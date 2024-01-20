‘Ukrayna, hedef olabilecekleri endişesiyle F-16’ları kendi topraklarında bulundurmaktan çekiniyor’

Çok sayıda füzeyi aynı anda alamayız, bunların depolanması gerekiyor ve düşman er ya da geç bunu öğrenecek. Maalesef istihbaratları iyi çalışıyor. Bu nedenle Ukrayna'daki mühimmat depolarını dolu tutmanın pek bir anlamı yok. F-16 uçakları için de durum aynı. Her şey hazır gibi görünüyor ama biz alamıyoruz, neden? Çünkü buraya gelirlerse sadece iyi birer hedef olacaklar.