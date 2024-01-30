https://sputniknews.com.tr/20240130/hollandadan-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-1080186974.html

Hollanda'dan Ukrayna'ya yeni askeri yardım

Hollanda'dan Ukrayna'ya yeni askeri yardım

Hollanda Savunma Bakan Vekili Kajsa Ollongren, Ukrayna'ya 122 milyon euro tutarındaki yeni yardım gönderdiklerini ve bunun mühimmat ve teçhizat alımının yanı... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T13:03+0300

2024-01-30T13:03+0300

2024-01-30T13:03+0300

ukrayna krizi

hollanda

ukrayna

avrupa

avrupa birliği

askeri yardım

kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1d/1080152601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3cda0d16f70372148ca6c4a698d1e44.jpg

Hollanda parlamentosuna Ukrayna'ya gönderilen yeni yardım dilimi hakkında bir mektup sunan Ollongren, 87 milyon euro'nun Almanya tarafından organize edilen uluslararası fona 155 mm kalibreli havan mermileri alımı için gönderileceğini kaydetti.Ollongren, 25 milyon euro'nun hava savunma sistemleri de dahil çeşitli askeri teçhizatın alımı için Uluslararası Ukrayna Yardım Fonu'na aktarılacağını bildirirken ülkenin siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesi için de 10 milyon euro göndereceklerini ifade etti.Hollanda'da Aralık ayında yapılan parlamento seçimlerini kazanan aşırı sağcı politikacı Geert Wilders, Kiev'e yapılan yardımın azaltılmasından yana olduğunu açıklamış ve Ukraynalılara daha fazla silah gönderilmesini desteklemeyeceğine dair vaatte bulunmuştu.Aralık ayının sonunda ise Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ilk 18 F-16 savaş uçağının Ukrayna'ya teslim edilmek üzere hazırlandığını bildirmişti. Savaş uçaklarının teslimatı için Ukrayna tarafının personel ve altyapı gerekliliklerini yerine getirmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240125/kiev-batidan-gelecek-f-16lari-henuz-kullanmaya-hazir-olmadigini-bildirdi-1080035814.html

hollanda

ukrayna

avrupa birliği

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hollanda, ukrayna, avrupa, avrupa birliği, askeri yardım, kiev