https://sputniknews.com.tr/20231227/canli-yayinda-acikladi-mansur-yavas-karsisinda-aday-mi-olacak-1079000133.html

Canlı yayında açıkladı: Mansur Yavaş karşısında aday mı olacak?

Canlı yayında açıkladı: Mansur Yavaş karşısında aday mı olacak?

CHP-İYİ Parti işbirliğinin sonra ermesiyle gözler büyükşehirlere çevrilirken, özellikle Ankara yerel seçim sonuçları şimdiden merak ediliyor. İYİ Parti'nin... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T07:51+0300

2023-12-27T07:51+0300

2023-12-27T08:38+0300

oktay vural

mansur yavaş

yerel seçimler

yerel seçim

ankara

abb

ankara büyükşehir belediyesi

2024 türkiye yerel seçimleri

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Ankara yerel seçim sonuçları şimdiden merak konusu oldu. Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi CHP ve İYİ Parti işbirliğinin sona ermesiyle muhalefet cephesinde yeni bir döneme girildi. İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla seçime gireceğini duyururken, gözler büyükşehirlere çevrildi.İYİ Parti Ankara'da kimi aday gösterecek?Ankara ve İstanbul'da İYİ Parti'nin hangi isimleri aday göstereceği merakla beklenirken, ülkücü gelenekten gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karşısında kimin aday gösterileceğiyle ilgili kulisler de hareketlendi.İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.TV 100'de soruları yanıtlayan İYİ Partili Vural, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Oktay Vural aday olacak mı?Vural'a canlı yayında "Ankara’da sizin bir adayınız olacak. Bu artık kesin ve net. Ankara’da aday isimleri olarak Kürşad Zorlu’nun ismi duyuluyor, Servet Avcı’nın ismi duyuluyor. Ama en çok da sizin isminiz duyuluyor. Siz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday mısınız? Veya aday olmanıza dair partinizden ya da parti tabanınızdan bir talep geldi mi?" sorusu yöneltildi.İYİ Partili Vural, şu ifadeleri kullandı;"Peki Meral hanım, “Sayın Vural buyurun adayımız olun” dedi diyelim. Ne yaparsınız?" sorusunu ise Vural "Olmayan ergi metodu ile nasıl sonuç alabileceğiz? Mesela size sorsam ; siz acaba kesin kazanılacak bir yerden aday yapılsanız evet der misiniz? Cevabı bilinmeyen sorular olunca sorularla cevap vermek en iyi yöntemdir" diyerek cevapladı.Oktay Vural Kimdir ?Oktay Vural (9 Şubat 1956, Diyarbakır), Türk siyasetçi, hukukçu, bürokrat ve akademisyen.Oktay Vural, 9 Şubat 1956 tarihinde Diyarbakır'da Hasan ve Harbiye Vural çiftinin çocuğu olarak doğdu.İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamlamasının ardından 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.1983 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nde Yüksek Lisans, 1987 yılındaise Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat Doktorası derecesini aldı.1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Yardımcı Doçent oldu.BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği, Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, Demokraside Birlik Vakfı Üyeliği, NATO Parlamenter Asamblesi Üyeliği, XXI., XXIII., XXIV ve XXV. Dönem İzmir Milletvekiliği, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı yaptı.23. ve 24. dönem TBMM MHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. Görevinden 22 Haziran 2016 tarihinde istifa etmiştir. Galatasaray kongre üyesidir.Günümüzde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilliği görevini sürdüren Vural, 2001-2002 yılları arasında Türkiye Ulaştırma Bakanlığı görevini sürdürmüştür.Oktay Vural 26. Dönem’de NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi olarak, Geçiş ve Kalkınma Komitesi Başkan Yardımcısı olarak MHP’yi temsil etti.Vural’ın milletvekilliği 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerle sona erdi.Oktay Vural’ın çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış ekonomi, sosyal ve siyasal konulara ilişkin makaleleri, araştırma, söyleşi ve incelemeleri bulunmaktadır.Özel hayatıTuba Vural ile olan evliliğinden Oğuz ve Yavuz adında iki çocuğu olmuştur.15 Kasım 2014 günü eşi Tuba Vural'ı meme kanserinden kaybetti.

https://sputniknews.com.tr/20231222/iyi-partinin-mansur-yavas-sinavi-ankaradan-toplu-istifa-mi-geliyor-1078718207.html

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oktay vural, mansur yavaş, yerel seçimler, yerel seçim, ankara, abb, ankara büyükşehir belediyesi