İran: İsrail Başbakanı Netanyahu suça dayalı siyasi yaşamının sonuna gelmiştir

Türkiye
SON DAKİKA | Sultangazi'de patlama sesleri duyuluyor: Ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştireceği 13 deney
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Son 11 yılda 671 çocuk işçi hayatını kaybetti
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İcra dosyalarındaki artış
12:06
84 dk
SESLİ HABER
Rus uzman konuştu: Türkiye’ye çok teşekkür ederiz
13:35
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin İsveç’e onayının perde arkasındaki anlaşma
13:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Otomobildeki hasarı fotoğraftan anlamak
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
⁠2024’ün en parlak girişim ve yatırım alanları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Askeri Schengen bölgesi için tarih verildi
17:41
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı Ritter: Beyaz Saray’ın söylemlerinin gerçeklikle hiçbir ilgisi yok
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Senatörün “İran’ı vuralım” çağrısına yanıt: Lanet olası ruh hastaları
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Jet yanıt gecikmedi: Müttefik kuvvetler değil Kızıl Ordu kurtardı
18:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Filistin Adalet Bakanı Sputnik’e konuştu: Siyonist hukuka bir darbedir
19:20
4 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nin hedefinde Macaristan var: Ekonomik tehdit
19:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'de bir çok zenginler var, bir de çok fakirler'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Piyasa ezberlerini alt üst etti
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240130/iran-israil-basbakani-netanyahu-suca-dayali-siyasi-yasaminin-sonuna-gelmistir-1080181368.html
İran: İsrail Başbakanı Netanyahu suça dayalı siyasi yaşamının sonuna gelmiştir
İran: İsrail Başbakanı Netanyahu suça dayalı siyasi yaşamının sonuna gelmiştir
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, sosyal medyadaki X hesabından, bölgedeki sorunun çözümüne dair Washington yönetimine hitaben mesaj yayımladı. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T11:08+0300
2024-01-30T11:08+0300
israil- filistin çatışması
iran
iran dışişleri bakanlığı
hüseyin emir abdullahiyan
gazze
gazze şeridi
israil-filistin
israil
israil-filistin sorunu
soykırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079945449_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_340636558189585adb51399f45e4d0ca.jpg
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'de savaş ve bölgedeki krizin çözümünün siyasi olduğunu söyledi.İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, "Beyaz Saray şunu biliyor ki, Gazze'deki savaş, soykırım ve bölgedeki krizin çözümü siyasidir. Bu yolda diplomasi faal durumdadır. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu suça dayalı siyasi yaşamının sonuna gelmiştir" ifadelerini kullandı.İranlı Bakan daha önce Kızıldeniz'deki gelişmelerin Akdeniz'i de yakından etkilediğini ve güvenlik yönünden iki denizin bağlantılı olduğunu dile getirmiş ve deniz güvenliğinin bölgesel güvenliğin önemli bir parçası olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240125/iran-gazzedeki-soykirim-durursa-guvenlik-kizildenize-geri-doner-1080041436.html
iran
gazze
gazze şeridi
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079945449_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_565f657377872c9f4ac5482d3a29648b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, iran dışişleri bakanlığı, hüseyin emir abdullahiyan, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, israil, israil-filistin sorunu, soykırım, benyamin netanyahu
iran, iran dışişleri bakanlığı, hüseyin emir abdullahiyan, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, israil, israil-filistin sorunu, soykırım, benyamin netanyahu

İran: İsrail Başbakanı Netanyahu suça dayalı siyasi yaşamının sonuna gelmiştir

11:08 30.01.2024
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYİran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
Abone ol
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, sosyal medyadaki X hesabından, bölgedeki sorunun çözümüne dair Washington yönetimine hitaben mesaj yayımladı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'de savaş ve bölgedeki krizin çözümünün siyasi olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, "Beyaz Saray şunu biliyor ki, Gazze'deki savaş, soykırım ve bölgedeki krizin çözümü siyasidir. Bu yolda diplomasi faal durumdadır. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu suça dayalı siyasi yaşamının sonuna gelmiştir" ifadelerini kullandı.
İranlı Bakan daha önce Kızıldeniz'deki gelişmelerin Akdeniz'i de yakından etkilediğini ve güvenlik yönünden iki denizin bağlantılı olduğunu dile getirmiş ve deniz güvenliğinin bölgesel güvenliğin önemli bir parçası olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
İran: Gazze'deki soykırım durursa güvenlik Kızıldeniz'e geri döner
25 Ocak, 17:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала