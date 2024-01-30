https://sputniknews.com.tr/20240130/kremlin-ortadogudaki-gerilim-endise-verici-1080190691.html

Kremlin: Ortadoğu’daki gerilim endişe verici

Kremlin: Ortadoğu’daki gerilim endişe verici

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, çatışma potansiyelinin aşırı hale geldiği Ortadoğu’da istikrarsızlığa yol açacak eylemleri onaylamadıklarını belirterek, “Şimdi... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T14:04+0300

2024-01-30T14:04+0300

2024-01-30T14:04+0300

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ABD'nin, Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne saldırıya misilleme olarak İran’a ait tesislere saldırı düzenleme ihtimalini başkent Moskova’da gazetecilere değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, bölgede gerginliği artıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, "Bölgede görülen yüksek çatışma potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, durumun istikrarsızlaşmasına, gerilimlerin tırmanmasına yol açabilecek hiçbir eylemi olumlu karşılamıyoruz" diye konuştu.Peskov, kimden gelirse gelsin bu adımların devamını da hoş görmeyeceklerini de kaydettiği konuşmasında, “Gerilim seviyesinin oldukça endişe verici olduğunu düşünüyoruz. Tam aksine, şimdi gerilimi azaltacak adımları atmanın zamanı. Bu, çatışmanın özellikle Ortadoğu’ya daha fazla yayılmasını önlememize ve en azından çatışmayı bir şekilde ortadan kaldırmamıza yardımcı olabilecek tek şey. Şimdi bu bizim için son derece önemli. Şimdi bu bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.Biden, Ürdün’deki saldırıya misilleme seçeneklerini değerlendiriyorABD Başkanı Joe Biden’ın, Ürdün’de üç askerin ölümüyle sonuçlanan saldırıya misilleme seçeneklerini değerlendirme talimatını verdiği, olası seçenekler arasında Irak ve Suriye’deki İranlı askerlere yönelik saldırılar olduğu belirtildi.Politico gazetesi, ABD idaresindeki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “Biden, hafta sonu gerçekleşen saldırıya verilecek karşılık için ekibine askeri seçenekleri değerlendirme emrini verdi” diye yazdı.Adları açıklanmayan kaynaklar, ABD Savunma Bakanlığı’nın birkaç seçenek üzerinde çalıştığını dile getirdi. Aralarında, Körfez’de İran Deniz Kuvvetleri’ne veya Irak ile Suriye’deki İranlı askerlere yönelik saldırıların düzenlenmesi seçenekleri de yer alıyor.Bir kaynak, alınacak karara Biden’in onay vermesi durumunda, misillemenin önümüzdeki birkaç gün içerisinde beklenebileceğini söyledi.Biden, Ulusal Güvenlik Konseyi ile son saldırıyı görüşmüştüABD Başkanı Joe Biden, Suriye-Ürdün sınırında bulunan bir Amerikan üssüne düzenlenen ve 3 ABD askerinin öldüğü saldırının ardından "seçenekleri görüşmek" üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'ni (NSC) topladı.Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, dün sabah saatlerinde Beyaz Saray'da NSC üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede, Suriye-Ürdün sınırında bulunan "Kule 22" adlı Amerikan üssüne düzenlenen ve 3 Amerikan askerinin öldüğü saldırıya ilişkin gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.Görüşmeye, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'in yanı sıra diğer yetkililer ve NSC Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk katıldı.Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, Biden'a tüm seçenekleri sunduklarını ve ABD Başkanı'nın saldırıya ne şekilde karşılık vereceklerine ilişkin kararı vereceğini bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240130/abd-disisleri-bakan-yardimcisi-vekili-nuland-suriyeden-cekilmeyecegiz-1080183162.html

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rusya, ortadoğu, abd, abd hegemonyası, joe biden, kremlin, moskova, dmitriy peskov, suriye, ürdün