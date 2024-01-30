https://sputniknews.com.tr/20240130/merkez-bankasindan-zorunlu-karsilik-oranlarinda-degisiklik-1080171519.html

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik

Merkez Bankası, kur korumalı hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 25’e indirilmesi, döviz cinsinden hesaplar için... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T00:11+0300

2024-01-30T00:11+0300

2024-01-30T00:19+0300

ekonomi

merkez bankası

son dakika

kur korumalı mevduat (kkm)

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TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, zorunlu karşılık uygulamasında; piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak, makro finansal istikrarı güçlendirecek ve miktarsal sıkılaştırma yoluyla parasal aktarımın desteklenmesini sağlayacak değişikliler yapılması kararı alındı.Bu kapsamda, kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30'dan yüzde 25'e indirilmesine, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç) için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltilmesine karar verildi.Söz konusu düzenlemelerle TL mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edildiği belirtildi.Sadeleşme süreci ve miktarsal sıkılaştırmaya ilişkin adımlar, Para Politikası Kurulu'nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda devam edecek.Para Politikası Kurulu'nun 25 Ocak 2024 tarihli kararında, devam eden sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasının destekleneceği belirtilirken, sterilizasyon araçlarının çeşitliliği artırılarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceği bildirilmişti.​​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20240125/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1080025387.html

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merkez bankası, son dakika, kur korumalı mevduat (kkm)