AK Parti'den İmamoğlu karşısında sürpriz isim: 'Selçuk Bayraktar, İstanbul'dan aday olabilir'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kredi kartına taksit olmasa millet evine eşya alamaz'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:08
81 dk
SESLİ HABER
ABD bunu konuşuyor: Biden'ın uçağının yanından geçen UFO muydu?
13:36
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir asker: ‘Komutanlarımız çatışmadan önce bize uyuşturucu veriyordu’
13:45
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ASAM Başkanı Güçlüer: PKK saldırısına ABD ve İsrail istihbaratı destek verdi
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy, Batı ülkelerini ziyaretinin ardından ciddi sorularla karşı karşıya’
16:11
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
SpaceX’in roketi Alman ordusunun keşif uydularını yörüngeye taşıdı
17:45
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ‘Rusya'nın zaferleri NATO’da bölünmelere neden oldu’
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Ukrayna 2024'te savunmaya geçmek zorunda kalacak’
18:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: ‘Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali’
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: ‘Ukraynalı askerler teslim olmak zorunda kalıyor’
18:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: ‘Washington ile Ankara'nın çıkarları ayrışıyor’
19:19
3 dk
SESLİ HABER
Kanadalı paralı askerler Ukrayna'nın çatışmada yenildiğini itiraf etti
19:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna ordusunu durdurarak NATO'yu vurdu’
20:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Taylor Swift, dünya müzik tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attı'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yapay zeka ile tüketici davranışları arasındaki ilişki
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Barajlarda yapılan ıslah ve su tutma durumu
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
2023 Değerlendirmesi: Çin Halk Cumhuriyeti
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20231227/ak-partiden-imamoglu-karsisinda-surpriz-isim-selcuk-bayraktar-istanbuldan-aday-olabilir-1079036084.html
AK Parti'den İmamoğlu karşısında sürpriz isim: 'Selçuk Bayraktar, İstanbul'dan aday olabilir'
AK Parti'den İmamoğlu karşısında sürpriz isim: 'Selçuk Bayraktar, İstanbul'dan aday olabilir'
Gazeteci Yetkin, AK Parti’nin İstanbul’da CHP’li İmamoğlu karşısına çıkartma ihtimali bulunan isimlerden Selçuk Bayraktar'ın da ön plana çıktığını yazdı. Daha... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T13:33+0300
2023-12-27T13:33+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ak parti
selçuk bayraktar
ekrem imamoğlu
anket
anket şirketleri
yerel seçim öncesi anket
seçim anketi
sevilay yılman
murat yetkin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069484481_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_73f5a387c59d2db1f7f32190a11da710.jpg
Gazeteci Murat Yetkin, bugünkü yazsında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın risk almayı seven ama riskleri hesaplayarak alan bir siyasetçi olduğunu belirterek, "İmamoğlu’nun 2019’da önüne çıkarılan ikinci seçim engelini aşıp açık arayla seçilmesi, hakkında açılan -siyaset yasağı dahil- davalar verilen hükümler, 2023 seçimlerinde muhalefetin aldığı yenilgiye ve CHP içinde kendisine karşı sürmekte olan kampanyaya rağmen hala ayakta olması onu gerçekten dişli bir rakip yapıyor" ifadelerini