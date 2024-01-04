https://sputniknews.com.tr/20240104/ak-parti-sozcusu-celikten-beklenen-tarih-aciklamasi-geldi-istanbul-ve-ankara-adayi-kim-olacak-1079311497.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten beklenen tarih açıklaması geldi: İstanbul ve Ankara adayı kim olacak?

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten beklenen tarih açıklaması geldi: İstanbul ve Ankara adayı kim olacak?

yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken parti ve ittifakların adayları merak ediliyordu. Cumhur İttifakı'nın özellikle İstanbul ve Ankara'da çıkaracağı... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T07:08+0300

2024-01-04T07:08+0300

2024-01-04T07:08+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ömer çelik

ak parti

aday

seçim

belediye

izmir büyükşehir belediye başkanlığı

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ankara büyükşehir belediyesi

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Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde çıkaracağı adaylar merak ediliyordu. AK Parti'de çalışmalar devam ederken beklenen açıklama geldi. Ak Parti büyükşehirlerde çıkaracağı adayları ne zaman açıklayacak?AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye başkan adaylarının açıklanmaya başlanacağını ifade ederek bu pazarı işaret etti, şunları aktardı:Sözcü Ömer Çelik açıklamasının devamında ise "Diğer adaylar ise 15'inde Ankara'da seçim beyannamemizi açıklarken olacak" dedi.AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı kim olacak?"Yerel yönetim konusunda söyleyeceğimiz çok şey var" diyen Ömer Çelik şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20240102/kulisler-bu-iddiayi-konusuyor-cumhurbaskani-erdogan-istanbulda-kimi-aday-gosterecek-1079247153.html

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