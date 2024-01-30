https://sputniknews.com.tr/20240130/tbmm-genel-kurulunda-can-atalay-karari-okunurken-gerginlik-yasandi--1080202347.html

TBMM Genel Kurulu’nda Can Atalay kararı okunurken gerginlik yaşandı

TBMM Genel Kurulu’nda Can Atalay kararı okunurken gerginlik yaşandı

TBMM Genel Kurulu’nda, Yargıtay'ın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararı okunurken gerginlik çıktı. 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T18:39+0300

2024-01-30T18:39+0300

2024-01-30T18:52+0300

türkiye

can atalay

yargıtay

tbmm

tbmm genel kurulu

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TBMM Genel Kurulu’nda TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki Yargıtay'ın verdiği karar okundu.Hükmün okuması sırasında CHP, DEM Parti, Saadet Partisi ve TİP'li bazı milletvekilleri, Meclis Başkanlık Divanı'nın önüne gelerek kararın okunmasını protesto etti. Bir milletvekilinin Başkanlık Divanı’na Anayasa kitapçığı attığı belirtildi. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bozdağ oturuma ara verdi. Ara verildiğinde ve Bozdağ oturumu açtığında da itirazlar devam etti. Bozdağ, itirazların devam etmesi üzerine oturumu kapattı.

https://sputniknews.com.tr/20240130/mecliste-kapali-oturum-can-atalayin-milletvekilligi-dusurulecek-mi--1080196141.html

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