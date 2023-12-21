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https://sputniknews.com.tr/20231221/abdulkadir-selvi-aksenerin-erdogan-bilir-imamoglu-da-ogrenecek-sozunun-sifreleri-neler-1078672342.html
Abdulkadir Selvi: Akşener’in 'Erdoğan bilir, İmamoğlu da öğrenecek' sözünün şifreleri neler?
Abdulkadir Selvi: Akşener’in 'Erdoğan bilir, İmamoğlu da öğrenecek' sözünün şifreleri neler?
Abdulkadir Selvi Akşener’in 'Erdoğan bilir, İmamoğlu da öğrenecek' sözünün ne anlama geldiğini açıkladı ve "Akşener konuşmasının devamında, Erdoğan İstanbul... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T10:10+0300
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politika
meral akşener
ekrem imamoğlu
chp
iyi parti
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti lideri Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki sözlü atışmanın değerlendirmesini yaptı.Selvi bugün kaleme aldığı yazısında şu noktalara değindi:Selvi, Akşener ile Erdoğan arasındaki dengeyi de hatırlattı ve şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20231209/inceden-izmir-aciklamasi-ekrem-imamoglu-ile-konustuk-ozgur-ozel-ve-aksener-ile-gorusecegiz-1078249978.html
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meral akşener, ekrem imamoğlu, chp, iyi parti, recep tayyip erdoğan
meral akşener, ekrem imamoğlu, chp, iyi parti, recep tayyip erdoğan

Abdulkadir Selvi: Akşener’in 'Erdoğan bilir, İmamoğlu da öğrenecek' sözünün şifreleri neler?

10:10 21.12.2023
© FotoğrafAkşener -İmamoğlu
Akşener -İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© Fotoğraf
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Abdulkadir Selvi Akşener’in 'Erdoğan bilir, İmamoğlu da öğrenecek' sözünün ne anlama geldiğini açıkladı ve "Akşener konuşmasının devamında, Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan cezaevine gönderilirken yanında olduğunu, kapısının önünden korumalar çekilirken yardıma koştuğunu anlatıyor." dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti lideri Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki sözlü atışmanın değerlendirmesini yaptı.
Selvi bugün kaleme aldığı yazısında şu noktalara değindi:
"Akşener’in, İmamoğlu tarafından haddini aşmakla suçlanması üzerine tepkisi ne oldu dersiniz? “Nankör. Nankör Ekrem.” Akşener’de, bir kadın siyasetçi olarak Ekrem İmamoğlu’na karşı, “Senin için saçımı süpürge ettim. Ama sen benim partimi parçalıyorsun” duygusu hâkim. O nedenle Meral Akşener, kim olduğunu sana göstereceğim modunda hareket ediyor. Meral Akşener’in, ”Dün bir aydınlanma yaşadım. Sayın Erdoğan bilir. İmamoğlu da öğrenecek” sözünün şifrelerinin iyi okunması gerekiyor. Akşener konuşmasının devamında, Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan cezaevine gönderilirken yanında olduğunu, kapısının önünden korumalar çekilirken yardıma koştuğunu anlatıyor."
Selvi, Akşener ile Erdoğan arasındaki dengeyi de hatırlattı ve şunları ekledi:
"Akşener’in namusuna yönelik çirkin ifadeler kullanılmıştı. O zaman Yeni Şafak’taydım. “Akşener’in namusu namusumuzdur” diye yazı yazdım. Bir kadın siyasetçiye yönelik çirkin ithamlara karşı çıktım. Akşener o süreçte Erdoğan’dan destek beklediğini ifade etmişti. Erdoğan’la görüşmüş. Erdoğan bu tür ithamları çok çirkin bulduğunu ifade etmiş. İlgileneceğini söylemiş. Erdoğan, düşmanı dahi olsa kirli kumpaslara, çirkin ithamlara karşı çıkar. Ama nedense Akşener’de yeterince ilgilenilmediği duygusu hâkim olmuştu. 2017 yılındaki anayasa refarandumunda o duygunun da etkisiyle ‘hayır’ kampanyası yürütmüştü. Ardından 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a karşı aday oldu. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara’da, AK Parti’ye karşı ittifakı CHP’ye Akşener teklif etti. 2023 seçimlerinde 6’lı Masa’da yer alıp Erdoğan’a karşı bir takım çekinceleri olmasına rağmen Kılıçdaroğlu’nu destekledi. Yani o tarihten itibaren Erdoğan’a karşı hangi siyasi cephe oluştuysa onun içinde ve başında yer aldı. Erdoğan’a karşı başarılı olamadı. Ama Ekrem İmamoğlu bir Erdoğan değil. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu’na şimdi aynı mesajı gönderiyor. Akşener’i tanıyorsam maç yeni başlıyor."
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2023
POLİTİKA
İnce'den İzmir açıklaması: Ekrem İmamoğlu ile konuştuk, Özgür Özel ve Akşener ile görüşeceğiz
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