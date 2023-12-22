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İYİ Parti'nin 'Mansur Yavaş sınavı': Ankara'dan toplu istifa mı geliyor?
İYİ Parti'nin 'Mansur Yavaş sınavı': Ankara'dan toplu istifa mı geliyor?
İYİ Parti ile CHP arasındaki gerilim özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş özelinde had safhada. Meral Akşener'in iki ismi 'korkaklık' ile suçlaması... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T12:22+0300
2023-12-22T12:22+0300
politika
meral akşener
iyi parti
mansur yavaş
ekrem imamoğlu
milletvekili
şenol sunat
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İYİ Parti'de yerel seçimde 'İş birliğine hayır' kararının ikinci kez alınması istifa sürecini hızlandırdı. Partinin önde gelen isimleri bir bir ayrılıklarını duyururken Mansur Yavaş'a çalıştığı ve CHP ile gizlice pazarlık yaptığı öne sürülen isimlerle ise Akşener'in ilgileneceği öne sürülüyor.İYİ Parti'de son olarak Yüksel Arslan'ın istifasıyla birlikte İYİ Parti'nin Meclis grubunda 38 milletvekili kaldı. Kulisleri hareketlendiren bir iddiaya ise Cumhuriyet yer verdi. İYİ Parti yöneticilerinin iddiasına göre parti örgütleri Mansur Yavaş'a çalışıyor ve CHP ile el altından pazarlık yapıyordu. Bununla birlikte Polatlı ve Gölbaşı örgütleri başta olmak üzere Ankara'da toplu istifaların gündeme geleceği belirtildi.'Mansur Yavaş'a yakın isimler mercek altında'Partiden 5 bin kişinin üzerinde kopuş yaşanacağına işaret eden yöneticiler, Akşener’in Yavaş’a yakın isimleri 'biçeceğini' öne sürüyor. Ayrıca, partiden dört milletvekilinin de ilerleyen günlerde Yavaş’a yakınlığı nedeniyle istifasını vereceği ifade ediliyor. Söz konusu dört milletvekilinin arasında Manisa milletvekili Şenol Sunat’ın da adı geçiyor.Şenol Sunat kimdir?Şenol Sunat, Türk kadın siyasetçi ve akademisyendir. Sunat, 2 Ekim 1956 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir ve 64 yaşındadır.İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nü bitirmiştir. Yüksek lisans ve doktorasını Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Sitogenetik alanında tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji ve Fen Bilgisi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi (Yrd.Doç.Dr.) olarak görev yapmıştır. Bitki Sitogenetiği ve Fen-Biyoloji eğitimi ile ilgili çok sayıda yurt içi ve yurt dışında bilimsel makalesi yayınlanmıştır. Yurtiçi ve yurt dışında düzenlenen çok sayıda sempozyum, panel ve konferanslara konuşmacı olarak katılmıştır.Şenol Sunat, Türk Ocakları Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürütmüştür. Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği'nin kurulmasına öncülük etmiştir. Halen derneğin Genel Başkanı olarak görev yapmakta ve Türk Dünyası Kadın Birliği ile Balkan Türk Kadın Birliğinin Yürütme Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.2007 Türkiye genel Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden İzmir 1. seçim çevresi milletvekili seçilmiş, 2011 Türkiye Genel Seçimleri'nde milletvekili seçilememiştir. 2012-2015 yılları arasında MHP MYK üyesi olarak görev yapmış, 2017 yılında İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer almış ve Parlamento ve Siyasi İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yürütmektedir.Milletvekilliği döneminde TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliği görevinde bulunmuş ve Hrant Dink Alt Komisyonu üyeliğinde de bulunmuştur. Şenol Sunat iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.Özel hayatı Şenol Sunat, Sami Bal ile 1978 yılında evlenmiş ve 2012 yılında boşanmıştır. 2 çocuk annesidir. Cinayete kurban giden tiyatro oyuncusu İsmail Hakkı Sunat'ın ablasıdır.
https://sputniknews.com.tr/20231221/iyi-partide-bir-istifa-daha-1-milletvekili-kaybedildi-1078676701.html
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İYİ Parti'nin 'Mansur Yavaş sınavı': Ankara'dan toplu istifa mı geliyor?

