https://sputniknews.com.tr/20240129/abdnin-urdundeki-saldiri-nedeniyle-irani-vuracagi-iddia-edildi-1080158109.html

ABD’nin Ürdün’deki saldırı nedeniyle İran’ı vuracağı iddia edildi

ABD’nin Ürdün’deki saldırı nedeniyle İran’ı vuracağı iddia edildi

ABD’nin Ürdün’deki üssüne düzenlenen ve 3 askerin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından Washington idaresinin İran’a yönelik gizli operasyon gerçekleştirme... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T14:27+0300

2024-01-29T14:27+0300

2024-01-29T14:27+0300

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Bloomberg’in haberinde, “Olasılıklardan biri, ABD’nin İran’ı vuracağı ama sorumluluğunu üstlenmeyeceği bir operasyon, lakin bununla açık bir sinyal gönderilmiş olacak” ifadesine yer verildi.İkinci seçeneğin, daha önce eski Başkan Donald Trump’ın emriyle İranlı general Kasım Süleymani’ye yapılan saldırıya benzer doğrudan İranlı yetkilileri hedef alan saldırıların düzenlenmesi olduğu aktarıldı.Haberde, Başkan Joe Biden’in Ürdün’deki üsse yapılan saldırıya vereceği tepkinin, sonuçları açısından başkanlığının en önemli adımlarından biri haline gelebileceği belirtildi. Bir yandan Biden’in saldırının organizatörlerini cezalandırmaya çalışacağını, diğer yandan da ABD’yi doğrudan İran’la çatışmaya sürükleyebileceği ifade edilirken bu gerilimin, ABD’nin İsrail ve Hamas arasında uzlaşı sağlanması yönündeki çabalarına engel olabileceği kaydedildi.Biden idaresinin ayrıca atılacak adımların ekonomik sonuçlarını hesaplaması gerektiğine dikkat çeken Bloomberg, İran destekli Husilerin Kızıldeniz’de gerçekleştirdiği saldırıların şimdiden dünya ticaretine büyük zarar verdiği anımsatıldı.Daha önce Cumhuriyetçi Partili Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham ve Texas Senatörü John Cornyn, Ürdün-Suriye sınırındaki ABD üssüne yönelik saldırıda ölen askerlerin intikamını almak için İran topraklarındaki önemli hedefleri vurma çağrısında bulunmuşlardı.Bu çağrıyı değerlendiren ABD’li ünlü televizyon sunucusu Tucker Carlson, “Lanet olası ruh hastaları” demişti.

https://sputniknews.com.tr/20240129/abdli-senatoru-grahamden-irani-vuralim-cagrisi-1080144593.html

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