https://sputniknews.com.tr/20240104/ifadeye-cagrilan-fatih-altaylidan-yeni-aciklama-sasirdim-ve-anlamadim-1079312645.html
İfadeye çağrılan Fatih Altaylı'dan yeni açıklama: 'Şaşırdım ve anlamadım'
İfadeye çağrılan Fatih Altaylı'dan yeni açıklama: 'Şaşırdım ve anlamadım'
"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin "Eline sağlık"... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T08:29+0300
2024-01-04T08:29+0300
2024-01-04T08:29+0300
türkiye
fatih altaylı
filistin
israil-filistin
ifade
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı hakkında 'suçu ve suçluyu övme' ile 'halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' suçlarından resen iki ayrı soruşturma başlattı. Fatih Altaylı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yaşananlarla ilgili Altaylı'dan yeni açıklama geldi. Kişisel kanalında yaptığı açıklamada Altaylı şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240104/ak-parti-sozcusu-celikten-beklenen-tarih-aciklamasi-geldi-istanbul-ve-ankara-adayi-kim-olacak-1079311497.html
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fatih altaylı, filistin, israil-filistin, ifade
fatih altaylı, filistin, israil-filistin, ifade
İfadeye çağrılan Fatih Altaylı'dan yeni açıklama: 'Şaşırdım ve anlamadım'
"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin "Eline sağlık" paylaşımıyla gündeme gelen ardından ifadeye çağrılan gazeteci Fatih Altaylı'dan açıklama geldi. "Ne korkacak ne de çekinecek bir şeyimiz var." diyen Altaylı, şaşırdığı durumu anlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı hakkında 'suçu ve suçluyu övme' ile 'halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' suçlarından resen iki ayrı soruşturma başlattı. Fatih Altaylı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yaşananlarla ilgili Altaylı'dan yeni açıklama geldi. Kişisel kanalında yaptığı açıklamada Altaylı şu ifadeleri kullandı:
"Dün öğle saatlerinde elime bir tebligat ulaştı. İki ayrı suçlamaya ilişkin ifade vermeye gelmem söylendi. Burada çok garip bir şey yok. Daha geçen gün buradan hakkında en çok dava açılmış gazeteci olarak rekorlar kitabına girebileceğimi söylemiştim. Anlamadığım şu. Bu davalardan bana sürekli geliyor. Savcılık davetleri bana sıklıkla geliyor. Vaktimizin çoğu zaten adliyede geçiyor. Bu da bana açılan onlarca davadan bir tanesi. Dün niye delirmiş gibi gündem oldu anlamadım. Bana hep dava açılıyor, gidiyoruz ifademizi veriyoruz, yargılanıyoruz. Genellikle sonra da beraat ediyoruz. Ne korkacak ne de çekinecek bir şeyimiz var. Normal basın suçuyla ilgili bir dava. Burada anlamadığım şu oldu. Troller neden bu kadar heveslendiler ve bu kadar bu davayı büyüttüler. Troller neden bu kadar alevlendi? Kimden işaret alıp yönlendirildiğini biraz biliyorum ama ben delilsiz konuşmam."