https://sputniknews.com.tr/20240104/adalet-bakani-tunctan-ak-partili-celebi-icin-torpil-yapildigi-iddiasina-iliskin-aciklama-1079320487.html
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kamuda torpil iddiası ve Can Atalay kararına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kamuda torpil iddiası ve Can Atalay kararına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuda torpil iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, “Torpil iddialarını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakattir.” dedi... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T12:19+0300
2024-01-04T12:19+0300
2024-01-04T13:01+0300
türkiye
yılmaz tunç
mehmet ali çelebi
torpil
liyakat
yargıtay
anayasa mahkemesi (aym)
anayasa mahkemesi
adalet bakanlığı
adalet bakanı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da 'Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı'nda konuştu. Gündemi değerlendiren Tunç, yardımcısı Ramazan Can'ın 'torpil talepleri' iddiası ile gündeme gelmesine dair açıklama yaptı. 'Torpil iddialarını reddediyoruz'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Medeni Kanunu Çalıştayı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, kamuda torpil iddialarına ilişkin yöneltilen soruya, “Bakan yardımcımızla ilgili basına intikal eden hususları biz de gördük. Torpil iddialarını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakattir” diyerek yanıt verdi.Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’dan görevde yükselme mülakatına girecek kişileri için torpil istendiğini iddia eden görüntülerin yayınlanması gündem yaratmış, telefon ekranında yer alan "Adalet Akademisi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapıyorum. Görevde yükselme sınavına girdiğimi söylemiştim, bilgilerimi atmamı istemiştiniz. İletiyorum. Saygılarımla" mesajı için Mehmet Ali Çelebi'den de açıklama gelmişti.Can Atalay kararına ilişkin açıklamaBakan Tunç’a Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay hakkında verdiği karar da soruldu, bakan şu açıklamaları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240104/telefon-ekraninda-yazan-mesaj-goruntulenmisti-torpil-iddiasina-ak-partili-celebiden-aciklama--1079313524.html
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yılmaz tunç, mehmet ali çelebi, torpil, liyakat, yargıtay, anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi, adalet bakanlığı, adalet bakanı, türkiye adalet bakanlığı, ramazan can
yılmaz tunç, mehmet ali çelebi, torpil, liyakat, yargıtay, anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi, adalet bakanlığı, adalet bakanı, türkiye adalet bakanlığı, ramazan can
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kamuda torpil iddiası ve Can Atalay kararına ilişkin açıklama
12:19 04.01.2024 (güncellendi: 13:01 04.01.2024)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuda torpil iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, “Torpil iddialarını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakattir.” dedi. Yargıtay’ın Can Atalay hakkında verdiği ikinci karar için, “Kesinleşmiş bir hüküm söz konusu, o hüküm de Meclis’te” diyen Bakan Tunç, “Hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz” ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da 'Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı'nda konuştu. Gündemi değerlendiren Tunç, yardımcısı Ramazan Can'ın 'torpil talepleri' iddiası ile gündeme gelmesine dair açıklama yaptı.
'Torpil iddialarını reddediyoruz'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Medeni Kanunu Çalıştayı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, kamuda torpil iddialarına ilişkin yöneltilen soruya, “Bakan yardımcımızla ilgili basına intikal eden hususları biz de gördük. Torpil iddialarını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakattir” diyerek yanıt verdi.
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can
’dan görevde yükselme mülakatına girecek kişileri için torpil istendiğini iddia eden görüntülerin yayınlanması gündem yaratmış, telefon ekranında yer alan "Adalet Akademisi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapıyorum. Görevde yükselme sınavına girdiğimi söylemiştim, bilgilerimi atmamı istemiştiniz. İletiyorum. Saygılarımla"
mesajı için Mehmet Ali Çelebi
'den de açıklama gelmişti.
Can Atalay kararına ilişkin açıklama
Bakan Tunç’a Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay hakkında verdiği karar da soruldu, bakan şu açıklamaları söyledi:
"Uzun süredir konuşuldu. AYM'nin kararından sonra Yargıtay bir karar verdi. 83. 14. maddesinin AYM kararıyla uygulanamaz kararı verdi. Burada Yargıtayımızın görüşü bu. AYM ise dokunulmazlıktan yararlanabileceği şeklinde görüş bildirdi. Son karar Yargıtay'ın vermiş olduğu karardır. Kesinleşmiş bir hüküm söz konusu, kesin hüküm de TBMM'de… Hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz"