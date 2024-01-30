https://sputniknews.com.tr/20240130/hollandadan-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-1080186974.html
Hollanda'dan Ukrayna'ya yeni askeri yardım
Hollanda'dan Ukrayna'ya yeni askeri yardım
Hollanda Savunma Bakan Vekili Kajsa Ollongren, Ukrayna'ya 122 milyon euro tutarındaki yeni yardım gönderdiklerini ve bunun mühimmat ve teçhizat alımının yanı... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T13:03+0300
2024-01-30T13:03+0300
2024-01-30T13:03+0300
ukrayna krizi
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Hollanda parlamentosuna Ukrayna'ya gönderilen yeni yardım dilimi hakkında bir mektup sunan Ollongren, 87 milyon euro'nun Almanya tarafından organize edilen uluslararası fona 155 mm kalibreli havan mermileri alımı için gönderileceğini kaydetti.Ollongren, 25 milyon euro'nun hava savunma sistemleri de dahil çeşitli askeri teçhizatın alımı için Uluslararası Ukrayna Yardım Fonu'na aktarılacağını bildirirken ülkenin siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesi için de 10 milyon euro göndereceklerini ifade etti.Hollanda'da Aralık ayında yapılan parlamento seçimlerini kazanan aşırı sağcı politikacı Geert Wilders, Kiev'e yapılan yardımın azaltılmasından yana olduğunu açıklamış ve Ukraynalılara daha fazla silah gönderilmesini desteklemeyeceğine dair vaatte bulunmuştu.Aralık ayının sonunda ise Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ilk 18 F-16 savaş uçağının Ukrayna'ya teslim edilmek üzere hazırlandığını bildirmişti. Savaş uçaklarının teslimatı için Ukrayna tarafının personel ve altyapı gerekliliklerini yerine getirmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240125/kiev-batidan-gelecek-f-16lari-henuz-kullanmaya-hazir-olmadigini-bildirdi-1080035814.html
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hollanda, ukrayna, avrupa, avrupa birliği, askeri yardım, kiev
hollanda, ukrayna, avrupa, avrupa birliği, askeri yardım, kiev
Hollanda'dan Ukrayna'ya yeni askeri yardım
Hollanda Savunma Bakan Vekili Kajsa Ollongren, Ukrayna'ya 122 milyon euro tutarındaki yeni yardım gönderdiklerini ve bunun mühimmat ve teçhizat alımının yanı sıra siber güvenliğin güçlendirilmesinde kullanılacağını belirtti.
Hollanda parlamentosuna Ukrayna'ya gönderilen yeni yardım dilimi hakkında bir mektup sunan Ollongren, 87 milyon euro'nun Almanya tarafından organize edilen uluslararası fona 155 mm kalibreli havan mermileri alımı için gönderileceğini kaydetti.
Ollongren, 25 milyon euro'nun hava savunma sistemleri de dahil çeşitli askeri teçhizatın alımı için Uluslararası Ukrayna Yardım Fonu'na aktarılacağını bildirirken ülkenin siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesi için de 10 milyon euro göndereceklerini ifade etti.
Hollanda'da Aralık ayında yapılan parlamento seçimlerini kazanan aşırı sağcı politikacı Geert Wilders, Kiev'e yapılan yardımın azaltılmasından yana olduğunu açıklamış ve Ukraynalılara daha fazla silah gönderilmesini desteklemeyeceğine dair vaatte bulunmuştu.
Aralık ayının sonunda ise Hollanda Başbakanı Mark Rutte
, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ilk 18 F-16
savaş uçağının Ukrayna'ya teslim edilmek üzere hazırlandığını bildirmişti.
Savaş uçaklarının teslimatı için Ukrayna tarafının personel ve altyapı gerekliliklerini yerine getirmesi bekleniyor.