12:22 22.12.2023
© AA / Ali BalıkçıMeral Akşener, Mansur Yavaş
Meral Akşener, Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AA / Ali Balıkçı
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İYİ Parti ile CHP arasındaki gerilim özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş özelinde had safhada. Meral Akşener'in iki ismi 'korkaklık' ile suçlaması, partideki istifaları da etkiledi.Yüksel Arslan'ın ardından Ankara'da yeni toplu istifalar partinin gündeminde. Ayrıca Meral Akşener'in Yavaş'a yakın isimleri merceği altına aldığı iddiası geldi.
İYİ Parti'de yerel seçimde 'İş birliğine hayır' kararının ikinci kez alınması istifa sürecini hızlandırdı. Partinin önde gelen isimleri bir bir ayrılıklarını duyururken Mansur Yavaş'a çalıştığı ve CHP ile gizlice pazarlık yaptığı öne sürülen isimlerle ise Akşener'in ilgileneceği öne sürülüyor.
İYİ Parti'de son olarak Yüksel Arslan'ın istifasıyla birlikte İYİ Parti'nin Meclis grubunda 38 milletvekili kaldı. Kulisleri hareketlendiren bir iddiaya ise Cumhuriyet yer verdi. İYİ Parti yöneticilerinin iddiasına göre parti örgütleri Mansur Yavaş'a çalışıyor ve CHP ile el altından pazarlık yapıyordu. Bununla birlikte Polatlı ve Gölbaşı örgütleri başta olmak üzere Ankara'da toplu istifaların gündeme geleceği belirtildi.

'Mansur Yavaş'a yakın isimler mercek altında'

Partiden 5 bin kişinin üzerinde kopuş yaşanacağına işaret eden yöneticiler, Akşener’in Yavaş’a yakın isimleri 'biçeceğini' öne sürüyor. Ayrıca, partiden dört milletvekilinin de ilerleyen günlerde Yavaş’a yakınlığı nedeniyle istifasını vereceği ifade ediliyor. Söz konusu dört milletvekilinin arasında Manisa milletvekili Şenol Sunat’ın da adı geçiyor.
Şenol Sunat kimdir?
Şenol Sunat, Türk kadın siyasetçi ve akademisyendir. Sunat, 2 Ekim 1956 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir ve 64 yaşındadır.
İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nü bitirmiştir. Yüksek lisans ve doktorasını Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Sitogenetik alanında tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji ve Fen Bilgisi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi (Yrd.Doç.Dr.) olarak görev yapmıştır. Bitki Sitogenetiği ve Fen-Biyoloji eğitimi ile ilgili çok sayıda yurt içi ve yurt dışında bilimsel makalesi yayınlanmıştır. Yurtiçi ve yurt dışında düzenlenen çok sayıda sempozyum, panel ve konferanslara konuşmacı olarak katılmıştır.
Şenol Sunat, Türk Ocakları Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürütmüştür. Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği'nin kurulmasına öncülük etmiştir. Halen derneğin Genel Başkanı olarak görev yapmakta ve Türk Dünyası Kadın Birliği ile Balkan Türk Kadın Birliğinin Yürütme Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.
2007 Türkiye genel Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden İzmir 1. seçim çevresi milletvekili seçilmiş, 2011 Türkiye Genel Seçimleri'nde milletvekili seçilememiştir. 2012-2015 yılları arasında MHP MYK üyesi olarak görev yapmış, 2017 yılında İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer almış ve Parlamento ve Siyasi İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yürütmektedir.
Milletvekilliği döneminde TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliği görevinde bulunmuş ve Hrant Dink Alt Komisyonu üyeliğinde de bulunmuştur. Şenol Sunat iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Özel hayatı

Şenol Sunat, Sami Bal ile 1978 yılında evlenmiş ve 2012 yılında boşanmıştır. 2 çocuk annesidir. Cinayete kurban giden tiyatro oyuncusu İsmail Hakkı Sunat'ın ablasıdır.
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
POLİTİKA
İYİ Parti'de bir istifa daha: Milletvekili sayısı 44'ten 38'e düştü
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