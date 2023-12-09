İnce'den İzmir açıklaması: Ekrem İmamoğlu ile konuştuk, Özgür Özel ve Akşener ile görüşeceğiz

“İzmir adaylık konusu diye bir şey yok. Böyle bir teklif yok ki üzerine konuşalım. Ben İzmir konusunda CHP’yi uyardım. İzmir’i çantada keklik görüyorlar ama bu kez İzmir öyle çantada keklik falan değil. Yanlış bir adayla İzmir’i kaybederler. HEDEP'in İzmir’e Sırrı Süreyya Önder’i aday göstereceği konuşuluyor. HEDEP’in İzmir’de ciddi bir oyu var ve Sırrı Süreyya Önder bu oyu toparlar. İYİ Parti’nin adayı Özlale de bir miktar oy alır. Bir bakarsın İzmir de gidivermiş. İzmir’de kimi göstersem alırım kafasından çıkmaları lazım. Bunu söyledim ben. CHP’nin yeni yönetiminin ayakları henüz yere basmıyor. Bunun için kendileri ile konuşup uyarmaya çalışıyorum.”