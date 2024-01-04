Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kamuda torpil iddiası ve Can Atalay kararına ilişkin açıklama

Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2024 yılı bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklama
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TFF olayın üstünden 6 gün geçtikten sonra açıklama yapma gereği duydu'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yerel seçimlerde açıklanmayan adaylar tartışılıyor
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin otomobil sektöründe yaşadığı sorunlar
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Aşk bir psikiyatrik hastalık mıdır? Kadınlar mı daha çok aşık olur yoksa erkekler mi?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Maduro'dan Arjantin’e tepki: Yaptıkları aptallık
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Türk diplomatik kaynak: İsveç’in NATO üyeliği konusunda acele edilmeyecek
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna’da zafer umudunu yitirdi
18:25
1 dk
SESLİ HABER
Telsiz dinlemeleri ortaya çıkardı: Ukrayna askerleri çatışmaya girmeyi toplu halde reddediyor
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Çin: BRICS işbirliğinin geliştirileceğinden eminiz
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki çatışmanın mali yükünü açıkladı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Suudi Arabistan’ın BRICS üyeliği onaylandı
19:26
1 dk
SESLİ HABER
Musk’a göre insanlığın en büyük sorunu demografik çöküş
19:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Selçuk Bayraktar, Koç ailesini üçe katladı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
30 DAKİKA
Yunanistan’dan Türkiye’ye İtalya taktiği
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Yeni yılda berber ücretlerine rekor zam
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240104/adalet-bakani-tunctan-ak-partili-celebi-icin-torpil-yapildigi-iddiasina-iliskin-aciklama-1079320487.html
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kamuda torpil iddiası ve Can Atalay kararına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kamuda torpil iddiası ve Can Atalay kararına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuda torpil iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, “Torpil iddialarını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakattir.” dedi... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T12:19+0300
2024-01-04T13:01+0300
türkiye
yılmaz tunç
mehmet ali çelebi
torpil
liyakat
yargıtay
anayasa mahkemesi (aym)
anayasa mahkemesi
adalet bakanlığı
adalet bakanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078453192_0:60:3028:1763_1920x0_80_0_0_702594ec33b04fa82518f6a787aaae8f.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da 'Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı'nda konuştu. Gündemi değerlendiren Tunç, yardımcısı Ramazan Can'ın 'torpil talepleri' iddiası ile gündeme gelmesine dair açıklama yaptı. 'Torpil iddialarını reddediyoruz'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Medeni Kanunu Çalıştayı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, kamuda torpil iddialarına ilişkin yöneltilen soruya, “Bakan yardımcımızla ilgili basına intikal eden hususları biz de gördük. Torpil iddialarını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakattir” diyerek yanıt verdi.Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’dan görevde yükselme mülakatına girecek kişileri için torpil istendiğini iddia eden görüntülerin yayınlanması gündem yaratmış, telefon ekranında yer alan "Adalet Akademisi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapıyorum. Görevde yükselme sınavına girdiğimi söylemiştim, bilgilerimi atmamı istemiştiniz. İletiyorum. Saygılarımla" mesajı için Mehmet Ali Çelebi'den de açıklama gelmişti.Can Atalay kararına ilişkin açıklamaBakan Tunç’a Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay hakkında verdiği karar da soruldu, bakan şu açıklamaları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240104/telefon-ekraninda-yazan-mesaj-goruntulenmisti-torpil-iddiasina-ak-partili-celebiden-aciklama--1079313524.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078453192_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_755269f0bc0a7918ab25688061de6cad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yılmaz tunç, mehmet ali çelebi, torpil, liyakat, yargıtay, anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi, adalet bakanlığı, adalet bakanı, türkiye adalet bakanlığı, ramazan can
yılmaz tunç, mehmet ali çelebi, torpil, liyakat, yargıtay, anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi, adalet bakanlığı, adalet bakanı, türkiye adalet bakanlığı, ramazan can

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kamuda torpil iddiası ve Can Atalay kararına ilişkin açıklama

12:19 04.01.2024 (güncellendi: 13:01 04.01.2024)
© AA / Emin SansarAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© AA / Emin Sansar
Abone ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuda torpil iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, “Torpil iddialarını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakattir.” dedi. Yargıtay’ın Can Atalay hakkında verdiği ikinci karar için, “Kesinleşmiş bir hüküm söz konusu, o hüküm de Meclis’te” diyen Bakan Tunç, “Hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz” ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da 'Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı'nda konuştu. Gündemi değerlendiren Tunç, yardımcısı Ramazan Can'ın 'torpil talepleri' iddiası ile gündeme gelmesine dair açıklama yaptı.

'Torpil iddialarını reddediyoruz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Medeni Kanunu Çalıştayı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, kamuda torpil iddialarına ilişkin yöneltilen soruya, “Bakan yardımcımızla ilgili basına intikal eden hususları biz de gördük. Torpil iddialarını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakattir” diyerek yanıt verdi.
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’dan görevde yükselme mülakatına girecek kişileri için torpil istendiğini iddia eden görüntülerin yayınlanması gündem yaratmış, telefon ekranında yer alan "Adalet Akademisi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapıyorum. Görevde yükselme sınavına girdiğimi söylemiştim, bilgilerimi atmamı istemiştiniz. İletiyorum. Saygılarımla" mesajı için Mehmet Ali Çelebi'den de açıklama gelmişti.

Can Atalay kararına ilişkin açıklama

Bakan Tunç’a Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay hakkında verdiği karar da soruldu, bakan şu açıklamaları söyledi:

"Uzun süredir konuşuldu. AYM'nin kararından sonra Yargıtay bir karar verdi. 83. 14. maddesinin AYM kararıyla uygulanamaz kararı verdi. Burada Yargıtayımızın görüşü bu. AYM ise dokunulmazlıktan yararlanabileceği şeklinde görüş bildirdi. Son karar Yargıtay'ın vermiş olduğu karardır. Kesinleşmiş bir hüküm söz konusu, kesin hüküm de TBMM'de… Hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz"

Mehmet Ali Çelebi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
POLİTİKA
Telefon ekranında yazan mesaj görüntülenmişti: 'Torpil' iddiasına AK Partili Çelebi’den açıklama
09:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала