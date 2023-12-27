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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20231227/istanbul-icin-ozel-plan-ak-partide-baskan-adaylari-netlesiyor-1079000840.html
İstanbul için özel plan: AK Parti’de başkan adayları netleşiyor
İstanbul için özel plan: AK Parti’de başkan adayları netleşiyor
Erdoğan’ın 30 büyükşehrin tamamlanmasının hemen ardından aday isimlerini netleştirmesi ve kamuoyuna duyurmaya başlaması bekleniyor. İstanbul adayının ise özel... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T08:42+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
ak parti
seçim
yerel seçim
ak parti genel merkezi
istanbul
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
aday
belediye başkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart öncesi AK Parti’nin büyükşehir belediye başkan adaylarını belirlemek amacıyla Genel Merkez’de yaptığı özel çalışmada dün Aydın, Hatay, Diyarbakır, Mersin, Muğla ve Van için aday yoklaması yapıldı. Bugüne kadar 28 büyükşehir için aday önerilerini toplayan Erdoğan, geriye kalan Mardin ve Manisa için de bugün teşkilatın eğilimini ölçecek. Erdoğan’ın 30 büyükşehrin tamamlanmasının hemen ardından aday isimlerini netleştirmesi ve kamuoyuna duyurmaya başlaması bekleniyor.AK Parti, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde yarışacak adayların belirlenmesi için hazırlıklarında sona yaklaştı. 26 Kasım’da 81 ilde yaklaşık 160 bin AK Partili’nin oy kullandığı temayül yoklamasının ardından Erdoğan, büyükşehirler için AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve ilçelerden sorumlu il yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla özel bir aday belirleme çalışması daha başlatmıştı. Bu kapsamda bugüne kadar İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Balıkesir, Samsun, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya, Trabzon, Konya, Antalya, Kahramanmaraş, Eskişehir, Bursa, Erzurum, Tekirdağ ve Şanlıurfa milletvekilleri ve teşkilatlarıyla ayrı ayrı toplantılar yapan Erdoğan, bu iller için belediye başkanlığına aday önerilerini istedi.İstanbul adayı özel programla açıklanacakMilliyet'te yer alan habere göre, AK Parti’nin aday tanıtım toplantısının seçim beyannamesiyle aynı gün 15 Ocak’ta Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılması; İstanbul adayının ise özel bir programla İstanbul’da duyurulması planlanıyor. Ocak ayının son haftasından itibaren seçim gezilerine başlaması beklenen Erdoğan’ın bu süreçte tüm büyükşehirlerde miting yapacağı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231227/canli-yayinda-acikladi-mansur-yavas-karsisinda-aday-mi-olacak-1079000133.html
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ak parti, seçim, yerel seçim, ak parti genel merkezi, istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), aday, belediye başkanı, belediye başkan adaylığı

İstanbul için özel plan: AK Parti’de başkan adayları netleşiyor

08:42 27.12.2023 (güncellendi: 08:56 27.12.2023)
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Erdoğan’ın 30 büyükşehrin tamamlanmasının hemen ardından aday isimlerini netleştirmesi ve kamuoyuna duyurmaya başlaması bekleniyor. İstanbul adayının ise özel bir programla İstanbul’da duyurulması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart öncesi AK Parti’nin büyükşehir belediye başkan adaylarını belirlemek amacıyla Genel Merkez’de yaptığı özel çalışmada dün Aydın, Hatay, Diyarbakır, Mersin, Muğla ve Van için aday yoklaması yapıldı.
Bugüne kadar 28 büyükşehir için aday önerilerini toplayan Erdoğan, geriye kalan Mardin ve Manisa için de bugün teşkilatın eğilimini ölçecek. Erdoğan’ın 30 büyükşehrin tamamlanmasının hemen ardından aday isimlerini netleştirmesi ve kamuoyuna duyurmaya başlaması bekleniyor.
AK Parti, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde yarışacak adayların belirlenmesi için hazırlıklarında sona yaklaştı. 26 Kasım’da 81 ilde yaklaşık 160 bin AK Partili’nin oy kullandığı temayül yoklamasının ardından Erdoğan, büyükşehirler için AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve ilçelerden sorumlu il yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla özel bir aday belirleme çalışması daha başlatmıştı. Bu kapsamda bugüne kadar İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Balıkesir, Samsun, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya, Trabzon, Konya, Antalya, Kahramanmaraş, Eskişehir, Bursa, Erzurum, Tekirdağ ve Şanlıurfa milletvekilleri ve teşkilatlarıyla ayrı ayrı toplantılar yapan Erdoğan, bu iller için belediye başkanlığına aday önerilerini istedi.

İstanbul adayı özel programla açıklanacak

Milliyet'te yer alan habere göre, AK Parti’nin aday tanıtım toplantısının seçim beyannamesiyle aynı gün 15 Ocak’ta Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılması; İstanbul adayının ise özel bir programla İstanbul’da duyurulması planlanıyor. Ocak ayının son haftasından itibaren seçim gezilerine başlaması beklenen Erdoğan’ın bu süreçte tüm büyükşehirlerde miting yapacağı belirtiliyor.
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