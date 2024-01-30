https://sputniknews.com.tr/20240130/iran-israil-basbakani-netanyahu-suca-dayali-siyasi-yasaminin-sonuna-gelmistir-1080181368.html

İran: İsrail Başbakanı Netanyahu suça dayalı siyasi yaşamının sonuna gelmiştir

İran: İsrail Başbakanı Netanyahu suça dayalı siyasi yaşamının sonuna gelmiştir

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, sosyal medyadaki X hesabından, bölgedeki sorunun çözümüne dair Washington yönetimine hitaben mesaj yayımladı. 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T11:08+0300

2024-01-30T11:08+0300

2024-01-30T11:08+0300

israil- filistin çatışması

iran

iran dışişleri bakanlığı

hüseyin emir abdullahiyan

gazze

gazze şeridi

israil-filistin

israil

israil-filistin sorunu

soykırım

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'de savaş ve bölgedeki krizin çözümünün siyasi olduğunu söyledi.İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, "Beyaz Saray şunu biliyor ki, Gazze'deki savaş, soykırım ve bölgedeki krizin çözümü siyasidir. Bu yolda diplomasi faal durumdadır. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu suça dayalı siyasi yaşamının sonuna gelmiştir" ifadelerini kullandı.İranlı Bakan daha önce Kızıldeniz'deki gelişmelerin Akdeniz'i de yakından etkilediğini ve güvenlik yönünden iki denizin bağlantılı olduğunu dile getirmiş ve deniz güvenliğinin bölgesel güvenliğin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20240125/iran-gazzedeki-soykirim-durursa-guvenlik-kizildenize-geri-doner-1080041436.html

iran

gazze

gazze şeridi

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