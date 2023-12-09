https://sputniknews.com.tr/20231209/inceden-izmir-aciklamasi-ekrem-imamoglu-ile-konustuk-ozgur-ozel-ve-aksener-ile-gorusecegiz-1078249978.html
İnce'den İzmir açıklaması: Ekrem İmamoğlu ile konuştuk, Özgür Özel ve Akşener ile görüşeceğiz
İnce'den İzmir açıklaması: Ekrem İmamoğlu ile konuştuk, Özgür Özel ve Akşener ile görüşeceğiz
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu ile görüşmeleri ve İzmir'den aday gösterileceği iddiaları hakkında konuştu. İnce "‘İstanbul’u... 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T16:33+0300
2023-12-09T16:33+0300
2023-12-09T16:38+0300
politika
fatih altaylı
muharrem ince
izmir
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
izmir büyükşehir belediyesi
seçim
yerel seçim
özgür özel
meral akşener
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Fatih Altaylı'ya konuşarak gündemi ve yerel seçim iddialarını konuşan Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine böyle bir İzmir teklif gelmediğini belirten İnce, salı günü Özgür Özel ile buluşacağını, ardından Meral Akşener ile de görüşeceğini açıkladı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi ve Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduktan sonra 'babaevine dönme' çağrısıyla yeniden kamuoyu gündemine gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, söz konusu görüşmeler ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.'Ekrem İmamoğlu'nu aradım'Fatih Altaylı'ya konuşan İnce, Ekrem İmamoğlu ile kendisinin görüşmek istediğini ve "Senin için ne yapabilirim?" diye sorduğunu anlattı:'Akşener ile görüşeceğim'Bunun Özgür Özel'e bir saygısızlık olmadığını vurgulayan İnce, Özel ile salı günü buluşacaklarını, ardından da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20231207/muharrem-ince-izmire-evet-diyebilir-iddiasi-1078180064.html
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fatih altaylı, muharrem ince, izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir büyükşehir belediyesi, seçim, yerel seçim, özgür özel, meral akşener, memleket partisi, aday
fatih altaylı, muharrem ince, izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izmir büyükşehir belediyesi, seçim, yerel seçim, özgür özel, meral akşener, memleket partisi, aday
İnce'den İzmir açıklaması: Ekrem İmamoğlu ile konuştuk, Özgür Özel ve Akşener ile görüşeceğiz
16:33 09.12.2023 (güncellendi: 16:38 09.12.2023)
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu ile görüşmeleri ve İzmir'den aday gösterileceği iddiaları hakkında konuştu. İnce "‘İstanbul’u kazanmak önemliydi ama kaybetmemek daha önemli. Senin kaybetmen Cumhuriyetçilerin moralini bozar. Senin o yeri koruman lazım. Ben senin için ne yapabilirim?’ dedim." ifadelerini kullandı.
Fatih Altaylı'ya konuşarak gündemi ve yerel seçim iddialarını konuşan Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine böyle bir İzmir teklif gelmediğini belirten İnce, salı günü Özgür Özel ile buluşacağını, ardından Meral Akşener ile de görüşeceğini açıkladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi ve Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduktan sonra 'babaevine dönme' çağrısıyla yeniden kamuoyu gündemine gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, söz konusu görüşmeler ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
'Ekrem İmamoğlu'nu aradım'
Fatih Altaylı'ya konuşan İnce, Ekrem İmamoğlu ile kendisinin görüşmek istediğini ve "Senin için ne yapabilirim?" diye sorduğunu anlattı:
"İstanbul’u kazanmak önemliydi ama kaybetmemek daha önemli. Senin kaybetmen Cumhuriyetçilerin moralini bozar. Senin o yeri koruman lazım. Ben senin için ne yapabilirim? Ben aday olmadığım Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul’da 103 bin oy aldım, bir o kadar da iptal edildi. Bu demektir ki Memleket Partisi’nin burada en az 250 bin oyu var. Geçen seçimde 14 bin oy farkla kazandığı düşünülürse bu destek bence önemli. İstanbul’u kaybetmemek lazım.”
'Akşener ile görüşeceğim'
Bunun Özgür Özel'e bir saygısızlık olmadığını vurgulayan İnce, Özel ile salı günü buluşacaklarını, ardından da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceğini açıkladı.
“İzmir adaylık konusu diye bir şey yok. Böyle bir teklif yok ki üzerine konuşalım. Ben İzmir konusunda CHP’yi uyardım. İzmir’i çantada keklik görüyorlar ama bu kez İzmir öyle çantada keklik falan değil. Yanlış bir adayla İzmir’i kaybederler. HEDEP'in İzmir’e Sırrı Süreyya Önder’i aday göstereceği konuşuluyor. HEDEP’in İzmir’de ciddi bir oyu var ve Sırrı Süreyya Önder bu oyu toparlar. İYİ Parti’nin adayı Özlale de bir miktar oy alır. Bir bakarsın İzmir de gidivermiş. İzmir’de kimi göstersem alırım kafasından çıkmaları lazım. Bunu söyledim ben. CHP’nin yeni yönetiminin ayakları henüz yere basmıyor. Bunun için kendileri ile konuşup uyarmaya çalışıyorum.”