Abdulkadir Selvi: Akşener’in 'Erdoğan bilir, İmamoğlu da öğrenecek' sözünün şifreleri neler?

"Akşener’in namusuna yönelik çirkin ifadeler kullanılmıştı. O zaman Yeni Şafak’taydım. “Akşener’in namusu namusumuzdur” diye yazı yazdım. Bir kadın siyasetçiye yönelik çirkin ithamlara karşı çıktım. Akşener o süreçte Erdoğan’dan destek beklediğini ifade etmişti. Erdoğan’la görüşmüş. Erdoğan bu tür ithamları çok çirkin bulduğunu ifade etmiş. İlgileneceğini söylemiş. Erdoğan, düşmanı dahi olsa kirli kumpaslara, çirkin ithamlara karşı çıkar. Ama nedense Akşener’de yeterince ilgilenilmediği duygusu hâkim olmuştu. 2017 yılındaki anayasa refarandumunda o duygunun da etkisiyle ‘hayır’ kampanyası yürütmüştü. Ardından 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a karşı aday oldu. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara’da, AK Parti’ye karşı ittifakı CHP’ye Akşener teklif etti. 2023 seçimlerinde 6’lı Masa’da yer alıp Erdoğan’a karşı bir takım çekinceleri olmasına rağmen Kılıçdaroğlu’nu destekledi. Yani o tarihten itibaren Erdoğan’a karşı hangi siyasi cephe oluştuysa onun içinde ve başında yer aldı. Erdoğan’a karşı başarılı olamadı. Ama Ekrem İmamoğlu bir Erdoğan değil. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu’na şimdi aynı mesajı gönderiyor. Akşener’i tanıyorsam maç yeni başlıyor."