kullandı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına AK Parti'nin çıkaracağı muhtemel adayları tahlil eden Yetkin, "Selçuk Bayraktar olursa arkasında Erdoğan’ın tam desteğini bulacağı kuşkusuz. Öte yandan damat olduktan sonra şirketin kayırıldığını iddia eden basın kuruluşları ve gazetecilere açtığı davalar da özellikle merkez seçmen gözünde bir dezavantaj olabilir. Ancak bu durumun Bayraktar’ın anketlerde İmamoğlu’na karşı güçlü bir rakip olarak görünmesine engel olmadığı anlaşılıyor" dedi.Yılman: Selçuk Bayraktar, İstanbul'dan aday olabilir; anketlerde İmamoğlu'ndan öndeGazeteci Sevilay Yılman, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yerel seçimlerde İstanbul'dan aday olma ihtimali olduğuna dair bir kulis bilgisi paylaştı. Yılman, Bayraktar'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan önde olduğunu söyledi. Yılman, şu ifadeleri kullandı:İstanbul'da son seçim anketi: Ekrem İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar mı?MetroPoll Araştırma, aralık ayı araştırmasında İstanbul seçimlerine odaklandı. 9-13 Aralık’ta İstanbul’un 39 ilçesinde 1500 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmesi yapıldı. İmamoğlu ile Selçuk Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya veya eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yarışması halinde hangi adayın ne kadar oy alabileceği araştırıldı.Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığı ankete göre, İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki bir yarışta İmamoğlu rakibine yaklaşık 15 puan fark atıyor. Ankette “Önümüzdeki yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için adaylar aşağıdaki gibi olursa hangisine oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yanıtı şöyle oldu:Araştırmada İmamoğlu ile Ali Yerlikaya arasındaki muhtemel yarış da soruldu. Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söyleyenlerin oranı 46.5 olurken, Yerlikaya 37.1 puanda kaldı. ‘Cevap Yok’ diyenler ise 16.4 puan oldu.Dikkat çeken Selçuk Bayraktar detayıAnkette katılımcılara son olarak Ekrem İmamoğlu ile Selçuk Bayraktar arasındaki olası yarış soruldu. Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini belirtenlerin oranı 45.1 puan oldu. ‘Cevap yok’ diyenlerin puanı 16.8 olurken, Selçuk Bayraktar’a oy vereceğini kaydedenlerin oranı 38.1’de kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20231227/istanbul-icin-ozel-plan-ak-partide-baskan-adaylari-netlesiyor-1079000840.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069484481_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_d8cab7126a450ad5e28bda6c13a31b47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
selçuk bayraktar kimdir, selçuk bayraktar nereli, selçuk bayraktar kaç yaşında, selçuk bayraktar ne mühendisi, selçuk bayraktar eğitimi, selçuk bayraktar aday, selçuk bayraktar aday mı, selçuk bayraktar aday aday olacak mı, selçuk bayraktar cumhurbaşkanı adayı olabilir mi, selçuk bayraktar ibb, selçuk bayraktar ekrem imamoğlu, selçuk bayraktar anket, selçuk bayraktar'ın kardeşi nasıl öldü, selçuk bayraktar istanbul aday
selçuk bayraktar kimdir, selçuk bayraktar nereli, selçuk bayraktar kaç yaşında, selçuk bayraktar ne mühendisi, selçuk bayraktar eğitimi, selçuk bayraktar aday, selçuk bayraktar aday mı, selçuk bayraktar aday aday olacak mı, selçuk bayraktar cumhurbaşkanı adayı olabilir mi, selçuk bayraktar ibb, selçuk bayraktar ekrem imamoğlu, selçuk bayraktar anket, selçuk bayraktar'ın kardeşi nasıl öldü, selçuk bayraktar istanbul aday

