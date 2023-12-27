AK Parti'den İmamoğlu karşısında sürpriz isim: 'Selçuk Bayraktar, İstanbul'dan aday olabilir'
© AASelçuk Bayraktar
© AA
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Gazeteci Yetkin, AK Parti’nin İstanbul’da CHP’li İmamoğlu karşısına çıkartma ihtimali bulunan isimlerden Selçuk Bayraktar'ın da ön plana çıktığını yazdı. Daha önce de Gazeteci Sevilay Yılman, "Selçuk Bayraktar, İstanbul'dan aday olabilir; anketlerde İmamoğlu'ndan önde" demişti. Son olarak Bayraktar'ın adaylığı için anketler yayınlandı.
Gazeteci Murat Yetkin, bugünkü yazsında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın risk almayı seven ama riskleri hesaplayarak alan bir siyasetçi olduğunu belirterek, "İmamoğlu’nun 2019’da önüne çıkarılan ikinci seçim engelini aşıp açık arayla seçilmesi, hakkında açılan -siyaset yasağı dahil- davalar verilen hükümler, 2023 seçimlerinde muhalefetin aldığı yenilgiye ve CHP içinde kendisine karşı sürmekte olan kampanyaya rağmen hala ayakta olması onu gerçekten dişli bir rakip yapıyor" ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına AK Parti'nin çıkaracağı muhtemel adayları tahlil eden Yetkin, "Selçuk Bayraktar olursa arkasında Erdoğan’ın tam desteğini bulacağı kuşkusuz. Öte yandan damat olduktan sonra şirketin kayırıldığını iddia eden basın kuruluşları ve gazetecilere açtığı davalar da özellikle merkez seçmen gözünde bir dezavantaj olabilir. Ancak bu durumun Bayraktar’ın anketlerde İmamoğlu’na karşı güçlü bir rakip olarak görünmesine engel olmadığı anlaşılıyor" dedi.
Yılman: Selçuk Bayraktar, İstanbul'dan aday olabilir; anketlerde İmamoğlu'ndan önde
Gazeteci Sevilay Yılman, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yerel seçimlerde İstanbul'dan aday olma ihtimali olduğuna dair bir kulis bilgisi paylaştı. Yılman, Bayraktar'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan önde olduğunu söyledi. Yılman, şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık 25 gün önce Selçuk Bayraktar’ın kamuoyu araştırmalarında adının önde çıktığını yazdığımda bazıları yalan kulis diye alay etmişti. Kaderin cilvesi galiba… O alay edenlerin bir kısmının ağzından Selçuk Bayraktar ismi düşmüyor bugünlerde. Son bir kulis daha vereyim. Şu an Erdoğan’ın kafasında 3 isim var İstanbul için. Biri evet Selçuk Bayraktar. Diğer ikisi ise Murat Kurum ve Fahrettin Koca… Ancak eklemeliyim; Ekrem İmamoğlu ile yarışta Selçuk Bayraktar 8 puan geride falan değil aksine 3/4 puan fark atan tek isim olarak görünüyor. Murat Kurum ve Fahrettin Koca ise İmamoğlu ile kıyaslandığında kafa kafaya bir sonuç elde ediliyorlar… Ama şuna dikkat çekeyim; bu sonuçlar bugünün koşullarına göre yapılan anketlerden. Asıl maraton başladığında dengeler değişebilir ve dolayısıyla sonuçlar da…"
İstanbul'da son seçim anketi: Ekrem İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar mı?
MetroPoll Araştırma, aralık ayı araştırmasında İstanbul seçimlerine odaklandı. 9-13 Aralık’ta İstanbul’un 39 ilçesinde 1500 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmesi yapıldı. İmamoğlu ile Selçuk Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya veya eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yarışması halinde hangi adayın ne kadar oy alabileceği araştırıldı.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığı ankete göre, İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki bir yarışta İmamoğlu rakibine yaklaşık 15 puan fark atıyor. Ankette “Önümüzdeki yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için adaylar aşağıdaki gibi olursa hangisine oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yanıtı şöyle oldu:
Ekrem İmamoğlu: 48.3
Murat Kurum: 33.9
Cevap Yok: 17.8
Araştırmada İmamoğlu ile Ali Yerlikaya arasındaki muhtemel yarış da soruldu. Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söyleyenlerin oranı 46.5 olurken, Yerlikaya 37.1 puanda kaldı. ‘Cevap Yok’ diyenler ise 16.4 puan oldu.
Dikkat çeken Selçuk Bayraktar detayı
Ankette katılımcılara son olarak Ekrem İmamoğlu ile Selçuk Bayraktar arasındaki olası yarış soruldu. Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini belirtenlerin oranı 45.1 puan oldu. ‘Cevap yok’ diyenlerin puanı 16.8 olurken, Selçuk Bayraktar’a oy vereceğini kaydedenlerin oranı 38.1’de kaldı.