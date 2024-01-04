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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240104/ak-parti-sozcusu-celikten-beklenen-tarih-aciklamasi-geldi-istanbul-ve-ankara-adayi-kim-olacak-1079311497.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten beklenen tarih açıklaması geldi: İstanbul ve Ankara adayı kim olacak?
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten beklenen tarih açıklaması geldi: İstanbul ve Ankara adayı kim olacak?
yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken parti ve ittifakların adayları merak ediliyordu. Cumhur İttifakı'nın özellikle İstanbul ve Ankara'da çıkaracağı... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T07:08+0300
2024-01-04T07:08+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ömer çelik
ak parti
aday
seçim
belediye
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ankara büyükşehir belediyesi
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Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde çıkaracağı adaylar merak ediliyordu. AK Parti'de çalışmalar devam ederken beklenen açıklama geldi. Ak Parti büyükşehirlerde çıkaracağı adayları ne zaman açıklayacak?AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye başkan adaylarının açıklanmaya başlanacağını ifade ederek bu pazarı işaret etti, şunları aktardı:Sözcü Ömer Çelik açıklamasının devamında ise "Diğer adaylar ise 15'inde Ankara'da seçim beyannamemizi açıklarken olacak" dedi.AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı kim olacak?"Yerel yönetim konusunda söyleyeceğimiz çok şey var" diyen Ömer Çelik şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20240102/kulisler-bu-iddiayi-konusuyor-cumhurbaskani-erdogan-istanbulda-kimi-aday-gosterecek-1079247153.html
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ysk seçim takvimi 2024, ysk seçim takvimini açıkladı, hangi partiler seçime katılacak, ysk takvim 2024, hangi parti kimi aday gösterecek, partilerin belediye başkan adayları, ak partinin istanbul adayı kim, ak partinin ankara adayı kim, ak parti istanbul ilçe belediye başkan adayları, ak parti istanbul adayı, ak parti ankara adayı
ysk seçim takvimi 2024, ysk seçim takvimini açıkladı, hangi partiler seçime katılacak, ysk takvim 2024, hangi parti kimi aday gösterecek, partilerin belediye başkan adayları, ak partinin istanbul adayı kim, ak partinin ankara adayı kim, ak parti istanbul ilçe belediye başkan adayları, ak parti istanbul adayı, ak parti ankara adayı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten beklenen tarih açıklaması geldi: İstanbul ve Ankara adayı kim olacak?

07:08 04.01.2024
© AAAK Parti - bayrak - logo
AK Parti - bayrak - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
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yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken parti ve ittifakların adayları merak ediliyordu. Cumhur İttifakı'nın özellikle İstanbul ve Ankara'da çıkaracağı adaylara gözler çevrilirken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Adaylarımızın ilk açıklamasını bu pazar günü yapacağız" dedi.
Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde çıkaracağı adaylar merak ediliyordu. AK Parti'de çalışmalar devam ederken beklenen açıklama geldi.

Ak Parti büyükşehirlerde çıkaracağı adayları ne zaman açıklayacak?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye başkan adaylarının açıklanmaya başlanacağını ifade ederek bu pazarı işaret etti, şunları aktardı:
"Cumhurbaşkanımızın seçimlere hazırlık mesaisi yoğun şekilde devam ediyor. Adaylarımızın ilk açıklamasını bu pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacağız. Adaylarımızın ilk kısmının bir bölümü bu pazar olacak. Büyükşehirler ve şehirleri kapsayacak."
Sözcü Ömer Çelik açıklamasının devamında ise "Diğer adaylar ise 15'inde Ankara'da seçim beyannamemizi açıklarken olacak" dedi.

AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı kim olacak?

"Yerel yönetim konusunda söyleyeceğimiz çok şey var" diyen Ömer Çelik şunları ifade etti:
"20 yıldır yaptığımız çok şey var. Cumhur İttifakı'nın büyük bir başarıya imza atması için görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler devam ettiği için demek oluyor ki sonuç çıkmış değil. Sayın Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli ihtiyaç oldukça gerçekleşiyor. İhtiyaç halinde yapılan, verimli görüşmeler gerçekleştirilen temas oluyor."
AK Parti - bayrak - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da kimi aday gösterecek?
2 Ocak, 09:46
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