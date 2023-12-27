https://sputniknews.com.tr/20231227/ak-partiden-imamoglu-karsisinda-surpriz-isim-selcuk-bayraktar-istanbuldan-aday-olabilir-1079036084.html

AK Parti'den İmamoğlu karşısında sürpriz isim: 'Selçuk Bayraktar, İstanbul'dan aday olabilir'

AK Parti'den İmamoğlu karşısında sürpriz isim: 'Selçuk Bayraktar, İstanbul'dan aday olabilir'

Gazeteci Yetkin, AK Parti’nin İstanbul’da CHP’li İmamoğlu karşısına çıkartma ihtimali bulunan isimlerden Selçuk Bayraktar'ın da ön plana çıktığını yazdı. Daha... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T13:33+0300

2023-12-27T13:33+0300

2023-12-27T13:33+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ak parti

selçuk bayraktar

ekrem imamoğlu

anket

anket şirketleri

yerel seçim öncesi anket

seçim anketi

sevilay yılman

murat yetkin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069484481_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_73f5a387c59d2db1f7f32190a11da710.jpg

Gazeteci Murat Yetkin, bugünkü yazsında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın risk almayı seven ama riskleri hesaplayarak alan bir siyasetçi olduğunu belirterek, "İmamoğlu’nun 2019’da önüne çıkarılan ikinci seçim engelini aşıp açık arayla seçilmesi, hakkında açılan -siyaset yasağı dahil- davalar verilen hükümler, 2023 seçimlerinde muhalefetin aldığı yenilgiye ve CHP içinde kendisine karşı sürmekte olan kampanyaya rağmen hala ayakta olması onu gerçekten dişli bir rakip yapıyor" ifadelerini kullandı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına AK Parti'nin çıkaracağı muhtemel adayları tahlil eden Yetkin, "Selçuk Bayraktar olursa arkasında Erdoğan’ın tam desteğini bulacağı kuşkusuz. Öte yandan damat olduktan sonra şirketin kayırıldığını iddia eden basın kuruluşları ve gazetecilere açtığı davalar da özellikle merkez seçmen gözünde bir dezavantaj olabilir. Ancak bu durumun Bayraktar’ın anketlerde İmamoğlu’na karşı güçlü bir rakip olarak görünmesine engel olmadığı anlaşılıyor" dedi.Yılman: Selçuk Bayraktar, İstanbul'dan aday olabilir; anketlerde İmamoğlu'ndan öndeGazeteci Sevilay Yılman, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yerel seçimlerde İstanbul'dan aday olma ihtimali olduğuna dair bir kulis bilgisi paylaştı. Yılman, Bayraktar'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan önde olduğunu söyledi. Yılman, şu ifadeleri kullandı:İstanbul'da son seçim anketi: Ekrem İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar mı?MetroPoll Araştırma, aralık ayı araştırmasında İstanbul seçimlerine odaklandı. 9-13 Aralık’ta İstanbul’un 39 ilçesinde 1500 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmesi yapıldı. İmamoğlu ile Selçuk Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya veya eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yarışması halinde hangi adayın ne kadar oy alabileceği araştırıldı.Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığı ankete göre, İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki bir yarışta İmamoğlu rakibine yaklaşık 15 puan fark atıyor. Ankette “Önümüzdeki yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için adaylar aşağıdaki gibi olursa hangisine oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yanıtı şöyle oldu:Araştırmada İmamoğlu ile Ali Yerlikaya arasındaki muhtemel yarış da soruldu. Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söyleyenlerin oranı 46.5 olurken, Yerlikaya 37.1 puanda kaldı. ‘Cevap Yok’ diyenler ise 16.4 puan oldu.Dikkat çeken Selçuk Bayraktar detayıAnkette katılımcılara son olarak Ekrem İmamoğlu ile Selçuk Bayraktar arasındaki olası yarış soruldu. Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini belirtenlerin oranı 45.1 puan oldu. ‘Cevap yok’ diyenlerin puanı 16.8 olurken, Selçuk Bayraktar’a oy vereceğini kaydedenlerin oranı 38.1’de kaldı.

https://sputniknews.com.tr/20231227/istanbul-icin-ozel-plan-ak-partide-baskan-adaylari-netlesiyor-1079000840.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

selçuk bayraktar kimdir, selçuk bayraktar nereli, selçuk bayraktar kaç yaşında, selçuk bayraktar ne mühendisi, selçuk bayraktar eğitimi, selçuk bayraktar aday, selçuk bayraktar aday mı, selçuk bayraktar aday aday olacak mı, selçuk bayraktar cumhurbaşkanı adayı olabilir mi, selçuk bayraktar ibb, selçuk bayraktar ekrem imamoğlu, selçuk bayraktar anket, selçuk bayraktar'ın kardeşi nasıl öldü, selçuk bayraktar istanbul aday