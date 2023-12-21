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Merkez Bankası'ndan rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesi
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https://sputniknews.com.tr/20231221/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1078681132.html
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası politika faizini 42.5'e çıkardı. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artırarak yüzde 42.5'e çıkardı.Kredi kartı faizleri artıyor mu?TCMB'nin internet sitesinde kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin basın duyurusu yayınlandı.Buna göre, referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenirken, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmadı.'Yüzde 4'e inecek'Merkez Bankası, "Yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranı yüzde 4'e indirilecek" açıklamasını da duyurdu.'Parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldı'Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun karar metninde şu ifadeler yer aldı: Kasım ayında 500 baz puan artırmıştıTCMB Para Politikası Kurulu kasım ayı olağan toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a yükseltmişti.
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

14:00 21.12.2023 (güncellendi: 14:42 21.12.2023)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© AA
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Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası politika faizini 42.5'e çıkardı.
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu politika faizini beklentilere paralel 250 baz puan artırarak yüzde 42.5'e çıkardı.

Kredi kartı faizleri artıyor mu?

TCMB'nin internet sitesinde kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin basın duyurusu yayınlandı.
Buna göre, referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenirken, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmadı.

'Yüzde 4'e inecek'

Merkez Bankası, "Yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranı yüzde 4'e indirilecek" açıklamasını da duyurdu.

'Parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldı'

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun karar metninde şu ifadeler yer aldı:
"Kasım ayında sınırlı bir artış kaydeden manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin devam ettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin güçlenerek artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmektedir. Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir. Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin, parasal sıkılaşma eşliğinde aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."

Kasım ayında 500 baz puan artırmıştı

TCMB Para Politikası Kurulu kasım ayı olağan toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a yükseltmişti.
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