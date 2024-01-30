https://sputniknews.com.tr/20240130/biden-urdundeki-saldiriya-misilleme-seceneklerini-degerlendiriyor-1080180044.html

Biden, Ürdün’deki saldırıya misilleme seçeneklerini değerlendiriyor

Biden, Ürdün’deki saldırıya misilleme seçeneklerini değerlendiriyor

ABD Başkanı Joe Biden’in, Ürdün’de üç askerin ölümüyle sonuçlanan saldırıya misilleme seçeneklerini değerlendirme talimatını verdiği, olası seçenekler arasında... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T10:21+0300

2024-01-30T10:21+0300

2024-01-30T10:21+0300

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Politico gazetesi, ABD idaresindeki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “Biden, hafta sonu gerçekleşen saldırıya verilecek karşılık için ekibine askeri seçenekleri değerlendirme emrini verdi” diye yazdı.Adları açıklanmayan kaynaklar, ABD Savunma Bakanlığı’nın birkaç seçenek üzerinde çalıştığını dile getirdi. Aralarında, Körfez’de İran Deniz Kuvvetleri’ne veya Irak ile Suriye’deki İranlı askerlere yönelik saldırıların düzenlenmesi seçenekleri de yer alıyor.Bir kaynak, alınacak karara Biden’in onay vermesi durumunda, misillemenin önümüzdeki birkaç gün içerisinde beklenebileceğini söyledi.Biden, Ulusal Güvenlik Konseyi ile son saldırıyı görüşmüştüABD Başkanı Joe Biden, Suriye-Ürdün sınırında bulunan bir Amerikan üssüne düzenlenen ve 3 ABD askerinin öldüğü saldırının ardından "seçenekleri görüşmek" üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'ni (NSC) topladı.Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, dün sabah saatlerinde Beyaz Saray'da NSC üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede, Suriye-Ürdün sınırında bulunan "Kule 22" adlı Amerikan üssüne düzenlenen ve 3 Amerikan askerinin öldüğü saldırıya ilişkin gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.Görüşmeye, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'in yanı sıra diğer yetkililer ve NSC Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk katıldı.Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, Biden'a tüm seçenekleri sunduklarını ve ABD Başkanı'nın saldırıya ne şekilde karşılık vereceklerine ilişkin kararı vereceğini bildirdi.ABD güçlerine yönelik İHA ile düzenlenen saldırıBeyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Joe Biden, "Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var" ifadesini kullanmıştı.Biden, saldırıyla ilgili bilgileri halen toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 34 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240129/abdli-senatoru-grahamden-irani-vuralim-cagrisi-1080144593.html

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