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Tokyo'da içinde 300'den fazla insanın bulunduğu yolcu uçağı yanıyor: 'Herkes tahliye edildi'
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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240102/kulisler-bu-iddiayi-konusuyor-cumhurbaskani-erdogan-istanbulda-kimi-aday-gosterecek-1079247153.html
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da kimi aday gösterecek?
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da kimi aday gösterecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara'da çıkaracağı adaylar halen soru işareti oluşturmaya devam ediyor. Adaylar için temayül yoklamaları... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T09:46+0300
2024-01-02T09:46+0300
recep tayyip erdoğan
2024 türkiye yerel seçimleri
seçim
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
kulis
istanbul
ankara
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
izmir büyükşehir belediyesi
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Yerel seçim takviminin belli olmasıyla Cumhur İttifakı'nda da aday mesaisi hız kazandı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul ve Ankara'da çıkaracağı adaylar merak ediliyor. Farklı farklı isimler konuşulurken AK Parti'de adaylar için temayül yoklamaları yapıldı. Adayların 15 Ocak'a kadar belli olması beklenirken İstanbul için bir ismin ağırlık kazandığı aktarıldı.Kulisler hareketlendiTürkiye adım adım yerel seçime giderken gözler Cumhur İttifakı'nın İstanbul ve Ankara adayına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatının yanı sıra milletvekillerine İstanbul için 'Çalışın' talimatı vermişti. Adaylar arasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ismi ağırlık kazanmaya başladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimde İstanbul'u kazanmanın önemine sık sık dikkat çekiyor. İstanbul ve Ankara adaylarının en geç 15 Ocak'a kadar belli olması beklenirken Erdoğan 'İstanbul'da Ali Yerlikaya' diyebilir.Seçim için start 20 Ocak'taShow Haber'in haberine göre 31 Mart'a kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehirlerde olmak üzere 50 ilde miting düzenleyecek. İstanbul ve Ankara'nın ilçelerinde de mitingler yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim için startı 20 Ocak'ta 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerden verecek.
https://sputniknews.com.tr/20231227/ak-partiden-imamoglu-karsisinda-surpriz-isim-selcuk-bayraktar-istanbuldan-aday-olabilir-1079036084.html
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cumhurbaşkanı erdoğan istanbul'da kimi aday gösterecek, ak parti istanbul adayı kim olacak, ak parti istanbul belediye başkan adayı, istanbul belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak, ak partinin istanbul adayı kim, ali yerlikaya istanbul büyükşehir belediye başkanı adayı mı olacak, ali yerlikaya ibb adayı mı olacak, ali yerlikaya aday mı

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da kimi aday gösterecek?

09:46 02.01.2024
© AAAK Parti - bayrak - logo
AK Parti - bayrak - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara'da çıkaracağı adaylar halen soru işareti oluşturmaya devam ediyor. Adaylar için temayül yoklamaları yapılırken, adayların 15 Ocak'a kadar belli olması bekleniyor. Bir kulis bilgisi ise İstanbul için adaylar arasından bir ismin ağırlık kazandığı yönünde.
Yerel seçim takviminin belli olmasıyla Cumhur İttifakı'nda da aday mesaisi hız kazandı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul ve Ankara'da çıkaracağı adaylar merak ediliyor. Farklı farklı isimler konuşulurken AK Parti'de adaylar için temayül yoklamaları yapıldı. Adayların 15 Ocak'a kadar belli olması beklenirken İstanbul için bir ismin ağırlık kazandığı aktarıldı.

Kulisler hareketlendi

Türkiye adım adım yerel seçime giderken gözler Cumhur İttifakı'nın İstanbul ve Ankara adayına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatının yanı sıra milletvekillerine İstanbul için 'Çalışın' talimatı vermişti. Adaylar arasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ismi ağırlık kazanmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimde İstanbul'u kazanmanın önemine sık sık dikkat çekiyor. İstanbul ve Ankara adaylarının en geç 15 Ocak'a kadar belli olması beklenirken Erdoğan 'İstanbul'da Ali Yerlikaya' diyebilir.

Seçim için start 20 Ocak'ta

Show Haber'in haberine göre 31 Mart'a kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehirlerde olmak üzere 50 ilde miting düzenleyecek. İstanbul ve Ankara'nın ilçelerinde de mitingler yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim için startı 20 Ocak'ta 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerden verecek.
Selçuk Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
AK Parti'den İmamoğlu karşısında sürpriz isim: 'Selçuk Bayraktar, İstanbul'dan aday olabilir'
27 Aralık 2023, 13:33
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