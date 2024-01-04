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Telefon ekranında yazan mesaj görüntülenmişti: 'Torpil' iddiasına AK Partili Çelebi’den açıklama
Telefon ekranında yazan mesaj görüntülenmişti: 'Torpil' iddiasına AK Partili Çelebi’den açıklama
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın görevde yükselme mülakatına girecek bazı personelin torpil taleplerine ‘takipteyiz’ diyerek özel kalemine yönlendirdiği... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T09:29+0300
2024-01-04T09:29+0300
politika
torpil
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telefon
ekran
mehmet ali çelebi
ak parti
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Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’dan görevde yükselme mülakatına girecek kişileri için torpil istendiğini iddia eden görüntülerin yayınlanması gündem yarattı. Bakan Yardımcısı Can'ın telefon ekranında yer alan "Adalet Akademisi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapıyorum. Görevde yükselme sınavına girdiğimi söylemiştim, bilgilerimi atmamı istemiştiniz. İletiyorum. Saygılarımla" mesajını paylaşan Fox TV, Can'ın 'torpil' yaptığını iddia etti. Söz konusu haberde, Memleket Partisi'nden AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin de 'torpil' talep ettiği öne sürüldü.Ramazan Can, Fox TV muhabirini cevaplamadan uzaklaşırken Çelebi ise konuya ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "Şehit yakını diyerek mülakatta hassasiyet gösterilmesini istemem torpilmiş. İsteyen gazetecilere gösterelim" dedi.İddiaların ardından sosyal medya hesabından ilgili videoyu paylaşan Çelebi, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi:Mehmet Ali Çelebi kimdir?Mehmet Ali Çelebi, 23 Temmuz 1984'de Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden 1’incilikle mezun olan Mehmet Ali Çelebi, Kara Harp Okulu'nu 4.lükle bitirip 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı. Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. 1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı. Mehmet Ali Çelebi, Kumpas davalardan dolayı 41 ay cezaevinde yattı. Yaşadıklarını "Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme alan Mehmet Ali Çelebi, CHP 35 ve 36.Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi. 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçildi. 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etti. 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisine katılan Çelebi, 25 Şubat 2022 tarihinde Memleket Partisi'nden de istifa etti. 11 Ekim 2022 tarihinde ise AK Parti'ye katıldığını duyurdu.Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı eğitimini üstün başarıyla bitirmiş, online eğitim alanında büyük projelere imza atmış olan Mehmet Ali Çelebi, PADI açık deniz dalgıç sertifikası bulunmaktadır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.Özel hayatıMehmet Ali Çelebi, cezaevinde olduğu sırada Ergenekon davaları dolayısıyla mahkemeye ziyarete gelen hemşire Kezban Merey Çelebi'yle evlendi. 38 yaşındaki Çelebi, bir çocuk babasıdır.
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Telefon ekranında yazan mesaj görüntülenmişti: 'Torpil' iddiasına AK Partili Çelebi’den açıklama

09:29 04.01.2024
© AAMehmet Ali Çelebi
Mehmet Ali Çelebi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© AA
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Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın görevde yükselme mülakatına girecek bazı personelin torpil taleplerine ‘takipteyiz’ diyerek özel kalemine yönlendirdiği iddiaları gündem yarattı. İddialara göre ‘torpil’ isteyenler arasında adı geçen AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’de bulunuyordu. Çelebi'den konuya dair açıklama geldi.
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’dan görevde yükselme mülakatına girecek kişileri için torpil istendiğini iddia eden görüntülerin yayınlanması gündem yarattı. Bakan Yardımcısı Can'ın telefon ekranında yer alan "Adalet Akademisi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapıyorum. Görevde yükselme sınavına girdiğimi söylemiştim, bilgilerimi atmamı istemiştiniz. İletiyorum. Saygılarımla" mesajını paylaşan Fox TV, Can'ın 'torpil' yaptığını iddia etti. Söz konusu haberde, Memleket Partisi'nden AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin de 'torpil' talep ettiği öne sürüldü.
Ramazan Can, Fox TV muhabirini cevaplamadan uzaklaşırken Çelebi ise konuya ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "Şehit yakını diyerek mülakatta hassasiyet gösterilmesini istemem torpilmiş. İsteyen gazetecilere gösterelim" dedi.
İddiaların ardından sosyal medya hesabından ilgili videoyu paylaşan Çelebi, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"İzmir’den ŞEHİT BABASI R.O.’nun ricası üzerine Adalet Bakan Yardımcımız Ramazan Can’a “Mülakata giren kardeşimiz şehit yakını bilginiz olsun, takdirlerinize!” diyerek mülakatta bu konuda hassasiyet gösterilmesini istemem torpilmiş. Şehit cenazesinden çıkıp DEM’lenmeye gidenleri, devletimize işgalci diyen Demirtaş’ı haber yapamayan FoxTV öyle buyurmuş. Yazılı sınavı 89 olan kardeşimizin bize ihtiyacı bile yok. Bir şehit babasının ricasını sadece hassasiyet gösterilmesi için iletmek boynumuzun borcudur! Satırın altında 'ŞEHİT YAKINI' da yazıyor ama FOX tilkilik yapıp yayınlamıyor, hatta kapatıyor! İsteyen gazetecilere gösterelim!!!"

Mehmet Ali Çelebi kimdir?

Mehmet Ali Çelebi, 23 Temmuz 1984'de Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden 1’incilikle mezun olan Mehmet Ali Çelebi, Kara Harp Okulu'nu 4.lükle bitirip 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı. Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. 1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı. Mehmet Ali Çelebi, Kumpas davalardan dolayı 41 ay cezaevinde yattı. Yaşadıklarını "Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme alan Mehmet Ali Çelebi, CHP 35 ve 36.Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi. 2018 genel seçimlerinde milletvekili seçildi. 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etti. 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisine katılan Çelebi, 25 Şubat 2022 tarihinde Memleket Partisi'nden de istifa etti. 11 Ekim 2022 tarihinde ise AK Parti'ye katıldığını duyurdu.
Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı eğitimini üstün başarıyla bitirmiş, online eğitim alanında büyük projelere imza atmış olan Mehmet Ali Çelebi, PADI açık deniz dalgıç sertifikası bulunmaktadır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Özel hayatı

Mehmet Ali Çelebi, cezaevinde olduğu sırada Ergenekon davaları dolayısıyla mahkemeye ziyarete gelen hemşire Kezban Merey Çelebi'yle evlendi. 38 yaşındaki Çelebi, bir çocuk babasıdır.
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