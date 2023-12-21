https://sputniknews.com.tr/20231221/iyi-partide-bir-istifa-daha-1-milletvekili-kaybedildi-1078676701.html

İYİ Parti'de bir istifa daha: Milletvekili sayısı 44'ten 38'e düştü

İYİ Parti'de bir istifa daha: Milletvekili sayısı 44'ten 38'e düştü

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti. 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T11:14+0300

2023-12-21T11:14+0300

2023-12-21T11:21+0300

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İYİ Parti, CHP’den gelen 'işbirliği' teklifini reddetmesinin ardından istifalarla gündemden düşmüyor. Son olarak İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa ettiğini duyurdu.Böylece İYİ Parti'de milletvekili sayısı 44'ten 38'e düşmüş oldu.Mansur Yavaş vurgusuArslan, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımlarda istifasının gerekçelerini sıralayarak Meral Akşener'in Mansur Yavaş için kullandığı 'korkak' ifadesine tepki göstererek, "Dün ateş çemberinden geçerken omuz omuza mücadele ettiğim Sayın Yavaş’ın gerektiği yerde gösterdiği cesareti yakinen bilirim. Bırakın korkak olmayı, çatal yüreklidir" dedi.İşte Arslan'ın istifa mektubu:

https://sputniknews.com.tr/20231221/abdulkadir-selvi-aksenerin-erdogan-bilir-imamoglu-da-ogrenecek-sozunun-sifreleri-neler-1078672342.html

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iyi parti, istifa