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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240125/kiev-batidan-gelecek-f-16lari-henuz-kullanmaya-hazir-olmadigini-bildirdi-1080035814.html
Kiev, Batı’dan gelecek F-16’ları henüz kullanmaya hazır olmadığını bildirdi
Kiev, Batı’dan gelecek F-16’ları henüz kullanmaya hazır olmadığını bildirdi
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, Batılı müttefiklerin Kiev'e F-16 savaş uçakları göndereceğini hatırlatırken, ancak Ukrayna'nın bunları... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T15:14+0300
2024-01-25T15:14+0300
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Gazetecilere konuşan İgnat, Kiev müttefiklerinin F-16’ları sağlamaya hazır olduğunu vurgularken, “Asıl soru şu: Ukrayna'da çalışması için her şey hazır mı? Pilotlar, altyapı ve bakımı hazır olmalı: Bunlar çok amaçlı uçaklar. Ukrayna'da konuşlandırılmaları, hizmete alınmaları ve savaşta kullanılmaları konusunda kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.Financial Times'ın haberine göre 11 ülkeden oluşan koalisyon Ukraynalı pilotları F-16 uçurmak üzere eğitmeye başlayacak.Ukrayna Savunma Bakanı'na göre koalisyonda Danimarka, Hollanda, Belçika, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç ve İngiltere yer alıyor.Washington, Ukrayna’nın, pilotlarının eğitimi tamamlandıktan sonra üçüncü ülkelerden F-16'ları teslim alacağını duyururken, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya savaş uçağını sağlamayı kabul eden ilk ülkeler olmuştu.Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Kiev'e ilk F-16'ları bu yıl göndereceklerini söylerken, Hollanda'nın Romanya'da Ukraynalı pilotların F-16'ları uçurmak üzere eğitildiği merkeze de 12-18 adet savaş uçağı göndermeyi planladığını eklemişti.Danimarka'da yayın yapan Berlingske gazetesinin ülke Savunma Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberinde, Ukrayna'ya hibe ettiği uçakların teslimatında 6 aylık gecikme yaşanacağı belirtildi.Savunma Bakanlığının gecikmelerde etkili olan faktörler arasında Ukraynalı pilotların eğitimi, ekipman durumu ve hava şartları olduğunu açıkladığı ifade edildi.Normalde yılbaşından sonra teslim edilmesi planlanan savaş uçaklarının teslimatının 2024'ün ikinci çeyreğinde yapılması planlanıyor.Yakın zamanda Ukrayna’da yayımlanan Fokus gazetesine konuşan İgnat, Ukrayna'nın Batılı ülkeler tarafından sağlanan hava savunma sistemleri füzeleri ve F-16 savaş uçaklarını, Rus ordusunun saldırılarına karşı savunmasız kalacağı endişesiyle kendi topraklarında bulundurmaktan çekindiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240125/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ukraynanin-zaferi-avrupa-guvenliginin-garantisidir-1080032287.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, f-16, hollanda, danimarka, nato, abd, kiev
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, f-16, hollanda, danimarka, nato, abd, kiev

Kiev, Batı’dan gelecek F-16’ları henüz kullanmaya hazır olmadığını bildirdi

15:14 25.01.2024
© AFP 2023 / MADS CLAUS RASMUSSENUkrayna Zelenskiy F-16
Ukrayna Zelenskiy F-16 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AFP 2023 / MADS CLAUS RASMUSSEN
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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, Batılı müttefiklerin Kiev'e F-16 savaş uçakları göndereceğini hatırlatırken, ancak Ukrayna'nın bunları almaya hazır olduğundan şüphe duyduğunu söyledi.
Gazetecilere konuşan İgnat, Kiev müttefiklerinin F-16’ları sağlamaya hazır olduğunu vurgularken, “Asıl soru şu: Ukrayna'da çalışması için her şey hazır mı? Pilotlar, altyapı ve bakımı hazır olmalı: Bunlar çok amaçlı uçaklar. Ukrayna'da konuşlandırılmaları, hizmete alınmaları ve savaşta kullanılmaları konusunda kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Financial Times'ın haberine göre 11 ülkeden oluşan koalisyon Ukraynalı pilotları F-16 uçurmak üzere eğitmeye başlayacak.
Ukrayna Savunma Bakanı'na göre koalisyonda Danimarka, Hollanda, Belçika, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç ve İngiltere yer alıyor.
Washington, Ukrayna’nın, pilotlarının eğitimi tamamlandıktan sonra üçüncü ülkelerden F-16'ları teslim alacağını duyururken, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya savaş uçağını sağlamayı kabul eden ilk ülkeler olmuştu.
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Kiev'e ilk F-16'ları bu yıl göndereceklerini söylerken, Hollanda'nın Romanya'da Ukraynalı pilotların F-16'ları uçurmak üzere eğitildiği merkeze de 12-18 adet savaş uçağı göndermeyi planladığını eklemişti.
Danimarka'da yayın yapan Berlingske gazetesinin ülke Savunma Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberinde, Ukrayna'ya hibe ettiği uçakların teslimatında 6 aylık gecikme yaşanacağı belirtildi.
Savunma Bakanlığının gecikmelerde etkili olan faktörler arasında Ukraynalı pilotların eğitimi, ekipman durumu ve hava şartları olduğunu açıkladığı ifade edildi.
Normalde yılbaşından sonra teslim edilmesi planlanan savaş uçaklarının teslimatının 2024'ün ikinci çeyreğinde yapılması planlanıyor.
Yakın zamanda Ukrayna’da yayımlanan Fokus gazetesine konuşan İgnat, Ukrayna'nın Batılı ülkeler tarafından sağlanan hava savunma sistemleri füzeleri ve F-16 savaş uçaklarını, Rus ordusunun saldırılarına karşı savunmasız kalacağı endişesiyle kendi topraklarında bulundurmaktan çekindiğini söyledi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna'nın zaferi, Avrupa güvenliğinin garantisidir
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