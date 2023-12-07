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Muharrem İnce için 'İzmir adaylığı' iddiası
Muharrem İnce için 'İzmir adaylığı' iddiası
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin geçtiğimiz hafta gerçekleşen görüşmesinde yerel seçimde iş birliği konusu ele... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T13:57+0300
2023-12-07T14:03+0300
politika
muharrem ince
chp
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ekrem imamoğlu
istanbul
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçen hafta cuma günü görüştü. 'İşbirliğine açığım'Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan İnce, "Ben muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti'nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan işbirliği önerisine açığım" dedi. Saymaz, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için İnce'ye teklif götüreceğini duyduğunu söyledi.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 1 Aralık Cuma günü görüştükleri belirtildi.Gazeteci İsmail Saymaz, görüşmeye ilişkin bilgi vererek, "Muharrem İnce birkaç hafta önce bütün muhalefete çağrı yapmıştı. Bunlardan birincisi sandık güvenliği ve işbirliği çağrısı yapmıştı. Bu çağrı CHP'de bir karşılık bulmuş. Öğrendiğim kadarıyla geçen cuma günü İmamoğlu ile Muharrem İnce görüştüler. Bu görüşmede ittifak meselesi de ele alındı" dedi.'Muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti'ye gitmesine gönlüm razı olmaz'Saymaz, İnce'nin görüşmede İmamoğlu'na, "Siz İstanbul'u 13 bin oy farkla almıştınız. Memleket Partisi ise cumhurbaşkanı adayı seçime girmediği halde İstanbul'da 100 bin üzerinde oy aldı. Dolayısıyla bu oy da İstanbul'un kazanılmasına etki edecektir" dediğini aktardı."Elbette işbirliğine sıcak bakıyorum" diyen İnce, "Ben muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti'nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan işbirliği önerisine açığım. Önümüzdeki hafta da görüşeceğiz" dedi.Saymaz ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Muharrem İnce'ye teklif edilebileceğini duyduğunu belirtti.İnce'ye İzmir teklifi gitti mi?İddiayı Muharrem İnce'ye sorduğunu belirten Saymaz, İnce'nin "Teklif edilmedi ama benim kulağıma geldi" dediğini aktardı.
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Muharrem İnce için 'İzmir adaylığı' iddiası

13:57 07.12.2023 (güncellendi: 14:03 07.12.2023)
© AA / Berke BayurMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© AA / Berke Bayur
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin geçtiğimiz hafta gerçekleşen görüşmesinde yerel seçimde iş birliği konusu ele alındı. İş birliği kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Muharrem İnce'ye teklif gidebileceği iddia edildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçen hafta cuma günü görüştü.

'İşbirliğine açığım'

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan İnce, "Ben muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti'nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan işbirliği önerisine açığım" dedi. Saymaz, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için İnce'ye teklif götüreceğini duyduğunu söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 1 Aralık Cuma günü görüştükleri belirtildi.
Gazeteci İsmail Saymaz, görüşmeye ilişkin bilgi vererek, "Muharrem İnce birkaç hafta önce bütün muhalefete çağrı yapmıştı. Bunlardan birincisi sandık güvenliği ve işbirliği çağrısı yapmıştı. Bu çağrı CHP'de bir karşılık bulmuş. Öğrendiğim kadarıyla geçen cuma günü İmamoğlu ile Muharrem İnce görüştüler. Bu görüşmede ittifak meselesi de ele alındı" dedi.

'Muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti'ye gitmesine gönlüm razı olmaz'

Saymaz, İnce'nin görüşmede İmamoğlu'na, "Siz İstanbul'u 13 bin oy farkla almıştınız. Memleket Partisi ise cumhurbaşkanı adayı seçime girmediği halde İstanbul'da 100 bin üzerinde oy aldı. Dolayısıyla bu oy da İstanbul'un kazanılmasına etki edecektir" dediğini aktardı.
"Elbette işbirliğine sıcak bakıyorum" diyen İnce, "Ben muhalefetin elindeki kalelerin AK Parti'nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan işbirliği önerisine açığım. Önümüzdeki hafta da görüşeceğiz" dedi.
Saymaz ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Muharrem İnce'ye teklif edilebileceğini duyduğunu belirtti.

İnce'ye İzmir teklifi gitti mi?

İddiayı Muharrem İnce'ye sorduğunu belirten Saymaz, İnce'nin "Teklif edilmedi ama benim kulağıma geldi" dediğini aktardı.
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