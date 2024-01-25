Türkiye
Merkez Bankası faizi yüzde 45'e çıkardı
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https://sputniknews.com.tr/20240125/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1080025387.html
Merkez Bankası faizi yüzde 45'e çıkardı
Merkez Bankası faizi yüzde 45'e çıkardı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Yılın ilk toplantısını yapan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentilere... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Yılın ilk toplantısını yapan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltti.'Aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmüştür'PPK'nın karar metninde şu ifadelere yer verildi:Aralık ayında 250 baz puan artırmıştıMerkez Bankası 2023 yılının son ayında politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artırarak yüzde 42.5'e çıkarmıştı.
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Merkez Bankası faizi yüzde 45'e çıkardı

14:01 25.01.2024 (güncellendi: 14:15 25.01.2024)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Yılın ilk toplantısını yapan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltti.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Yılın ilk toplantısını yapan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artışla yüzde 45'e yükseltti.

'Aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmüştür'

PPK'nın karar metninde şu ifadelere yer verildi:
"Aralık ayında manşet enflasyon son Enflasyon Raporu’nda sunulan görünümle uyumlu bir artış kaydetmiştir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin, öngörülen dezenflasyon süreci ile tutarlı seyrettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında başlayan sınırlı iyileşmenin devam ettiğini değerlendirmektedir. Dış finansman koşulları, rezervlerdeki güçlenme, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmüştür. "
"Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir. Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kurul, sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasını destekleyecektir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir."

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."

Aralık ayında 250 baz puan artırmıştı

Merkez Bankası 2023 yılının son ayında politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artırarak yüzde 42.5'e çıkarmıştı.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
EKONOMİ
Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42.5'e çıkardı
21 Aralık 2023, 14:00
Türkiye
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