https://sputniknews.com.tr/20240104/adalet-bakani-tunctan-ak-partili-celebi-icin-torpil-yapildigi-iddiasina-iliskin-aciklama-1079320487.html

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kamuda torpil iddiası ve Can Atalay kararına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kamuda torpil iddiası ve Can Atalay kararına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuda torpil iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, “Torpil iddialarını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakattir.” dedi... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T12:19+0300

2024-01-04T12:19+0300

2024-01-04T13:01+0300

türkiye

yılmaz tunç

mehmet ali çelebi

torpil

liyakat

yargıtay

anayasa mahkemesi (aym)

anayasa mahkemesi

adalet bakanlığı

adalet bakanı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da 'Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı'nda konuştu. Gündemi değerlendiren Tunç, yardımcısı Ramazan Can'ın 'torpil talepleri' iddiası ile gündeme gelmesine dair açıklama yaptı. 'Torpil iddialarını reddediyoruz'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Medeni Kanunu Çalıştayı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, kamuda torpil iddialarına ilişkin yöneltilen soruya, “Bakan yardımcımızla ilgili basına intikal eden hususları biz de gördük. Torpil iddialarını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakattir” diyerek yanıt verdi.Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’dan görevde yükselme mülakatına girecek kişileri için torpil istendiğini iddia eden görüntülerin yayınlanması gündem yaratmış, telefon ekranında yer alan "Adalet Akademisi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapıyorum. Görevde yükselme sınavına girdiğimi söylemiştim, bilgilerimi atmamı istemiştiniz. İletiyorum. Saygılarımla" mesajı için Mehmet Ali Çelebi'den de açıklama gelmişti.Can Atalay kararına ilişkin açıklamaBakan Tunç’a Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay hakkında verdiği karar da soruldu, bakan şu açıklamaları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20240104/telefon-ekraninda-yazan-mesaj-goruntulenmisti-torpil-iddiasina-ak-partili-celebiden-aciklama--1079313524.html

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