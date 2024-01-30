https://sputniknews.com.tr/20240130/mecliste-kapali-oturum-can-atalayin-milletvekilligi-dusurulecek-mi--1080196141.html
Meclis'te kapalı oturum: Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülecek mi?
Meclis'te kapalı oturum: Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülecek mi?
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararın Meclis'te okunması bekleniyor. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T16:37+0300
2024-01-30T16:37+0300
2024-01-30T16:38+0300
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can atalay, meclis
Meclis'te kapalı oturum: Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülecek mi?
16:37 30.01.2024 (güncellendi: 16:38 30.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararın Meclis'te okunması bekleniyor.