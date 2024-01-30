https://sputniknews.com.tr/20240130/urdundeki-askerler-biden-icin-oldu-diyen-beyaz-saray-sozcusune-tepki-yagiyor-1080177144.html
‘Ürdün’deki askerler Biden için öldü’ diyen Beyaz Saray sözcüsüne tepki yağıyor
‘Ürdün’deki askerler Biden için öldü’ diyen Beyaz Saray sözcüsüne tepki yağıyor
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in, Ürdün’de öldürülen ABD askerlerinin Washington idaresi adına savaştığı yönündeki sözleri büyük tepki gördü. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T09:53+0300
2024-01-30T09:53+0300
2024-01-30T09:53+0300
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beyaz saray
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in, Ürdün’de öldürülen ABD askerlerinin Washington idaresi adına savaştığı yönündeki sözleri büyük tepki gördü.Newsweek dergisinin aktardığına göre, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, MSNBC televizyonuna açıklamasında, “Üç cesur insanı kaybeden ailelere en derin ve samimi başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Onlar askerdi, her zaman ABD halkının idaresi adına savaşan cesur insanlardı. Bunun çok daha önemli olduğu ortada” ifadesini kullandı.Florida Valisi ve eski başkan adayı Ron DeSantis’in Basın Sözcüsü Jeremy Redfern, Karine Jean-Pierre’in bu sözlerini “iğrenç” buldu.Redfern, “Bu anlamsız konuşma için birçok şey söylenebilir. Lakin tüm askerlerin mevcut idare için savaştığı fikri, Kolumbiya Bölgesi’ndeki (Washington DC) yönetici sınıfının en büyük sorunu” şeklinde konuştu.Muhafazakar medya şirketi Proud Elephant, Jean-Pierre’in ‘halk’ kelimesini sömürmesini eleştirerek ölen askerlere saygı gösterilmesini talep etti.Şirketin basın açıklamasında, “Bu Karine Jean-Pierre için bile alçakça bir davranış” ifadesine yer verildi.ABD Senatosunda halihazırda Cumhuriyetçi Parti’yi temsil eden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, bür gün önceki konuşmasında Ürdün-Suriye sınırındaki ABD üssüne yönelik saldırıda ölen askerlerin intikamını almak için Beyaz Saray’a 'İran topraklarındaki önemli hedefleri vurma' çağrısında bulunmuştu.ABD’li ünlü televizyon sunucusu Tucker Carlson, İran’ı bombalama çağrısında bulunan Senatör Graham için ‘ruh hastası’ olarak nitelendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240129/abdnin-urdundeki-saldiri-nedeniyle-irani-vuracagi-iddia-edildi-1080158109.html
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abd, washington dc, beyaz saray, karine jean-pierre, ürdün, abd üssü, suriye
abd, washington dc, beyaz saray, karine jean-pierre, ürdün, abd üssü, suriye
‘Ürdün’deki askerler Biden için öldü’ diyen Beyaz Saray sözcüsüne tepki yağıyor
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in, Ürdün’de öldürülen ABD askerlerinin Washington idaresi adına savaştığı yönündeki sözleri büyük tepki gördü.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in, Ürdün’de öldürülen ABD askerlerinin Washington idaresi adına savaştığı yönündeki sözleri büyük tepki gördü.
Newsweek dergisinin aktardığına göre, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, MSNBC televizyonuna açıklamasında, “Üç cesur insanı kaybeden ailelere en derin ve samimi başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Onlar askerdi, her zaman ABD halkının idaresi adına savaşan cesur insanlardı. Bunun çok daha önemli olduğu ortada” ifadesini kullandı.
Florida Valisi ve eski başkan adayı Ron DeSantis’in Basın Sözcüsü Jeremy Redfern, Karine Jean-Pierre’in bu sözlerini “iğrenç” buldu.
Redfern, “Bu anlamsız konuşma için birçok şey söylenebilir. Lakin tüm askerlerin mevcut idare için savaştığı fikri, Kolumbiya Bölgesi’ndeki (Washington DC) yönetici sınıfının en büyük sorunu” şeklinde konuştu.
Muhafazakar medya şirketi Proud Elephant, Jean-Pierre’in ‘halk’ kelimesini sömürmesini eleştirerek ölen askerlere saygı gösterilmesini talep etti.
Şirketin basın açıklamasında, “Bu Karine Jean-Pierre için bile alçakça bir davranış” ifadesine yer verildi.
ABD Senatosunda halihazırda Cumhuriyetçi Parti’yi temsil eden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, bür gün önceki konuşmasında Ürdün-Suriye sınırındaki ABD üssüne yönelik saldırıda ölen askerlerin intikamını almak için Beyaz Saray’a 'İran topraklarındaki önemli hedefleri vurma' çağrısında bulunmuştu.
ABD’li ünlü televizyon sunucusu Tucker Carlson, İran’ı bombalama çağrısında bulunan
Senatör Graham için ‘ruh hastası’ olarak nitelendirdi.