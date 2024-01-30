https://sputniknews.com.tr/20240130/iran-israil-basbakani-netanyahu-suca-dayali-siyasi-yasaminin-sonuna-gelmistir-1080181368.html
İran: İsrail Başbakanı Netanyahu suça dayalı siyasi yaşamının sonuna gelmiştir
İran: İsrail Başbakanı Netanyahu suça dayalı siyasi yaşamının sonuna gelmiştir
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, sosyal medyadaki X hesabından, bölgedeki sorunun çözümüne dair Washington yönetimine hitaben mesaj yayımladı. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T11:08+0300
2024-01-30T11:08+0300
2024-01-30T11:08+0300
israil- filistin çatışması
iran
iran dışişleri bakanlığı
hüseyin emir abdullahiyan
gazze
gazze şeridi
israil-filistin
israil
israil-filistin sorunu
soykırım
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'de savaş ve bölgedeki krizin çözümünün siyasi olduğunu söyledi.İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, "Beyaz Saray şunu biliyor ki, Gazze'deki savaş, soykırım ve bölgedeki krizin çözümü siyasidir. Bu yolda diplomasi faal durumdadır. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu suça dayalı siyasi yaşamının sonuna gelmiştir" ifadelerini kullandı.İranlı Bakan daha önce Kızıldeniz'deki gelişmelerin Akdeniz'i de yakından etkilediğini ve güvenlik yönünden iki denizin bağlantılı olduğunu dile getirmiş ve deniz güvenliğinin bölgesel güvenliğin önemli bir parçası olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240125/iran-gazzedeki-soykirim-durursa-guvenlik-kizildenize-geri-doner-1080041436.html
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gazze
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iran, iran dışişleri bakanlığı, hüseyin emir abdullahiyan, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, israil, israil-filistin sorunu, soykırım, benyamin netanyahu
iran, iran dışişleri bakanlığı, hüseyin emir abdullahiyan, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, israil, israil-filistin sorunu, soykırım, benyamin netanyahu
İran: İsrail Başbakanı Netanyahu suça dayalı siyasi yaşamının sonuna gelmiştir
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, sosyal medyadaki X hesabından, bölgedeki sorunun çözümüne dair Washington yönetimine hitaben mesaj yayımladı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'de savaş ve bölgedeki krizin çözümünün siyasi olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, "Beyaz Saray şunu biliyor ki, Gazze'deki savaş, soykırım ve bölgedeki krizin çözümü siyasidir. Bu yolda diplomasi faal durumdadır. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu suça dayalı siyasi yaşamının sonuna gelmiştir" ifadelerini kullandı.
İranlı Bakan daha önce Kızıldeniz'deki gelişmelerin Akdeniz'i de yakından etkilediğini ve güvenlik yönünden iki denizin bağlantılı olduğunu dile getirmiş ve deniz güvenliğinin bölgesel güvenliğin önemli bir parçası olduğunu belirtti.