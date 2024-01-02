https://sputniknews.com.tr/20240102/kulisler-bu-iddiayi-konusuyor-cumhurbaskani-erdogan-istanbulda-kimi-aday-gosterecek-1079247153.html

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da kimi aday gösterecek?

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da kimi aday gösterecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara'da çıkaracağı adaylar halen soru işareti oluşturmaya devam ediyor. Adaylar için temayül yoklamaları... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T09:46+0300

2024-01-02T09:46+0300

2024-01-02T09:46+0300

recep tayyip erdoğan

2024 türkiye yerel seçimleri

seçim

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

kulis

istanbul

ankara

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

izmir büyükşehir belediyesi

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Yerel seçim takviminin belli olmasıyla Cumhur İttifakı'nda da aday mesaisi hız kazandı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul ve Ankara'da çıkaracağı adaylar merak ediliyor. Farklı farklı isimler konuşulurken AK Parti'de adaylar için temayül yoklamaları yapıldı. Adayların 15 Ocak'a kadar belli olması beklenirken İstanbul için bir ismin ağırlık kazandığı aktarıldı.Kulisler hareketlendiTürkiye adım adım yerel seçime giderken gözler Cumhur İttifakı'nın İstanbul ve Ankara adayına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatının yanı sıra milletvekillerine İstanbul için 'Çalışın' talimatı vermişti. Adaylar arasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ismi ağırlık kazanmaya başladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimde İstanbul'u kazanmanın önemine sık sık dikkat çekiyor. İstanbul ve Ankara adaylarının en geç 15 Ocak'a kadar belli olması beklenirken Erdoğan 'İstanbul'da Ali Yerlikaya' diyebilir.Seçim için start 20 Ocak'taShow Haber'in haberine göre 31 Mart'a kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehirlerde olmak üzere 50 ilde miting düzenleyecek. İstanbul ve Ankara'nın ilçelerinde de mitingler yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim için startı 20 Ocak'ta 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerden verecek.

https://sputniknews.com.tr/20231227/ak-partiden-imamoglu-karsisinda-surpriz-isim-selcuk-bayraktar-istanbuldan-aday-olabilir-1079036084.html

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