https://sputniknews.com.tr/20240130/tbmm-genel-kurulunda-can-atalay-karari-okunurken-gerginlik-yasandi--1080202347.html
TBMM Genel Kurulu’nda Can Atalay kararı okunurken gerginlik yaşandı
TBMM Genel Kurulu’nda Can Atalay kararı okunurken gerginlik yaşandı
TBMM Genel Kurulu’nda, Yargıtay'ın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararı okunurken gerginlik çıktı. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T18:39+0300
2024-01-30T18:39+0300
2024-01-30T18:52+0300
türkiye
can atalay
yargıtay
tbmm
tbmm genel kurulu
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TBMM Genel Kurulu’nda TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki Yargıtay'ın verdiği karar okundu.Hükmün okuması sırasında CHP, DEM Parti, Saadet Partisi ve TİP'li bazı milletvekilleri, Meclis Başkanlık Divanı'nın önüne gelerek kararın okunmasını protesto etti. Bir milletvekilinin Başkanlık Divanı’na Anayasa kitapçığı attığı belirtildi. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bozdağ oturuma ara verdi. Ara verildiğinde ve Bozdağ oturumu açtığında da itirazlar devam etti. Bozdağ, itirazların devam etmesi üzerine oturumu kapattı.
https://sputniknews.com.tr/20240130/mecliste-kapali-oturum-can-atalayin-milletvekilligi-dusurulecek-mi--1080196141.html
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can atalay, yargıtay, tbmm, tbmm genel kurulu
can atalay, yargıtay, tbmm, tbmm genel kurulu
TBMM Genel Kurulu’nda Can Atalay kararı okunurken gerginlik yaşandı
18:39 30.01.2024 (güncellendi: 18:52 30.01.2024)
TBMM Genel Kurulu’nda, Yargıtay'ın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararı okunurken gerginlik çıktı.
TBMM Genel Kurulu’nda TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki Yargıtay'ın verdiği karar okundu.
Hükmün okuması sırasında CHP, DEM Parti, Saadet Partisi ve TİP'li bazı milletvekilleri, Meclis Başkanlık Divanı'nın önüne gelerek kararın okunmasını protesto etti.
Bir milletvekilinin Başkanlık Divanı’na Anayasa kitapçığı attığı belirtildi. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bozdağ oturuma ara verdi.
Ara verildiğinde ve Bozdağ oturumu açtığında da itirazlar devam etti. Bozdağ, itirazların devam etmesi üzerine oturumu kapattı.