AK Parti'den İmamoğlu karşısında sürpriz isim: 'Selçuk Bayraktar, İstanbul'dan aday olabilir'

13:33 27.12.2023
© AASelçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© AA
Abone ol
Gazeteci Yetkin, AK Parti’nin İstanbul’da CHP’li İmamoğlu karşısına çıkartma ihtimali bulunan isimlerden Selçuk Bayraktar'ın da ön plana çıktığını yazdı. Daha önce de Gazeteci Sevilay Yılman, "Selçuk Bayraktar, İstanbul'dan aday olabilir; anketlerde İmamoğlu'ndan önde" demişti. Son olarak Bayraktar'ın adaylığı için anketler yayınlandı.
Gazeteci Murat Yetkin, bugünkü yazsında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın risk almayı seven ama riskleri hesaplayarak alan bir siyasetçi olduğunu belirterek, "İmamoğlu’nun 2019’da önüne çıkarılan ikinci seçim engelini aşıp açık arayla seçilmesi, hakkında açılan -siyaset yasağı dahil- davalar verilen hükümler, 2023 seçimlerinde muhalefetin aldığı yenilgiye ve CHP içinde kendisine karşı sürmekte olan kampanyaya rağmen hala ayakta olması onu gerçekten dişli bir rakip yapıyor" ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına AK Parti'nin çıkaracağı muhtemel adayları tahlil eden Yetkin, "Selçuk Bayraktar olursa arkasında Erdoğan’ın tam desteğini bulacağı kuşkusuz. Öte yandan damat olduktan sonra şirketin kayırıldığını iddia eden basın kuruluşları ve gazetecilere açtığı davalar da özellikle merkez seçmen gözünde bir dezavantaj olabilir. Ancak bu durumun Bayraktar’ın anketlerde İmamoğlu’na karşı güçlü bir rakip olarak görünmesine engel olmadığı anlaşılıyor" dedi.

Yılman: Selçuk Bayraktar, İstanbul'dan aday olabilir; anketlerde İmamoğlu'ndan önde

Gazeteci Sevilay Yılman, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yerel seçimlerde İstanbul'dan aday olma ihtimali olduğuna dair bir kulis bilgisi paylaştı. Yılman, Bayraktar'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan önde olduğunu söyledi. Yılman, şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık 25 gün önce Selçuk Bayraktar’ın kamuoyu araştırmalarında adının önde çıktığını yazdığımda bazıları yalan kulis diye alay etmişti. Kaderin cilvesi galiba… O alay edenlerin bir kısmının ağzından Selçuk Bayraktar ismi düşmüyor bugünlerde. Son bir kulis daha vereyim. Şu an Erdoğan’ın kafasında 3 isim var İstanbul için. Biri evet Selçuk Bayraktar. Diğer ikisi ise Murat Kurum ve Fahrettin Koca… Ancak eklemeliyim; Ekrem İmamoğlu ile yarışta Selçuk Bayraktar 8 puan geride falan değil aksine 3/4 puan fark atan tek isim olarak görünüyor. Murat Kurum ve Fahrettin Koca ise İmamoğlu ile kıyaslandığında kafa kafaya bir sonuç elde ediliyorlar… Ama şuna dikkat çekeyim; bu sonuçlar bugünün koşullarına göre yapılan anketlerden. Asıl maraton başladığında dengeler değişebilir ve dolayısıyla sonuçlar da…"

İstanbul'da son seçim anketi: Ekrem İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar mı?

MetroPoll Araştırma, aralık ayı araştırmasında İstanbul seçimlerine odaklandı. 9-13 Aralık’ta İstanbul’un 39 ilçesinde 1500 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmesi yapıldı. İmamoğlu ile Selçuk Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya veya eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yarışması halinde hangi adayın ne kadar oy alabileceği araştırıldı.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığı ankete göre, İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki bir yarışta İmamoğlu rakibine yaklaşık 15 puan fark atıyor. Ankette “Önümüzdeki yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için adaylar aşağıdaki gibi olursa hangisine oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yanıtı şöyle oldu:
Ekrem İmamoğlu: 48.3
Murat Kurum: 33.9
Cevap Yok: 17.8
Araştırmada İmamoğlu ile Ali Yerlikaya arasındaki muhtemel yarış da soruldu. Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söyleyenlerin oranı 46.5 olurken, Yerlikaya 37.1 puanda kaldı. ‘Cevap Yok’ diyenler ise 16.4 puan oldu.

Dikkat çeken Selçuk Bayraktar detayı

Ankette katılımcılara son olarak Ekrem İmamoğlu ile Selçuk Bayraktar arasındaki olası yarış soruldu. Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini belirtenlerin oranı 45.1 puan oldu. ‘Cevap yok’ diyenlerin puanı 16.8 olurken, Selçuk Bayraktar’a oy vereceğini kaydedenlerin oranı 38.1’de kaldı.
AK Parti - bayrak - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
İstanbul için özel plan: AK Parti’de başkan adayları netleşiyor
08:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала