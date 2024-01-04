İfadeye çağrılan Fatih Altaylı'dan yeni açıklama: 'Şaşırdım ve anlamadım'

"Dün öğle saatlerinde elime bir tebligat ulaştı. İki ayrı suçlamaya ilişkin ifade vermeye gelmem söylendi. Burada çok garip bir şey yok. Daha geçen gün buradan hakkında en çok dava açılmış gazeteci olarak rekorlar kitabına girebileceğimi söylemiştim. Anlamadığım şu. Bu davalardan bana sürekli geliyor. Savcılık davetleri bana sıklıkla geliyor. Vaktimizin çoğu zaten adliyede geçiyor. Bu da bana açılan onlarca davadan bir tanesi. Dün niye delirmiş gibi gündem oldu anlamadım. Bana hep dava açılıyor, gidiyoruz ifademizi veriyoruz, yargılanıyoruz. Genellikle sonra da beraat ediyoruz. Ne korkacak ne de çekinecek bir şeyimiz var. Normal basın suçuyla ilgili bir dava. Burada anlamadığım şu oldu. Troller neden bu kadar heveslendiler ve bu kadar bu davayı büyüttüler. Troller neden bu kadar alevlendi? Kimden işaret alıp yönlendirildiğini biraz biliyorum ama ben delilsiz konuşmam."