığı
ölü
yaralı
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 83'e yükseldi.Açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'deki Filistinlilerin evlerine yönelik 19 saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısının 183 artarak 26 bin 83'e çıktığı, yaralı sayısının da 64 bin 487 olduğu ifade edildi.Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240124/israilin-gazze-saldirilarinda-yasamini-yitirenlerin-sayisi-25-bin-700e-cikti-1079995907.html
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gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze sağlık bakanlığı, ölü, yaralı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son durum: Öldürülenlerin sayısı 26 bini aştı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 83'e yükseldi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 83'e yükseldi.
Açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'deki Filistinlilerin evlerine yönelik 19 saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.
İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısının 183 artarak 26 bin 83'e çıktığı, yaralı sayısının da 64 bin 487 olduğu ifade edildi.
Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtiliyor.