https://sputniknews.com.tr/20240120/ukrayna-hedef-olabilecekleri-endisesiyle-f-16lari-kendi-topraklarinda-bulundurmaktan-cekiniyor-1079860917.html
‘Ukrayna, hedef olabilecekleri endişesiyle F-16’ları kendi topraklarında bulundurmaktan çekiniyor’
‘Ukrayna, hedef olabilecekleri endişesiyle F-16’ları kendi topraklarında bulundurmaktan çekiniyor’
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, Rus ordusunun hedefi olabilecekleri endişesiyle Ukrayna’nın füze ve uçakları kendi topraklarında... 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T19:44+0300
2024-01-20T19:44+0300
2024-01-20T19:44+0300
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ukrayna genelkurmay başkanlığı
f-16
rusya
rus ordusu
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Ukrayna’da yayımlanan Fokus gazetesine konuşan İgnat, Ukrayna'nın Batılı ülkeler tarafından sağlanan hava savunma sistemleri füzeleri ve F-16 savaş uçaklarını, Rus ordusunun saldırılarına karşı savunmasız kalacağı endişesiyle kendi topraklarında bulundurmaktan çekindiğini söyledi.Sözcü açıklamasında şu sözleri kaydetti:İgnat, gerekli tüm önlemler alınınca yeni savaş uçaklarını almaya başlayacaklarını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240120/ukraynali-politikaci-zelenskiy-genelkurmay-baskani-zalujniyi-gorevden-almaya-hazirlaniyor-1079859916.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, f-16, rusya, rus ordusu
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, f-16, rusya, rus ordusu
‘Ukrayna, hedef olabilecekleri endişesiyle F-16’ları kendi topraklarında bulundurmaktan çekiniyor’
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, Rus ordusunun hedefi olabilecekleri endişesiyle Ukrayna’nın füze ve uçakları kendi topraklarında depolamaktan çekindiğini belirtti.
Ukrayna’da yayımlanan Fokus gazetesine konuşan İgnat, Ukrayna'nın Batılı ülkeler tarafından sağlanan hava savunma sistemleri füzeleri ve F-16 savaş uçaklarını, Rus ordusunun saldırılarına karşı savunmasız kalacağı endişesiyle kendi topraklarında bulundurmaktan çekindiğini söyledi.
Sözcü açıklamasında şu sözleri kaydetti:
Çok sayıda füzeyi aynı anda alamayız, bunların depolanması gerekiyor ve düşman er ya da geç bunu öğrenecek. Maalesef istihbaratları iyi çalışıyor. Bu nedenle Ukrayna'daki mühimmat depolarını dolu tutmanın pek bir anlamı yok. F-16 uçakları için de durum aynı. Her şey hazır gibi görünüyor ama biz alamıyoruz, neden? Çünkü buraya gelirlerse sadece iyi birer hedef olacaklar.
İgnat, gerekli tüm önlemler alınınca yeni savaş uçaklarını almaya başlayacaklarını kaydetti.