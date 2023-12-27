https://sputniknews.com.tr/20231227/istanbul-icin-ozel-plan-ak-partide-baskan-adaylari-netlesiyor-1079000840.html

İstanbul için özel plan: AK Parti’de başkan adayları netleşiyor

İstanbul için özel plan: AK Parti’de başkan adayları netleşiyor

Erdoğan’ın 30 büyükşehrin tamamlanmasının hemen ardından aday isimlerini netleştirmesi ve kamuoyuna duyurmaya başlaması bekleniyor. İstanbul adayının ise özel... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T08:42+0300

2023-12-27T08:42+0300

2023-12-27T08:56+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ak parti

seçim

yerel seçim

ak parti genel merkezi

istanbul

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

aday

belediye başkanı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart öncesi AK Parti’nin büyükşehir belediye başkan adaylarını belirlemek amacıyla Genel Merkez’de yaptığı özel çalışmada dün Aydın, Hatay, Diyarbakır, Mersin, Muğla ve Van için aday yoklaması yapıldı. Bugüne kadar 28 büyükşehir için aday önerilerini toplayan Erdoğan, geriye kalan Mardin ve Manisa için de bugün teşkilatın eğilimini ölçecek. Erdoğan’ın 30 büyükşehrin tamamlanmasının hemen ardından aday isimlerini netleştirmesi ve kamuoyuna duyurmaya başlaması bekleniyor.AK Parti, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde yarışacak adayların belirlenmesi için hazırlıklarında sona yaklaştı. 26 Kasım’da 81 ilde yaklaşık 160 bin AK Partili’nin oy kullandığı temayül yoklamasının ardından Erdoğan, büyükşehirler için AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve ilçelerden sorumlu il yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla özel bir aday belirleme çalışması daha başlatmıştı. Bu kapsamda bugüne kadar İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Balıkesir, Samsun, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya, Trabzon, Konya, Antalya, Kahramanmaraş, Eskişehir, Bursa, Erzurum, Tekirdağ ve Şanlıurfa milletvekilleri ve teşkilatlarıyla ayrı ayrı toplantılar yapan Erdoğan, bu iller için belediye başkanlığına aday önerilerini istedi.İstanbul adayı özel programla açıklanacakMilliyet'te yer alan habere göre, AK Parti’nin aday tanıtım toplantısının seçim beyannamesiyle aynı gün 15 Ocak’ta Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılması; İstanbul adayının ise özel bir programla İstanbul’da duyurulması planlanıyor. Ocak ayının son haftasından itibaren seçim gezilerine başlaması beklenen Erdoğan’ın bu süreçte tüm büyükşehirlerde miting yapacağı belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231227/canli-yayinda-acikladi-mansur-yavas-karsisinda-aday-mi-olacak-1079000133.html

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